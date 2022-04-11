• 11 Nisan 2022 - 16:39 • Son Güncelleme:
Survivor Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral aşka geldi! Dudak dudağa poz...
Survivor 2022 All Star yarışma programında Gönüllüler takımında yer alan ve parkurdaki performansıyla adından söz ettiren yarışmacı Anıl Berk Baki'nin İlayda Oral adında sevgilisi bulunuyor. Geçtiğimiz haftalarda cesur pozlarıyla gündeme gelen İlayda Oral aşka geldi ve sevgilisiyle dudak dudağa pozlarını paylaştı.
• 11 Nisan 2022 - 16:39 • Son Güncelleme:
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Survivor'un popüler yarışmacılarından biri olan Anıl Berk Baki'nin sevgilisi İlayda Oral, Baki ile olan pozunu sosyal medya hesabından paylaştı ve Fransızca aşk notu düştü.