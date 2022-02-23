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MagazinSurvivor'da Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı? Adem Kılıçcı anlattı!
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• 23 Şubat 2022 - 12:49 • Son Güncelleme:

Survivor'da Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı? Adem Kılıçcı anlattı!

Günüllüler takımında yer alan Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında ada konseyi yayını sonrası yaşanan kavga, Survivor All Star 2022'ye damga vurdu. Acun Ilıcalı, yapım ekibi olarak iki yarışmacı hakkında alınan son dakika kararlarını açıkladı. Kavgada araya giren Adem Kılıçcı ise o anlara dair bilinmeyen detayları Survivor izleyicisiyle paylaştı.

• 23 Şubat 2022 - 12:49 • Son Güncelleme:
1Survivorda Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı Adem Kılıçcı anlattı
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor, bu sezon 'All Star' formatıyla ekranlara geliyor. Eski şampiyonlar ve finalistlerin de aralarında olduğu yarışmacılar, Dominik'te altı haftadır kıyasıya mücadele ediyor.

2Survivorda Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı Adem Kılıçcı anlattı

Dokunulmazlık oyunlarının ardından gönüllülerde Yunus Emre Özden, Yasin Obuz ve Gökhan Keser, eleme potasında yer aldı. SMS oylaması devam ettiği sırada söz alan adaylardan Yasin, takım arkadaşı Hikmet Tuğsuz'la tartışma yaşadı.

3Survivorda Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı Adem Kılıçcı anlattı

Ilıcalı, oylamanın bitmesi ve son eleme adaylarının sürgün adasına gitmesiyle ada konseyini bitirdi. Bir anda sinirle yerinden kalkan Yasin, Hikmet'e sözlü ve fiziki saldırıda bulundu. Görüntüler yayıncılık kuralları gereği 'şiddet' içerdiği için ekrana gelmedi.

4İŞTE CEZALAR

İŞTE CEZALAR

Ünlü televizyoncu, 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. İki tarafı da dinleyen Ilıcalı, "Bir saattir biz bu konuyla ilgili toplantıdayız. Yasin senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Seninki apaçık Hikmet'e önce sözlü sonra fiziki saldırı. Hikmet'e gelince, senin davranış şeklinin ne olursa olsun bizim açımızdan cevapsız kalmaması gerekiyor. Bunun sebebi o sırada Seda'nın, Adem'in senin hareketlerinden darbe alması" dedi.

5Survivorda Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı Adem Kılıçcı anlattı

'Diskalifiye' ya da 'altı ödülden yararlanamama' seçenekleri sunulan Yasin, kararını verdi ve yarışmaya devam etmek istediğini açıkladı. Arkadaşlarının zor sakinleştirdiği ve "Benim de bir saldırı çabam var" diyen Hikmet'e de iki ödülden yararlanamama cezası verildi.

6KENDİMİ RİSKE ATTIM

"KENDİMİ RİSKE ATTIM"

Kavga sırasında araya girerek daha büyük olayların yaşanmasını engelleyen ünlüler takımı yarışmacısı Adem Kılıçcı, tv8'de 22 Şubat Salı akşamı yayınlanan All Star'ın son bölümünde çarpıcı açıklamalarda bulundu.

7Survivor Adem şu ifadeleri kullandı:

Survivor Adem şu ifadeleri kullandı:

"Hikmet gerçekten saldırmak için saldırdı. Sırf gösteriş amaçlı, 'Sen ne diyorsun' deyip öne atılanlar da var aramızda, sonra da 'tut beni' diyorlar. Hikmet'in saldırmak istediğini anlayınca arada kaldım. Biraz da hırpalandım..."

8Survivorda Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı Adem Kılıçcı anlattı

"Kurtulmak için kafamı bastırdı ama Hikmet'i orada iyi kilitledim. Kendimi riske attım. Zaten ayağım ağrıyordu, onu tutmak için kendimi o kadar zorladım ki belimi de ağrıtmışım. İnşallah tatlıya bağlarlar. Bu tarz olayların artık yaşanmasını istemiyoruz."

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