• 19 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!
Survivor 2022 All Star'ın konuşulan yarışmacılarından olan Avatar Atakan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi. Son zamanlarda tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serap Korkmaz, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.
• 19 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
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Çağan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da oldukça aktif olan Korkmaz'dan dekolteli paylaşım geldi.