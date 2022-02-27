Survivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

SERCAN YILDIRIM SURVIVOR’U BIRAKTI MI?

Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.