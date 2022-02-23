Survivor'da Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı? Adem Kılıçcı anlattı!

İŞTE CEZALAR

Ünlü televizyoncu, 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. İki tarafı da dinleyen Ilıcalı, "Bir saattir biz bu konuyla ilgili toplantıdayız. Yasin senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Seninki apaçık Hikmet'e önce sözlü sonra fiziki saldırı. Hikmet'e gelince, senin davranış şeklinin ne olursa olsun bizim açımızdan cevapsız kalmaması gerekiyor. Bunun sebebi o sırada Seda'nın, Adem'in senin hareketlerinden darbe alması" dedi.