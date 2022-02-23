• 23 Şubat 2022 - 12:49 • Son Güncelleme:
Survivor'da Yasin - Hikmet kavgasında neler yaşandı? Adem Kılıçcı anlattı!
Günüllüler takımında yer alan Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında ada konseyi yayını sonrası yaşanan kavga, Survivor All Star 2022'ye damga vurdu. Acun Ilıcalı, yapım ekibi olarak iki yarışmacı hakkında alınan son dakika kararlarını açıkladı. Kavgada araya giren Adem Kılıçcı ise o anlara dair bilinmeyen detayları Survivor izleyicisiyle paylaştı.
• 23 Şubat 2022 - 12:49 • Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği Survivor, bu sezon 'All Star' formatıyla ekranlara geliyor. Eski şampiyonlar ve finalistlerin de aralarında olduğu yarışmacılar, Dominik'te altı haftadır kıyasıya mücadele ediyor.
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İŞTE CEZALAR
Ünlü televizyoncu, 'Acil Durum Konseyi'ni topladı. İki tarafı da dinleyen Ilıcalı, "Bir saattir biz bu konuyla ilgili toplantıdayız. Yasin senin gösterdiğin sebeplerin bizim tarafımızda hiçbir karşılığı yok. Seninki apaçık Hikmet'e önce sözlü sonra fiziki saldırı. Hikmet'e gelince, senin davranış şeklinin ne olursa olsun bizim açımızdan cevapsız kalmaması gerekiyor. Bunun sebebi o sırada Seda'nın, Adem'in senin hareketlerinden darbe alması" dedi.
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