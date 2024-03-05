Son dakika kar uyarısı: 16 ilde alarm! MGM İstanbul, Ankara, İzmir dahil onlarca kent için saat verdi
Beklenen gün geldi! Hava sıcaklıkların birden düşüyor.16 ile sarı ve turuncu kodlu uyarı yapıldı. İstanbul'da sıcaklık 10 derecenin altına düşecek. İlçe ilçe açıklandı. 16 ili sarı ve turuncu kodla uyaran Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde hava sıcaklıklarının 4-6 derece azalacağını ve Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz'de sağanak yağışın etkili olacağını duyurdu. Öte yandan CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için yeni uyarılarda bulundu. İşte il il haftalık hava durumu tahmini...
• 05 Mart 2024 - 13:04 • Son Güncelleme:
• 05 Mart 2024 - 13:04 • Son Güncelleme: