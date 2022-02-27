Survivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?
Yayınlanan her bölümü olay olan Survivor All Star 2022’de gerilimler devam ediyor. Survivor'ın son yayınlanan fragmanında Sercan Yıldırım olayı dikkat çekti. Survivor Sercan, takım arkadaşlarına kızıp oyun alanını terk ediyor. Oyun sırasında Nagihan'a sinirlenen Sercan'ın sözleri fragmana damga vurdu. Survivor Sercan, “Survivor hayatım bitti" demesi ise dikkat çekiyor. Peki, Survivor Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor’da sürgün adasına kim gitti? İşte Survivor ile ilgili merak edilenler…
'Survivor 2022 All Star'da gerilim dinmiyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, tv8'de ekranlara gelen 'Survivor 2022 All Star'ın yeni bölüm fragmanında ortalık karşıyor. Oynan oyunda ünlüler takımı bir anda karışıyor ve Survivor Sercan’ın kendine hakim olamadığı anlar ekranlara yansıyor.
SURVIVOR SERCAN OYUN PARKURUNU NEDEN TERK ETTİ?
27 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Survivor Sercan yaptığı hareketle olay oldu. Yarışmaya oyuncu seçimi sırasında Nagihan'ın tavrına sinirlenen Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti.
Survivor Sercan, gergin tavırları dikkat çekerken takım arkadaşlarına resti çekiyor. Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk ettiği görülüyor.
SERCAN YILDIRIM SURVIVOR’U BIRAKTI MI?
Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.