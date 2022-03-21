• 21 Mart 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:
Survivor'da bir aşk bombası daha! Batuhan Karacakaya gönlünü bakın kime kaptırdı...
Acun Ilıcalı'nın sunduğu Survivor All Star yarışmasında yarışmacıların özel hayatları ön plana çıkıyor. Aşk haberleri peş peşe geliyor. Mert ve Sude aşkından sonra şimdi de Batuhan Karacakaya'nın aşk yaşadığı isim ortaya çıktı.
• 21 Mart 2022 - 12:26 • Son Güncelleme:
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TV8 ekranlarında sevilen yarışması Survivor All Star'da Ünlüler ve Gönüllüler fırtına gibi esmeye devam ediyor. Aşk-ı Memnu dizisiyle adını duyuran Batuhan Karacakaya ilk olarak 2021 yılında Survivor'a katılmıştı.
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Batuhan Karacakaya'nın Gönüllüler Takımında yarışan Yağmur Banday'la yarışmaya katılmadan hemen önce aşk yaşamaya başladıkları ve bunu herkesten gizledikleri iddia edildi.