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HaberlerGündem Haberleri SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON | Kimler gözaltına alındı, Erkan Özkan gözaltında mı? İşte soruşturmanın detayları

SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON | Kimler gözaltına alındı, Erkan Özkan gözaltında mı? İşte soruşturmanın detayları

23.09.2026 - 09:27Güncellenme Tarihi:

Menderes Belediyesi'ne operasyon neden yapıldı, kimler gözaltına alındı? Menderes Belediyesi ikinci dalga operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı? Erkan Özkan gözaltına mı alındı, İlkay Çiçek neden tutuklandı? İzmir'de Menderes Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "irtikap" soruşturmasında ikinci dalga operasyon düzenlendi. Alınan ifadeler ve MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerin ardından 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. İşte Menderes Belediyesi'ne ikinci dalga operasyonun detayları...

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1SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON | Kimler gözaltına alındı, Erkan Özkan gözaltında mı? İşte soruşturmanın detayları

İzmir'de Menderes Belediyesi operasyonu son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Menderes Belediyesi'ne neden operasyon düzenlendi? Menderes Belediyesi operasyonunda kimler gözaltına alındı? İkinci dalgada kaç kişi gözaltında? Erkan Özkan kimdir, gözaltına alındı mı? Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek tutuklandı mı? MASAK incelemesinde ne tespit edildi? İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon gerçekleştirildi.

2SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON | Kimler gözaltına alındı, Erkan Özkan gözaltında mı? İşte soruşturmanın detayları

Soruşturmanın devamında alınan ifadeler ile MASAK verileri üzerinde yapılan analiz ve incelemelerin ardından 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sabah saatlerinde gerçekleştirdiği operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltındakiler arasında eski başkanvekili Erkan Özkan da bulunuyor.

Peki, Menderes Belediyesi soruşturması nasıl başladı, ilk operasyonda kimler tutuklandı, ikinci dalga operasyon neden düzenlendi ve gözaltındaki isimler kimler? İşte soruşturmanın başlangıcından ikinci dalga operasyona kadar yaşananlar...

3SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON | Kimler gözaltına alındı, Erkan Özkan gözaltında mı? İşte soruşturmanın detayları

MENDERES BELEDİYESİ'NE NEDEN OPERASYON YAPILDI?


Menderes Belediyesi'ne operasyon neden düzenlendi, soruşturmanın konusu ne?

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada şüphelilere yönelik "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Rüşvet", "İrtikap", "Resmi belgede sahtecilik", "Görevi kötüye kullanma" ve "İmar kirliliğine neden olma" suçlamaları bulunuyor.

Soruşturmanın ilk aşamasında Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

4SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON | Kimler gözaltına alındı, Erkan Özkan gözaltında mı? İşte soruşturmanın detayları

MENDERES BELEDİYESİ İKİNCİ DALGA OPERASYONU NEDEN YAPILDI?


Menderes Belediyesi ikinci dalga operasyonu neden gerçekleştirildi, yeni gözaltı kararlarının arkasında ne var?

Soruşturma devam ederken alınan ifadeler ile MASAK verileri üzerinde analiz ve inceleme yapıldı. İncelemeler sonrasında 9 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen ikinci dalga operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.

Böylece Menderes Belediyesi'ne yönelik soruşturmada ikinci dalga operasyon süreci başlamış oldu.

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MENDERES BELEDİYESİ OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ GÖZALTINA ALINDI?

Menderes Belediyesi ikinci dalga operasyonunda kaç kişi gözaltına alındı? Soruşturmanın ikinci dalgasında 9 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Operasyon İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi.

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MENDERES BELEDİYESİ OPERASYONUNDA KİMLER GÖZALTINA ALINDI?


Menderes Belediyesi operasyonunda gözaltına alınanlar kimler, 9 kişinin isimleri açıklandı mı?

İkinci dalga operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheli arasında ismi öğrenilen kişi, eski başkanvekili Erkan Özkan oldu. Verilen bilgilerde diğer 8 şüphelinin isimleri yer almıyor. 

7SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON | Kimler gözaltına alındı, Erkan Özkan gözaltında mı? İşte soruşturmanın detayları

MENDERES BELEDİYESİ'NE İLK OPERASYON NE ZAMAN YAPILDI?


Menderes Belediyesi'ne ilk operasyon ne zaman düzenlendi, İlkay Çiçek ne zaman gözaltına alındı?

Soruşturma kapsamında 4 Ağustos günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ise daha sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Böylece hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliye yönelik işlemler gerçekleştirildi.

Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.

Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü S.D., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü H.Y. ile İ.P. ve A.P. adli kontrolle salıverildi.

Geçen günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Soruşturmada Gürcü'nün, Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edildi.

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