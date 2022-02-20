Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...

Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu futbol oldu. Sercan'ın geçtiğimiz haftalardaki talebi Gönüllüler takımı tarafından olumlu karşılanmıştı. Kadınlar ve erkekler ve karışık olarak yapılan mücadelelerin ardından bir takım hem haftanın ilk dokunulmazlığını hem de ödülün sahibi oldu.