Survivor Nagihan gönüllüler takımına ateş püskürdü! "Uyanıklık yapıyorlar"

NAGİHAN: BU ŞEKİLDE OYNAMAKTAN HAZ DUYMUYORUM

Ardından Acun Ilıcalı'nın söz vermesiyle konuşan Nagihan, "Hiç beklemediğimiz bir mağlubiyet oldu. Hak ettiler mi tabi ki hak ettiler. Ama erkekler de kadınlar da oyun içerisinde o kadar uyanıklık yapıyorlar ki. Yani ben gördüğüm zaman, 'bir sayı için bunu yapmayın' deyince biz hatalı oluyoruz. Bugünkü oyunda çubuğu kendi rahat çekebilecekleri şekilde eğri koydular. Ama tabi her zaman sonuç vermiyor, Anıl yaşadı zaten. Bu şekilde nereye kadar gidebilir. Bu şekilde oyun oynamaktan ben haz duymuyorum" ifadelerini kullandı.