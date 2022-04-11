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MagazinSurvivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Dudak dudağa poz...
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• 11 Nisan 2022 - 16:39 • Son Güncelleme:

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Dudak dudağa poz...

Survivor 2022 All Star yarışma programında Gönüllüler takımında yer alan ve parkurdaki performansıyla adından söz ettiren yarışmacı Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında sevgilisi bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda cesur pozlarıyla gündeme gelen İlayda Oral aşka geldi ve sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı.

• 11 Nisan 2022 - 16:39 • Son Güncelleme:
1Survivor Anıl Berk Bakinin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi Dudak dudağa poz...
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Survivor'un popüler yarışmacılarından biri olan Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Baki ile olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı ve Fransızca aşk notu düştü.

2İLAYDA ORAL AŞKA GELDİ

İLAYDA ORAL AŞKA GELDİ

Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral geçtiğimiz haftalarda bikinili pozlarıyla gündeme gelmişti.

3Survivor Anıl Berk Bakinin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi Dudak dudağa poz...

Oral'ın o pozlarına, "Fiziğin ateş ediyor", "Deniz kızı kadar güzelsin" gibi yorumlar gelmişti.

4Survivor Anıl Berk Bakinin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi Dudak dudağa poz...

Bikinili pozlarının yanı sıra giyimi, tarzıyla da dikkat çeken İlayda Oral aşka geldi.

5Survivor Anıl Berk Bakinin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi Dudak dudağa poz...

Survivor yarışmacısı sevgilisiyle pozunu paylaşarak Türkçe "Güneşim" anlamına gelen Fransızca "Mon soleil" notunu düştü.

6Survivor Anıl Berk Bakinin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi Dudak dudağa poz...

İlayda Oral Instagram hesabından seyahat, yaşam tarzı içeriğinde gönderiler paylaşıyor. İşte gönderilerilerinden bazıları...

7Survivor Anıl Berk Bakinin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi Dudak dudağa poz...
8Survivor Anıl Berk Bakinin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi Dudak dudağa poz...
9Survivor Anıl Berk Bakinin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi Dudak dudağa poz...

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