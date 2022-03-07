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MagazinSurvivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, o yorumlara ateş püskürdü! ‘Yazıklar olsun…’
HaberlerMagazin Haberleri Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, o yorumlara ateş püskürdü! ‘Yazıklar olsun…’
• 07 Mart 2022 - 15:17 • Son Güncelleme:

Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, o yorumlara ateş püskürdü! ‘Yazıklar olsun…’

2020 yılında katıldığı Survivor ile tanınırlığını arttıran ünlü futbolcu Aycan Yanaç, Survivor All Star 2022 sezonu ile ekranlara geri dönmüştü. Survivor'ın ilk haftalarında koronavirüse yakalanıp yarışmadan ayrılma kararı alan Aycan Yanaç, sosyal medyadan isyan etti.

• 07 Mart 2022 - 15:17 • Son Güncelleme:
1AYCAN ŞARTLARA DAYANAMADI
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"AYCAN ŞARTLARA DAYANAMADI"

Survivor All Star'ın 2 Şubat Çarşamba ekrana gelen son bölümündeki ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, "Aycan şartlara daha fazla dayanamadı ve ayrılma kararı aldı. Aycan bugünden itibaren Survivor'da olmayacak. Aycan çok sevdiğim birisi. Daha önce de benzer şeyi yaşamıştı" ifadelerini kullanmıştı.

2Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, o yorumlara ateş püskürdü ‘Yazıklar olsun…’

Geçtiğimiz haftalarda Survivor All Star'dan kendi isteğiyle ayrılan Aycan Yanaç, yarışmayı bıraktığı için gelen tepkiler karşısında suskunluğunu bozdu.

3Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, o yorumlara ateş püskürdü ‘Yazıklar olsun…’

Sosyal medyadan isyan eden Aycan Yanaç, ''Sizin gibilere yazıklar olsun'' dedi.

4“SEVMEYİN KARDEŞİM”

“SEVMEYİN KARDEŞİM!”

Aycan Yanaç, paylaşımında şu ifadelerde yer verdi: “Böyle destek verecekseniz, böyle sevecekseniz sevmeyin kardeşim! Benim orada ne yaşadığımı bir ben bir de Allah bilir. Sizin gibilere de yazıklar olsun.”

5“HAYDİ YÜRÜYÜN”

“HAYDİ YÜRÜYÜN”

Kendisine gelen mesajları da paylaşan Yanaç, “Kötü zamanımda yanımda yoksanız, iyi zamanımda da gözükmeyin. Beni yarı yolda bırakanların aklında zaten bırakmak varmış. Haydi yürüyün” ifadelerini kullandı.

6ÇOK HIRPALANDIM

''ÇOK HIRPALANDIM''

İstanbul'a döndükten sonra sevenlerine açıklama yapan Aycan Yanaç, “Survivor’un daha hemen başında hepinizin bildiği hastalığa yakalandım. Arkadaşlarımdan çok daha ağır ve sancılı bir 9 günlük süreç geçirdim. Hem sizlerden hem de dostlarımdan uzak, yalnız başıma yüzleşmek durumunda kaldığım bu mücadele beni çok ama çok hırpaladı. Hastalığı atlattığımda, sizler için yeniden savaşmaya başlamaya hazır olduğum o anda, aslında bu hastalık sürecinin beni ne kadar yorduğunu, büyük hedeflerle gittiğim Survivor’da hastalığın henüz silemediğim izleri olduğunu farkettim. Bu aldığım hasar hem fiziksel olarak hem de mental olarak beni geri dönülemez ayrılık kararını almaya mecbur bıraktı” demişti.

7Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, o yorumlara ateş püskürdü ‘Yazıklar olsun…’

İşte Aycan'ın o paylaşımları...

8Survivor’dan ayrılan Aycan Yanaç, o yorumlara ateş püskürdü ‘Yazıklar olsun…’

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