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MagazinSurvivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...
HaberlerMagazin Haberleri Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...
• 20 Şubat 2022 - 00:23 • Son Güncelleme:

Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 19 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları futbol mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen futbol mücadelesi sonrasında galip gelen takım kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takım sembolün sahibi olurken başarısız takım ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Konseyde Yunus Emre, Sude ve Hikmet en çok oyu aldı. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Acun Ilıcalı resmen duyurdu. Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...

• 20 Şubat 2022 - 00:23 • Son Güncelleme:
1Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...
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Fenomen yarışma programı Survivor, tüm hızıyla sürüyor. Diyalogları ve performansları ille yarışmacılar dikkatleri çekerken bu akşam kim eleme adayı olduğu merak edildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Şubat Survivor kim yazıldı, sürgüne kim gitti?

2Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Her bölümü ile olay yaratan Survivor All Star 2022'de Mert Öcal ve Sude Burcu arasındaki aşk konuşulmaya devam ediyor.

3Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Geçtiğimiz bölümde Nisa'nın arkadaşı Makbule'yi aldattığı ortaya çıkan Mert, sevgililer gününde Sude'ye çiçek vermiş, Nisa da buna çok bozulmuştu.

4Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Survivor Sude'nin Nisa'ya söylediği olay sözler yankılanmaya devam ediyor. 19 Şubat 2022 Cumartesi akşamı ekrana gelen Survivor yeni bölümde Sude, Nisa Bölükbaşı'na yüklendi.

5Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Survivor Nisa Bölükbaşı'na, "Senin arkadaşını benimle aldatmış olabilir ama benimle olmayı tercih etti alışsan iyi edersin” diyen Sude yarışmaya damga vurdu.

6Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu futbol oldu. Sercan'ın geçtiğimiz haftalardaki talebi Gönüllüler takımı tarafından olumlu karşılanmıştı. Kadınlar ve erkekler ve karışık olarak yapılan mücadelelerin ardından bir takım hem haftanın ilk dokunulmazlığını hem de ödülün sahibi oldu.

7SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyununu kazanan takım Ünlüler takımı oldu. Final oyununda her iki takımdan en iyi mücadele eden iki kadın ve üç erkek belirlendi.

8Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Kadınlar Ünlüler takımını 3-0 öne geçirirken Gönüllüler takımının erkekleri skoru önce 3-3'e sonrasında 4-3'e getirdi.

9Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Ünlüler takımında Adem-Bora ve Parviz'in gayretli mücadelesi sonucunda 6-4'lük skorla final oyununu kazanan Ünlüler takımı hem haftanın ilk dokunulmazlığını hem de hamburger patates ve kola ödülünün sahibi oldu

10Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Survivor All Star'da yarışan futbolcu Sercan Yıldırım, yine sakatlık yaşadı.

11Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Sercan Yıldırım, Survivor'da dokunulmazlık oyununda üçüncü kez sakatlandı. İkiye iki futbol oyununda sakatlık yaşayan Sercan, "Diz gitti." şeklinde tepki verdi.

12Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Survivor Atakan Işıktutan'ın sağlık durumu, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı cumartesi akşamı Atakan Işıktutan'ın yer almaması akıbeti ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.

13Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Survivor All Star'ın cumartesi akşamı yayınlanan son bölümünde konseyde açıklama yapan Acun Ilıcalı omzu çıkan Atakan hakkında önemli bilgiler verdi. Ilıcalı Atakan'ın doktor raporlarının beklendiğini ve sakatlığı geçse de kalıcı hasar olabileceğini söyledi.

14Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Acun Ilıcalı konseyde yaptığı açıklamada, "Atakan'ın sakatlığı geçse bile kalıcı hasara yol açabilecek bir durum var. Doktorumuzun raporlarını bekliyoruz. Ama bana sorarsanız çok iyimser değilim" dedi.

15Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Gönüllüler takımında Anıl ve Yağmur performans birincileri olarak konseyde dokunulmaz oldular

16Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Konseyde Yunus Emre, Sude ve Hikmet en çok oyu aldı.

17Survivorda sürgün adasına kim gitti, Survivorda eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

3 isim arasından sürgün adasına giden kişi Yunus Emre oldu.

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