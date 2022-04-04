Survivor Nagihan gönüllüler takımına ateş püskürdü! "Uyanıklık yapıyorlar"
Tv8 ekranlarında yayınlanan ve merakla izlenen Survivor All Star tüm hızıyla devam ediyor. 3 Nisan Pazar akşamı 68'inci bölümüyle ekranlara gelen yarışmaya Nagihan'ın sözleri damga vurdu. İlk olarak kaybettiği oyun sonrası öfkelenen yarışmacı, konseyde de gönüllüler takımına sert çıktı.
Acun Ilıcalı'nın sunumuyla ekranlara gelen Survivor'da rekabet gündem güne artıyor. Birleşme sonrası dört dokunulmazlık oyunu oynayan takımlar, 3 Nisan akşamı yayınlanan 68'inci bölümde haftanın üçüncü dokunulmazlık mücadelesi için parkura çıktı.
OYUNU KAYBEDİNCE ÇILDIRDI
Oyunda kadınlar mücadelesinin galibi gönüllüler olurken; erkekler de kazanan taraf ünlüler oldu. Ardından 'en iyiler' mücadelesi için parkura çıkıldı. İlk olarak Nagihan ve Evrim yarıştı. Galip gelen taraf Evrim oldu. Aldıkları sayı sonrası sevinen gönüllülere Nagihan'dan tepki geldi.
"Sadece çirkeflikle kazanırsınız. Çirkeflik kanınıza işlemiş" diyen Nagihan Karadere'ye; Sude, "Bileğinin hakkıyla kazandı Evrim" yanıtını verdi.
ÜÇÜNCÜ DOKUNULMAZLIK GÖNÜLLÜLER TAKIMININ OLDU
Tartışma sonrası erkeklerin mücadelesiyle sona eren en iyiler yarışını kazanan gönüllüler oldu. Böylece üçüncü dokunulmazlık gönüllülerin oldu.Yeni eleme adayının belli olduğu konseyde aldığı beş galibiyet hakkında konuşan Evrim, "Kendimi buldum zamanla. Bugünkü oyunu görünce, 'bu benim zaten' dedim. Rakiplerim çok güçlü, sürekli kazanamıyorum" dedi.
NAGİHAN: BU ŞEKİLDE OYNAMAKTAN HAZ DUYMUYORUM
Ardından Acun Ilıcalı'nın söz vermesiyle konuşan Nagihan, "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hak ettiler mi tabi ki hak ettiler. Ama erkekler de kadınlar da oyun içerisinde o kadar uyanıklık yapıyorlar ki. Yani ben gördüğüm zaman, 'bir sayı için bunu yapmayın' deyince biz hatalı oluyoruz. Bugünkü oyunda çubuğu kendi rahat çekebilecekleri şekilde eğri koydular. Ama tabi her zaman sonuç vermiyor, Anıl yaşadı zaten. Bu şekilde nereye kadar gidebilir. Bu şekilde oyun oynamaktan ben haz duymuyorum" ifadelerini kullandı.