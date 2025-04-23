Spor tutkunun kadının yaşını tahmin etmek çok zor! Muay thai ve koşu sporları sayesinde yıllara meydan okuyor
Antalya'da yaşayan Arzu Süer, 10 yıldır yaptığı muay thai ve koşu sporları sayesinde yıllara meydan okuyor. 2 çocuk annesi Süer, spor sayesinde hem fiziksel hem ruhsal açıdan genç kaldığını söyledi. Süer, “10 yıldır düzenli kick boks ve muay thai yapıyorum. Sporu hiç aksatmadan hayatıma dahil ettim ve bu durum hayatımın her alanına yansıyor. Aynı zamanda koşuyorum. Başlarda arkadaşım ile birlikte merak ediyor, 'Acaba yapabilir miyiz' diye düşünüyorduk. Çünkü uzaktan bakınca muay thai, aklımızda olmayan bir spordu. Ama denedikten sonra bütün negatif enerjimin gittiğini hissettim' dedi.
İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)-
• 23 Nisan 2025 - 10:55 • Son Güncelleme:
İrem GÜNEYBAZ/ANTALYA, (DHA)-
• 23 Nisan 2025 - 10:55 • Son Güncelleme: