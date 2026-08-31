MEB AÇIKLADI: ÖBA 2026 Seminerleri ne zaman, saat kaçta? ÖBA Semineri online mı yüz yüze mi? İşte Öğretmenlerin Eylül Mesleki Çalışma Programı'nın detayları
Öğretmenlerin Eylül mesleki çalışma programı 2026 açıklandı mı? ÖBA semineri ne zaman başlayacak, online mı yapılacak, yüz yüze eğitimler hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? Yeni eğitim öğretim yılı öncesinde öğretmenlerin merakla beklediği mesleki çalışma takvimi netleşti. Peki ÖBA seminerleri hangi günlerde yapılacak, öğretmenler okullara ne zaman gidecek, seminerler kaç gün sürecek? İşte öğretmenlerin Eylül ayı mesleki çalışma programına ilişkin tüm detaylar.
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2026-2027 eğitim öğretim yılı öncesinde gerçekleştirilecek öğretmen seminerleri ve mesleki çalışma programının detayları açıklandı. Milyonlarca öğretmeni ilgilendiren program kapsamında çalışmaların bir bölümü çevrim içi, bir bölümü ise yüz yüze gerçekleştirilecek.
Öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında katılacağı mesleki çalışma programı iki aşamadan oluşacak. İlk aşamada öğretmenler çevrim içi eğitimlere katılırken, ikinci aşamada okullarda yüz yüze çalışmalar yapılacak.
ÖBA SEMİNERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden gerçekleştirilecek mesleki çalışma programı 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
Öğretmenler, 1 Eylül ile 4 Eylül 2026 tarihleri arasında çevrim içi eğitim faaliyetlerine katılacak. Bu süreçte eğitimler dijital platform üzerinden yürütülecek.
Özellikle son günlerde "ÖBA semineri ne zaman başlayacak?", "Eylül seminerleri hangi tarihlerde yapılacak?" ve "Öğretmen mesleki çalışmaları ne zaman?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor.
ÖBA SEMİNERİ ONLİNE MI OLACAK?
Evet. Eylül ayındaki mesleki çalışma programının ilk bölümü çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
1-4 Eylül 2026 tarihleri arasındaki eğitimler online ortamda yapılacak. Böylece öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına yönelik hazırlık çalışmalarını uzaktan eğitim modeliyle tamamlayacak.
YÜZ YÜZE SEMİNERLER NE ZAMAN YAPILACAK?
Mesleki çalışma programının ikinci aşaması yüz yüze gerçekleştirilecek.
Buna göre 7 Eylül ile 11 Eylül 2026 tarihleri arasında öğretmenler okullarında yüz yüze mesleki çalışma faaliyetlerine katılacak.
Bu dönemde okul bazlı hazırlık çalışmaları, eğitim planlamaları, uyum faaliyetleri ve yeni eğitim öğretim yılına yönelik değerlendirmeler yapılacak.
ÖBA SEMİNERİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?
Öğretmenlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alan seminer saatleriyle ilgili ayrıntılı bir saat bilgisi yayımlanmadı.
Programın uygulama detaylarının ve oturum saatlerinin ilgili eğitim platformları ile okul yönetimleri tarafından ayrıca duyurulması bekleniyor.
ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ ÇALIŞMA PROGRAMI NEDEN ÖNEMLİ?
Mesleki çalışma programları, öğretmenlerin yeni eğitim öğretim yılına hazırlanmasını sağlayan önemli faaliyetler arasında yer alıyor.
Program kapsamında öğretmenler;
Eğitim öğretim süreçlerine ilişkin değerlendirmeler yapıyor.
Yeni dönem planlamalarını hazırlıyor.
Akademik ve sosyal faaliyetleri gözden geçiriyor.
Öğrenci uyum süreçlerine yönelik hazırlık gerçekleştiriyor.
Güncel eğitim uygulamalarına ilişkin çalışmalar yürütüyor.
Bu nedenle Eylül seminer dönemi, okulların açılışı öncesindeki en önemli hazırlık süreçlerinden biri olarak değerlendiriliyor.
BAKAN TEKİN'DEN ÖĞRETMENLERE MESAJ
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin yaptığı açıklamada, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıkları kapsamında gerçekleştirilecek mesleki çalışma programının ilk haftasının çevrim içi, ikinci haftasının ise yüz yüze yapılacağını belirtti.
Bakan Tekin ayrıca yeni eğitim öğretim yılına hazırlanan tüm öğretmenlere çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi.
SIKÇA SORULAN SORULAR
ÖBA semineri ne zaman başlayacak?
ÖBA üzerinden yapılacak mesleki çalışmalar 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak.
ÖBA semineri ne zaman bitecek?
Çevrim içi eğitimlerin 4 Eylül 2026 tarihinde tamamlanması planlanıyor.
ÖBA semineri online mı?
Evet. 1-4 Eylül tarihleri arasındaki seminerler çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.
Yüz yüze öğretmen seminerleri ne zaman yapılacak?
Yüz yüze mesleki çalışmalar 7-11 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacak.
Öğretmenler okula ne zaman gidecek?
Mesleki çalışma programının yüz yüze bölümünde öğretmenler 7 Eylül 2026 tarihinden itibaren okullarda bulunacak.
ÖBA semineri saat kaçta başlayacak?
Seminerlerin başlangıç saatlerine ilişkin resmi ve detaylı bir açıklama henüz paylaşılmadı.
Mesleki çalışma programı kaç gün sürecek?
Program, çevrim içi ve yüz yüze bölümler dahil olmak üzere 1-11 Eylül 2026 tarihleri arasındaki dönemi kapsayacak.
Kimler mesleki çalışma programına katılacak?
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler programa katılacak.
Özetle; öğretmenlerin Eylül 2026 mesleki çalışma programı 1-4 Eylül tarihlerinde ÖBA üzerinden online, 7-11 Eylül tarihlerinde ise yüz yüze gerçekleştirilecek. Öğretmenler yeni eğitim öğretim yılına bu program kapsamında hazırlanacak.