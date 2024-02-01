Sürücüler dikkat! Ehliyeti eski ve yeni olan herkesi ilgilendiriyor, süresi var ceza ödeyebilirsiniz
Milyonlarca sürücüyü doğrudan ilgilendiren ehliyet yenileme sürelerine ilişkin son tarih yaklaşıyor. Yoğunluk yaşanmaması için zaman yaymak yerine erkenden ehliyet yenileme işleminin yapılması gerekiyor. Ayrıca ehliyetini yenileyenlerin de sürelere dikkat etmesi ve ceza almaması için yenilemesini zamanında yapması detayı öne çıkıyor.
• 01 Şubat 2024 - 07:13 • Son Güncelleme:
• 01 Şubat 2024 - 07:13 • Son Güncelleme: