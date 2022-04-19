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MagazinSurvivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!
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• 19 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:

Survivor Avatar Atakan'ın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi!

Survivor 2022 All Star'ın konuşulan yarışmacılarından olan Avatar Atakan, 2017 yılında Serap Korkmaz ile hayatını birleştirdi. Son zamanlarda tarzıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Serap Korkmaz, göğüs dekolteli pozunu paylaştı.

• 19 Nisan 2022 - 10:42 • Son Güncelleme:
1Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi
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Çağan Atakan Arslan'ın eşi Serap Korkmaz son zamanların en çok konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Instagram'da oldukça aktif olan Korkmaz'dan dekolteli paylaşım geldi.

2AVATAR ATAKANIN EŞİ SERAP KORKMAZ DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

AVATAR ATAKAN'IN EŞİ SERAP KORKMAZ DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Survivor 2016'da şampiyon olan Avatar Atakan, macerasına Survivor 2022 All Star ile devam ediyor.

3Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Programdaki performansı ve ada yaşantısı ile oldukça konuşulan Avatar Atakan, özel hayatıyla da gündeme geliyor.

4Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Avatar Atakan'ın 2017'de hayatını birleştirdiği Serap Korkmaz son zamanlarda tarzıyla dikkat çekiyor.

5Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

33 yaşındaki Serap Korkmaz bu defa göğüs dekoltesiyle gündeme geldi.

6Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Korkmaz'ın siyah tulumlu pozları takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

7Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Korkmaz'ı Instagram'da 528 bin kişi takip ediyor.

8Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

Çağan Atakan Arslan ve Serap Korkmaz'ın, 'Aslan' adında bir erkek çocuğu bulunuyor. 3 yaşındaki Leon Aslan Arslan geçtiğimiz aylarda, şirinliğiyle Instagram'da gündem olmuştu.

9Survivor Avatar Atakanın eşi Serap Korkmaz göğüs dekolteli pozuyla büyüledi

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