Survivor'da Barış ve Nisa arasında neler oluyor? 'Olmuyor artık, zorlayamıyorum'
'Survivor 2022 All Star' tüm heyecanıyla devam ediyor. Yeni bölüm fragmanında; Ogeday Girişken'le çıktığı parkuru yarıda bırakan Barış Murat Yağcı, Türkiye'ye dönmek istediğini yapım ekibine bildirdi. Psikolojik olarak zor bir süreçten geçtiğini belirten oyuncu, gerekçe olarak gönüllüler takımında yer alan eski sevgilisi Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı gerilimi öne sürdü.
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın yapımcısı ve sunucusu olduğu Survivor All Star 2022 yarışmasında üç ay geride kalırken, sona yaklaştıkça birçok isim hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlanmaya başladı. Bir yandan aşırı sıcak, bir yandan zorlu parkurlar ve açlık yarışmacıların direnme gücünü iyice azalttı.
Geçtiğimiz hafta gerçekleşen dörtlü potada elenen isim Gökhan Keser olmuştu. Gökhan’ın vedasının ardından ilk dokunulmazlık oyununda beklenmedik bir gelişme yaşanıyor.
EVRİM ARSA ÖDÜLÜNÜ KAZANDI
Survivor'da dün akşam oynanan arkadaşına sor oyununu kazanan isim belli oldu. Yarışmada son ikiye kalan Ogeday ve Evrim oldu. Oyun öncesi kazanan yarışmacının güzel bir arsa ödülü alacağı açıklandı. Yarışmacıların arkadaşlarına sorulan oyunda doğru cevapları tahmin edilmeye çalışıldı. Survivor'da arkadaşına sor oyununun kazananı Evrim oldu.
NİSA'NIN DÜŞMESİ YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ
Öte yandan Survivor 23 Nisan'da yayınlanan bölüme Barış'ın gözyaşları damga vurmuştu. Özel seçilen ödüllü dokunulmazlık oyununda ilk etapta kadınlar mücadelesi yaşandı. Parkurda Nisa ve Sema karşılaşmasında Nisa'nın düşmesi yürekleri ağza getirdi.
Varilden geçeceği sırada yere düşen Nisa, dizini tutarak çığlıklar içinde bağırmaya başladı. Rakibi Sema'nın ardından Nisa'nın yardımına ilk olarak Barış ve Ogeday geldi.
Dizinden sakatlanan Nisa Bölükbaşı'na ilk müdahaleyi oyun yerinde yapan Doktor Serhad Ömercikoğlu, "Patellası çıkmış olabilir bakmam lazım" dedi. Sedye ile oyun alanından çıkarılan Nisa'nın ciddi bir durumu olmadığını söyleyen Ömercikoğlu, tekrar muayene edeceğini belirtti.
'OGEDAY İLE AŞK' İDDİASI
Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'nın yarışmadan sonra ortaya çıkan görüntüleri ve sevgili olduklarını açıklamaları epey ses getirmişti. İkilinin daha sonra ayrıldığı haberi gündeme geldi. Yarışmacının yeni sezonda ise Ogeday Girişken ile aşk yaşadığı iddia edildi.
OGEDAY VE ÜNLÜLER TAKIMI ARASINDA GERGİNLİK
Survivor'da 25 nisan akşamı yayınlanan bölümde ise ünlüler ve gönüllüler takımı, haftanın son dokunulmazlığında karşı karşıya geldi. İki takım, gücün ön planda olduğu parkurda ter döktü. Yarışmayı gönüllüler takımı kazandı. Konseye, Ogeday ve ünlüler takımı arasındaki gerginlik damga vurdu.
Ogeday; "Karşı takımda net şekilde mücadele etmeyenler vardı. Çünkü nasılsa Sude'yi yazarız mantığı vardı" dedi. Bu sözlerine karşılık ise Batuhan;" Haddini bil sen bizim takıma karışamazsın" sözlerini kullandı. Olay, ada konseyinde de devam etti.
"SEN ACUN ABİ MİSİN?"
Ogeday'ın oyun alanındaki olayı değerlendirmesinin ardından Batuhan; "Sen Acun abi misin karşı takımdan bizi yorumluyorsun. Yorumlamak istiyorsan Panorama'ya katıl git oraya otur'' ifadelerini kullandı.
"KIZ ARKADAŞI NİSA'YA SAHİP ÇIKMAZKEN..."
Ogeday'ın eleştirisine Merve'de tepki gösterdi ve "Ogeday, burada kız arkadaşı Nisa'ya sahip çıkmazken, burada birçok olaylar yaşanırken, hiçbir sefer yanında olmazken benim buradaki mücadelemi sorgulayamazsın" şeklinde konuştu.
"AVUKATI DEĞİLİM"
Ogeday ise "Ben kız arkadaşımın avukatı değilim. Sizde birine laf geldi hepiniz cevap veriyorsunuz ama bizde öyle sistem yok. Bizde insanlar karşılıklı medeni bir şekilde konuşabilir sorunlarını halledebilir" dedi.