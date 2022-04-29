Survivor'da Barış ve Nisa arasında neler oluyor? 'Olmuyor artık, zorlayamıyorum'

OGEDAY VE ÜNLÜLER TAKIMI ARASINDA GERGİNLİK

Survivor'da 25 nisan akşamı yayınlanan bölümde ise ünlüler ve gönüllüler takımı, haftanın son dokunulmazlığında karşı karşıya geldi. İki takım, gücün ön planda olduğu parkurda ter döktü. Yarışmayı gönüllüler takımı kazandı. Konseye, Ogeday ve ünlüler takımı arasındaki gerginlik damga vurdu.



Ogeday; "Karşı takımda net şekilde mücadele etmeyenler vardı. Çünkü nasılsa Sude'yi yazarız mantığı vardı" dedi. Bu sözlerine karşılık ise Batuhan;" Haddini bil sen bizim takıma karışamazsın" sözlerini kullandı. Olay, ada konseyinde de devam etti.



"SEN ACUN ABİ MİSİN?"



Ogeday'ın oyun alanındaki olayı değerlendirmesinin ardından Batuhan; "Sen Acun abi misin karşı takımdan bizi yorumluyorsun. Yorumlamak istiyorsan Panorama'ya katıl git oraya otur'' ifadelerini kullandı.