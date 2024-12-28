Suriyeliler döndü, o ilçede kiralar 3 bin TL düştü!

“Bundan birkaç ay önce kira fiyatları 13 ila 14 bin TL iken şimdi 11 ila 12 bin TL aralığında”

Suriye'deki savaş öncesi kira fiyatları 14 bin TL olurken savaş sonrasında bu fiyatlar 11 bin TL'ye kadar düştüğünü ifade eden emlakçı Yakup Göksu, “Bundan birkaç ay önce kira fiyatları 13 ila 14 bin TL iken şimdi 11 ila 12 bin TL aralığında. Suriyelilerin ülkelerine dönmesi piyasada fiyatların düşmesini sağladı. Biz emlakçı olarak bu durumdan memnunuz. Kiralık evlerde oturan vatandaşlarımız için avantaj oldu. Bizim olan kiralık dairelerimizde ve yetkili olduğumuz evlerdeki Suriyeliler, arayarak birkaç ay içinde evi boşaltacaklarını haber verdiler. Kendi dairemde oturan Suriyeli ailede 2 ay içerisinde çıkacağını söyledi. Bazı Suriyeliler ise ülkelerine dönmeyip sözleşmelerini uzatıyorlar. Piyasada evler çok ama alıcı bulamadıkları için durgun ilerliyor. Suriyelilerden dairelerini 100 ila 200 bin TL daha ucuza satarak ülkelerine dönenler var. Piyasada genel olarak oynama ve düşüş oldu. Adalarda, parsellerde ve gayrimenkullerde ortalama 200 bin TL düşüşler oldu” dedi.