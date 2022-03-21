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MagazinSurvivor'da bir aşk bombası daha! Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...
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• 21 Mart 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:

Survivor'da bir aşk bombası daha! Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...

Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışmasında yarışmacıların özel hayatları ön plana çıkıyor. Aşk haberleri peş peşe geliyor. Mert ve Sude aşkından sonra şimdi de Batuhan Karacakaya'nın aşk yaşadığı isim ortaya çıktı.

• 21 Mart 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:
1Survivorda bir aşk bombası daha Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...
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TV8 ekranlarında sevilen yarışması Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler fırtına gibi esmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran Batuhan Karacakaya ilk olarak 2021 yılında Survivor'a katılmıştı.

2Survivorda bir aşk bombası daha Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...

Yarışmadan sonra adı Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışan Batuhan Karacakaya, aşk iddialarını yalanlamış ve "yarışmadaki herkes benim bacım" açıklamasında bulunmuştu.

3Survivorda bir aşk bombası daha Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...

TV100'ün haberine göre; Şimdi ise Batuhan Karacakaya'nın gönüllüler takımında ki büyük aşkı ifşa oldu.

4Survivorda bir aşk bombası daha Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...

Batuhan Karacakaya'nın Gönüllüler Takımında yarışan Yağmur Banday'la yarışmaya katılmadan hemen önce aşk yaşamaya başladıkları ve bunu herkesten gizledikleri iddia edildi.

5Survivorda bir aşk bombası daha Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...
6Survivorda bir aşk bombası daha Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...

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