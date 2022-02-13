• 13 Şubat 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:
Survivor'ın yeni bölüm tanıtımı yayınlandı! 'Bir kez daha bu tarzda konuşma yaparsan....'
Survivor All Star devam ediyor. Dokunulmazlık oyununu ünlüler kazandı. Sürgün adasına Gönüllüler takımından Evrim gönderildi. Yeni bölüm tanıtımına Evrim'in gözyaşları damga vurdu. Konseyde Acun Ilıcalı ve Yunus Emre'nin konuşması da olay yarattı. Ilıcalı'nın Yunus Emre'ye söyledikleri "Yunus Emre diskalifiye mi olacak?" sorularını akıllara getirdi.
• 13 Şubat 2022 - 09:58 • Son Güncelleme:
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Atakan Hikmet'e 'Ya bırak bu işleri. Yaptıkların ile söylediklerin bir olsun' diyor. Acun Ilıcalı Atakan'a, "Atakan sen o kelimeleri nasıl kullanabiliyorsun? Bir daha istemiyorum böyle bir şey. Survivor konseylerinde de bu tip konuşmalar olmaz. Onu da bilin" diyerek uyarıyor.
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Yunus Emre'nin konseyde 'Söylediklerimden pişman değilim ayı da bir hayvan kaplan da bir hayvan' demesi herkesi şoke ediyor.
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