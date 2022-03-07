Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, o yorumlara ateş püskürdü! ‘Yazıklar olsun…’
2020 yılında katıldığı Survivor ile tanınırlığını arttıran ünlü futbolcu Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022 sezonu ile ekranlara geri dönmüştü. Survivor'ın ilk haftalarında koronavirüse yakalanıp yarışmadan ayrılma kararı alan Aycan Yanaç, sosyal medyadan isyan etti.
"AYCAN ŞARTLARA DAYANAMADI"
Survivor All Star'ın 2 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Aycan şartlara daha fazla dayanamadı ve ayrılma kararı aldı. Aycan bugünden itibaren Survivor'da olmayacak. Aycan çok sevdiğim birisi. Daha önce de benzer şeyi yaşamıştı" ifadelerini kullanmıştı.
Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan kendi isteğiyle ayrılan Aycan Yanaç, yarışmayı bıraktığı için gelen tepkiler karşısında suskunluğunu bozdu.
''ÇOK HIRPALANDIM''
İstanbul'a döndükten sonra sevenlerine açıklama yapan Aycan Yanaç, “Survivor’un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden hem de dostlarımdan uzak, yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda, aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı” demişti.