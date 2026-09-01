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Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı: 'Çalışmayan araçlara milyonlar ödenmiş'

01.09.2026 - 10:32Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çöp araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek 34 milyon liralık haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaparken, aralarında üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

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1Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı: 'Çalışmayan araçlara milyonlar ödenmiş'

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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca Bolu Belediyesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, çöp araçlarının çalışmadığı günlerde çalışmış gibi gösterilerek 34 milyon liralık haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla sabah saatlerinde 7 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

2Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı: 'Çalışmayan araçlara milyonlar ödenmiş'

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Jandarma ekipleri belediye binasında arama yaparken, 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

3Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı: 'Çalışmayan araçlara milyonlar ödenmiş'

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Edinilen bilgiye göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen geniş çaplı soruşturmada, Bolu Belediyesine ait bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği tespit edildi.

4Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı: 'Çalışmayan araçlara milyonlar ödenmiş'

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Yapılan incelemelerde, bu yöntemle yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapılarak kamu zararı oluşturulduğu belirlendi.

5Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı: 'Çalışmayan araçlara milyonlar ödenmiş'

SABAH SAATLERİNDE DÜĞMEYE BASILDI

Ortaya çıkan usulsüzlük iddialarının ardından aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, üst düzey belediye yöneticileri, kurum personeli ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 23 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı. Savcılığın talimatı üzerine, hâlihazırda tutuklu bulunan Belediye Başkanı Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

6Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı: 'Çalışmayan araçlara milyonlar ödenmiş'

Kararın ardından sabah saatlerinde harekete geçen jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi.

7Bolu Belediyesi'ne şafak operasyonu! 22 kişiye gözaltı kararı: 'Çalışmayan araçlara milyonlar ödenmiş'

Operasyon kapsamında jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasına da girdiği ve içerideki arama ve inceleme çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.