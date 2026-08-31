KPSS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI 2026! KPSS Lisans sınav giriş belgesi nasıl alınır?

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KPSS adaylarının dikkat etmesi gereken en önemli kurallardan biri bina giriş saatidir.



ÖSYM tarafından belirlenen saatten sonra adaylar sınav binalarına alınmıyor. Bu nedenle sınava geç kalan adaylar, gerekli belgeleri yanlarında bulundursalar bile sınav hakkından yararlanamıyor.



2026-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için sınav binalarına son giriş saati 10.00'dur. Bu saatten sonra adaylar hiçbir şekilde sınav binalarına alınmayacaktır. Sınavın kendisi ise saat 10.15'te başlayacaktır.



Sınav günü yaşanabilecek trafik, araç arızası veya toplu taşıma kaynaklı gecikmeler mazeret olarak kabul edilmiyor. Bu nedenle erken hareket etmek kritik öneme sahip.