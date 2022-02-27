Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSurvivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?
HaberlerMagazin Haberleri Survivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?
• 27 Şubat 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:

Survivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

Yayınlanan her bölümü olay olan Survivor All Star 2022’de gerilimler devam ediyor. Survivor'ın son yayınlanan fragmanında Sercan Yıldırım olayı dikkat çekti. Survivor Sercan, takım arkadaşlarına kızıp oyun alanını terk ediyor. Oyun sırasında Nagihan'a sinirlenen Sercan'ın sözleri fragmana damga vurdu. Survivor Sercan, “Survivor hayatım bitti" demesi ise dikkat çekiyor. Peki, Survivor Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu? Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? Survivor’da sürgün adasına kim gitti? İşte Survivor ile ilgili merak edilenler…

• 27 Şubat 2022 - 11:30 • Son Güncelleme:
1Survivor Sercan Yıldırımdan zehir zemberek sözler Oyun parkurunu terk etti Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu
ABONE OL

'Survivor 2022 All Star'da gerilim dinmiyor. Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendiği, tv8'de ekranlara gelen 'Survivor 2022 All Star'ın yeni bölüm fragmanında ortalık karşıyor. Oynan oyunda ünlüler takımı bir anda karışıyor ve Survivor Sercan’ın kendine hakim olamadığı anlar ekranlara yansıyor.

2SURVIVOR SERCAN OYUN PARKURUNU NEDEN TERK ETTİ

SURVIVOR SERCAN OYUN PARKURUNU NEDEN TERK ETTİ?

27 Şubat Pazar akşamı ekrana gelecek yeni bölümde Survivor Sercan yaptığı hareketle olay oldu. Yarışmaya oyuncu seçimi sırasında Nagihan'ın tavrına sinirlenen Sercan Yıldırım oyun parkurunu terk etti.

3Survivor Sercan Yıldırımdan zehir zemberek sözler Oyun parkurunu terk etti Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu

Survivor Sercan, gergin tavırları dikkat çekerken takım arkadaşlarına resti çekiyor. Yıldırım'ın, "Survivor hayatım bitti" diyerek parkuru terk ettiği görülüyor.

4SERCAN YILDIRIM SURVIVOR’U BIRAKTI MI

SERCAN YILDIRIM SURVIVOR’U BIRAKTI MI?

Sercan'ın devamında "Benim kaybedecek hiçbir şeyim yok ama senin kaybedecek çok şeyin var. Bitti" diyerek tepki göstermesi dikkat çekti. Survivor takipçileri, "Sercan Yıldırım Survivor'ı bıraktı mı?" sorularının yanıtını merak etmeye başladı.

5NİSA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

NİSA GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Öte yandan Survivor Nisa Bölükbaşı'nın önceki gün düzenlenen konseyde Acun Ilıcalı tarafından azarlanması da gündemde. Barış'ın Nisa için, "İstediği zaman kendini iyi ifade edebiliyor ancak işine geldiğinde" diyerek Bölükbaşı'na sataşması gözyaşlarına neden oldu.

6SURVIVORDA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI

SURVIVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor'ın 26 Şubat Cumartesi günü yayınlanan bölümünde dokunulmazlık oyunu oynandı. Ünlüler takımı ile gönüllüler takımı parkur oyununda hem zamanla hem de birbirleri ile mücadele etti. Dokunulmazlık oyununun kazananı ünlüler takımı oldu.

7Survivor Sercan Yıldırımdan zehir zemberek sözler Oyun parkurunu terk etti Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu

Gökhan, Yunus Emre, Yasin ve Nagihan'ın eleme potasında olduğu Survivor 2022 AllStar'da rakiplerinden en az oyu alarak adaya veda eden isim Yunus Emre olmuştu.

8Survivor Sercan Yıldırımdan zehir zemberek sözler Oyun parkurunu terk etti Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu

Dün akşamki konseyde Evrim, Hikmet, Yağmur ve Ardahan en çok oyu aldı. Acun Ilıcalı konseyde sürgün adasına giden ismi açıkladı.

9SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM KİM OLDU

SÜRGÜN ADASINA GİDEN İSİM KİM OLDU?

Konseyde en çok oyu alan Evrim sürgün adasına gönderildi. "Kimseye kızgın değilim" diyen Evrim, sürgün adasına giderken gözyaşlarına hakim olamadı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...

Ukrayna'nın eski güzeli harekete geçti! Takipçilerine mesaj verdi...

Survivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

Survivor Sercan Yıldırım'dan zehir zemberek sözler! Oyun parkurunu terk etti! Sercan Yıldırım diskalifiye mi oldu?

Selena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!

Selena dizisinde rol almış! Sinem Kobal kardeşi Kerem Kobal'ı paylaştı!

Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...

Alişan ve Buse Varol arasındaki buzlar eridi mi? Flaş paylaşım...