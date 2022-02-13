Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! 'Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....'
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! 'Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....'
• 13 Şubat 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:

Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! 'Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....'

Survivor All Star devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Sürgün adasına Gönüllüler takımından Evrim gönderildi. Yeni bölüm tanıtımına Evrim'in gözyaşları damga vurdu. Konseyde Acun Ilıcalı ve Yunus Emre'nin konuşması da olay yarattı. Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye söyledikleri "Yunus Emre diskalifiye mi olacak?" sorularını akıllara getirdi.

• 13 Şubat 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:
1Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....
ABONE OL

Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler bir kişiyi Sürgün Adasına gönderdiler. Survivor'da dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler konseye gelip bir aday çıkardılar. Son iki oya 5 Evrim ve 5 Hikmet olarak girildi. Son 2 oy sürgün adasına gidecek ismi belirledi.

2Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Son oyun Ezgi çıkmasıyla birlikte sürgün adasına giden isim 6 oy ile Evrim oldu. Evrim geçtiğimiz hafta da sürgün adasına gitmişti.

3Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Evrim yaptığı açıklamada, "Söyleyecek bir şeyim yok. Yazılma sebeplerimi bilmiyorum. Ben de insanım, benim de bir canım var. Bir daha gittiğimde potalar güçleştiğinde geri gelemeyebilirim." dedi.

4YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI

Yeni bölümde sürgün adasına giden Evrim'in gözyaşlarını tutamadığı görülüyor. 'Gece ben nasıl yatacağım burada tek başıma?' diyor.

5Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Evrim verdiği röportajda, 'Takımda insanlar birbirlerini gırtlaklıyor, benim burada ne işim var?' diyerek arkadaşlarına sitem ediyor. Evrim bu anlarda gözyaşlarını tutamıyor.

6
7Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Gönüllüler takımında Yasin ve Hikmet'in gerildiği ekranlara yansıyor. Yarışmacılar daha sonra dokunulmazlık için mücadele ediyorlar.

8Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Hikmet konseyde yaptığı açıklamada, "Ben burada kimsesizmişim. Bu saatten sonra ben tek başıma hareket edeceğim." diyor.

9Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Atakan Hikmet'e 'Ya bırak bu işleri. Yaptıkların ile söylediklerin bir olsun' diyor. Acun Ilıcalı Atakan'a, "Atakan sen o kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun? Bir daha istemiyorum böyle bir şey. Survivor konseylerinde de bu tip konuşmalar olmaz. Onu da bilin" diyerek uyarıyor.

10Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Yunus Emre'nin konseyde 'Söylediklerimden pişman değilim ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan' demesi herkesi şoke ediyor.

11Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Fragmanda Ardahan'ın Yunus Emre'yi yavaş sus dediği görülüyor.

12Survivorın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....

Acun Ilıcalı , 'Sen ne diyorsun ya. Sana net bir şekilde söylüyorum bak bir kez daha konseyde bu tarzda bir konuşma yaparsan...' diyor. Acun Ilıcalı'nın ne söylediği ise bu akşam belli olacak.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

Müge Anlı'da akıl almaz olay! Önce 600 bin TL dolandırıldı sonra yine inandı yine dolandırıldı!

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

Oğuzhan Koç, Demet Özdemir ilişkisinde sürpriz evlenme teklifi!

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Şeyma Subaşı yine dikkatleri çekti! Mohammed Alsaloussi ile...

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Ece Erken isyan etti!