Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! 'Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....'

Atakan Hikmet'e 'Ya bırak bu işleri. Yaptıkların ile söylediklerin bir olsun' diyor. Acun Ilıcalı Atakan'a, "Atakan sen o kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun? Bir daha istemiyorum böyle bir şey. Survivor konseylerinde de bu tip konuşmalar olmaz. Onu da bilin" diyerek uyarıyor.