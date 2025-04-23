Spor tutkunun kadının yaşını tahmin etmek çok zor! Muay thai ve koşu sporları sayesinde yıllara meydan okuyor

'DİSİPLİN VE İSTİKRAR HAYATIMDAKİ EN BÜYÜK BAŞARI'

Süer, sporu hayatının merkezine aldığını ve başarıların art arda geldiği şu sözlerle ifade etti:“Dışarıdan da çok olumlu tepkiler alıyorum. Beni tanımayan kişiler genelde spor hocası olduğumu sanıyor. Yaşımı söylediğimde ise insanlar çok şaşırıyor. Çünkü oldukça hareketli ve enerjik bir insanım. Spor dışında da aktif bir yaşamım var. Erken kalkarım, günlük işlerimi kendim yaparım. Sadece sporla sınırlı bir hayatım yok ama spor benim için çok değerli. Ailem her zaman en büyük destekçim oldu. Onlar bana inandığı için ben de daha cesaretle hedeflerime ilerliyorum. Şimdiki hedefim 42 kilometrelik maraton koşmak. Ayrıca muay thaide yarışmalara da katılmak isterim ama yaş ve kilo kategorileri nedeniyle bana uygun yarışmacı pek bulunamıyor. Yaşa takılıp kalmasınlar. Yeter ki isteyin, zaman ayırın ve antrenmanları düzenli ve disiplinli yapın. Disiplin ve istikrar benim hayatımdaki en büyük başarıdır."