Survivor'da sürgün adasına kim gitti, Survivor'da eleme adayı kim oldu, işte dokunulmazlığı kazanan takım! Acun Ilıcalı kötü haberi açıkladı, diskalifiye...
Sürgün adasına kim gitti? Survivor'da eleme adayı kim oldu? Survivor'da dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları Survivor'u takip eden kişiler tarafından araştırılıyor. 19 Şubat 2022 tarihinde yayınlanan Survivor yeni bölümde kim kazandı merak konusu oldu. Gönüllüler takımı ve Ünlüler takımı yarışmacıları arasından bu akşam sürgün adasına gönderilen ismin kim olacağı merak ediliyordu. Haftanın eleme adayı belli oldu. Survivor 2022 son bölümde dokunulmazlık sembolü kazanmak isteyen ünlüler ve gönüllüler takımları futbol mücadelesinde karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen futbol mücadelesi sonrasında galip gelen takım kritik dokunulmazlık oyununu kazanan takım sembolün sahibi olurken başarısız takım ada konseyinde eleme adayı çıkardı. Konseyde Yunus Emre, Sude ve Hikmet en çok oyu aldı. Ada konseyi ile sürgün adasının yeni yolcusu belirlendi. Acun Ilıcalı resmen duyurdu. Peki, Survivor'da ilk eleme adayı kim oldu, sürgüne kim gitti? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? 19 Şubat Survivor son bölümde yaşananlar...
Fenomen yarışma programı Survivor, tüm hızıyla sürüyor. Diyalogları ve performansları ille yarışmacılar dikkatleri çekerken bu akşam kim eleme adayı olduğu merak edildi. Peki, Survivor eleme adayı kim oldu? 19 Şubat Survivor kim yazıldı, sürgüne kim gitti?
Survivor Nisa Bölükbaşı'na, "Senin arkadaşını benimle aldatmış olabilir ama benimle olmayı tercih etti alışsan iyi edersin” diyen Sude yarışmaya damga vurdu.
Survivor'da haftanın ilk dokunulmazlık oyunu futbol oldu. Sercan'ın geçtiğimiz haftalardaki talebi Gönüllüler takımı tarafından olumlu karşılanmıştı. Kadınlar ve erkekler ve karışık olarak yapılan mücadelelerin ardından bir takım hem haftanın ilk dokunulmazlığını hem de ödülün sahibi oldu.
Survivor Atakan Işıktutan'ın sağlık durumu, yarışmanın son bölümünde gündeme geldi. Dokunulmazlık oyununun oynandığı cumartesi akşamı Atakan Işıktutan'ın yer almaması akıbeti ile ilgili soru işaretlerine neden oldu.