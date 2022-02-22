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MagazinSurvivor 2022 All Star'da ortalık karıştı, görüntüler kesildi! Acil durum konseyi toplandı!
HaberlerMagazin Haberleri Survivor 2022 All Star'da ortalık karıştı, görüntüler kesildi! Acil durum konseyi toplandı!
• 22 Şubat 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:

Survivor 2022 All Star'da ortalık karıştı, görüntüler kesildi! Acil durum konseyi toplandı!

Survivor 2022 All Star'daki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı. Yasin, Hikmet'in üzerine yürüyerek fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Kavganın detaylı görüntüleri ise TV8'de yayınlanmadı. Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı ise Yasin için aldıkları kararı açıklayacak.

• 22 Şubat 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
1Survivor 2022 All Starda ortalık karıştı, görüntüler kesildi Acil durum konseyi toplandı
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Survivor büyük bir heyecan ile kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı, dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.

2Survivor 2022 All Starda ortalık karıştı, görüntüler kesildi Acil durum konseyi toplandı

Kıyasıya mücadele sonunda kazanan takım gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlığı kaybeden ünlüler takımı, aralarından bir kişiyi sürgün adasına göndermek zorunda kaldı.

3NAGİHAN SÜRGÜN ADASINA GİTTİ

NAGİHAN SÜRGÜN ADASI'NA GİTTİ

Konseyde kapalı oylamada Gizem ve Nagihan ismi en çok yazılan yarışmacılar oldu. Eşitlik sonucunda açık oylamaya gidildi. Yapılan açık oylama sonucunda ismi en çok yazılan ve sürgün adasına giden isim ünlüler takımından Nagihan oldu.

4KONSEYDE KAVGA

KONSEYDE KAVGA

Survivor 2022 All Star yarışmasında yayınlanan son bölüme gönüllüler takımındaki Yasin ve Hikmet arasında yaşanan tartışma damgasını vurdu.

5Survivor 2022 All Starda ortalık karıştı, görüntüler kesildi Acil durum konseyi toplandı

Oldukça sinirlenen Yasin, Hikmet'in kendisine iftira attığını söyledi. Yasin "Potadayız ve insanlar bizim için oy atıyorlar. Ancak bir arkadaşım hala bana iftira atıyor ve kötü göstermeye çalışıyor. Bunu ikinciye yapıyor" dedi.

6Survivor 2022 All Starda ortalık karıştı, görüntüler kesildi Acil durum konseyi toplandı

Ada konseyinin çekimlerinin tamamlandığı ve Acun Ilıcalı'nın stüdyodan ayrılmak üzere olduğu anlarda ise beklenmedik bir kavga yaşandı.

7Survivor 2022 All Starda ortalık karıştı, görüntüler kesildi Acil durum konseyi toplandı

Hikmet'in üzerine yürüyen Yasin önce sözlü olarak bağırdı ardından ise fiziki saldırıda bulundu. TV8 ekranlarında ise o anlarda "Görüntüleri yayınlayamıyoruz" mesajı görüldü.

8SURVIVORDA ACİL DURUM KONSEYİ

SURVIVOR'DA ACİL DURUM KONSEYİ

Survivor'ın yeni bölüm fragmanında ise Acun Ilıcalı'nın acil durum konseyi düzenlediği görüldü. Acun Ilıcalı konseyde Yasin'e verilecek cezayı açıklayacak.

9DİSKALİFİYE ETMEMEK İÇİN...

"DİSKALİFİYE ETMEMEK İÇİN..."

Ilıcalı'nın "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." sözleri dikkat çekti. Acun'un açıklamalarından sonra ise Yasin'in büyük üzüntü yaşaması dikkat çekti.

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