MEB AÇIKLADI: ÖBA 2026 Seminerleri ne zaman, saat kaçta? ÖBA Semineri online mı yüz yüze mi? İşte Öğretmenlerin Eylül Mesleki Çalışma Programı'nın detayları

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ÖBA semineri ne zaman başlayacak?

ÖBA üzerinden yapılacak mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.



ÖBA semineri ne zaman bitecek?

Çevrim içi eğitimlerin 4 Eylül 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.



ÖBA semineri online mı?

Evet. 1-4 Eylül tarihleri arasındaki seminerler çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.



Yüz yüze öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?

Yüz yüze mesleki çalışmalar 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.



Öğretmenler okula ne zaman gidecek?

Mesleki çalışma programının yüz yüze bölümünde öğretmenler 7 Eylül 2026 tarihinden itibaren okullarda bulunacak.



ÖBA semineri saat kaçta başlayacak?

Seminerlerin başlangıç saatlerine ilişkin resmi ve detaylı bir açıklama henüz paylaşılmadı.



Mesleki çalışma programı kaç gün sürecek?

Program, çevrim içi ve yüz yüze bölümler dahil olmak üzere 1-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.



Kimler mesleki çalışma programına katılacak?

Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler programa katılacak.



Özetle; öğretmenlerin Eylül 2026 mesleki çalışma programı 1-4 Eylül tarihlerinde ÖBA üzerinden online, 7-11 Eylül tarihlerinde ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına bu program kapsamında hazırlanacak.