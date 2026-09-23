SON DAKİKA: MENDERES BELEDİYESİ'NE İKİNCİ DALGA OPERASYON | Kimler gözaltına alındı, Erkan Özkan gözaltında mı? İşte soruşturmanın detayları

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Menderes Belediyesi'ne ilk operasyon ne zaman düzenlendi, İlkay Çiçek ne zaman gözaltına alındı?



Soruşturma kapsamında 4 Ağustos günü eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in de aralarında bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı.



Hakkında gözaltı kararı bulunan Belediye Başkan Yardımcısı Rüzgar Sönmez ise daha sonra düzenlenen operasyonla yakalandı. Böylece hakkında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliye yönelik işlemler gerçekleştirildi.



Adliyeye sevk edilen 16 şüpheliden aralarında Belediye Başkanı İlkay Çiçek, Başkan Yardımcıları Rüzgar Sönmez, Mesut Taşdemir, Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü İbrahim Yalça, Belediye Plan ve Proje Müdürü Durmuş Parım, Belediye Yapı Kontrol Müdürü Ömer Eryılmaz, Belediye Plan ve Proje Müdür Vekili Yaprak Uçak, Belediye Meclis Üyesi Emre Pala, Belediye Meclis Üyesi Ferdi Hepyılmaz ve Mustafa Pala tutuklandı.



Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü İnşaat Teknisyeni Ö.C.K., Belediye İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Mimar A.B.Y., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü S.D., eski Belediye Yapı Kontrol Müdürü H.Y. ile İ.P. ve A.P. adli kontrolle salıverildi.



Geçen günlerde soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avukat Elifnur Gürcü de tutuklandı. Soruşturmada Gürcü'nün, Kuruçaylar suç örgütü tarafından Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in yanına yerleştirildiği tespit edildi.