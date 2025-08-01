Sosyal medyadan 'Ali Eren, asla yarım bırakmaz' dedi! Trabzon'da planladığı korkunç cinayeti gerçekleştirdi

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Ali Eren S. asla yarım bırakmaz. Ona yapılan hiçbir haksızlık unutulmaz, affedilmez. Sessiz kaldığını sananlar bilsin ki o sadece zamanı bekler. Çünkü Ali Eren için intikam aceleye gelmez. Hak yerini bulana kadar içi soğumaz. SS alın" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.