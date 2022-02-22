• 22 Şubat 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
Survivor 2022 All Star'da ortalık karıştı, görüntüler kesildi! Acil durum konseyi toplandı!
Survivor 2022 All Star'daki ada konseyinde Yasin Obuz ile Hikmet Tuğsuz arasında kavga çıktı. Yasin, Hikmet'in üzerine yürüyerek fiziki ve sözlü saldırıda bulundu. Kavganın detaylı görüntüleri ise TV8'de yayınlanmadı. Survivor'da acil durum konseyini toplayan Acun Ilıcalı ise Yasin için aldıkları kararı açıklayacak.
• 22 Şubat 2022 - 09:38 • Son Güncelleme:
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Survivor büyük bir heyecan ile kaldığı yerden devam ediyor. İlgiyle izlenen yarışma Survivor 2022 All Star'da gönüllüler takımı ile ünlüler takımı, dün akşam haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldi.
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"DİSKALİFİYE ETMEMEK İÇİN..."
Ilıcalı'nın "Ada konseylerinde çok gerilim görüyoruz. Ama bir kaç saat önce yaşanan bu olay gibisini hiç görmedik. Seninki apaçık önce sözlü sonra ise fiziki saldırıdır. Seni diskalifiye etmemek için bütün şartları zorlarım. Ne kadar zorlarımın limiti de tam senin geldiğin yer. Buna göre aldığımız karar gereği..." sözleri dikkat çekti. Acun'un açıklamalarından sonra ise Yasin'in büyük üzüntü yaşaması dikkat çekti.