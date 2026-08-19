SON DAKİKA: Furkan Vakfı’na operasyon: Alparslan Kuytul ve eşi ile çok sayıda kişiye gözaltı! Alparslan Kuytul kimdir?
Adana'da Furkan Vakfı’na yönelik sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda vakfın kurucu başkanı Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul’un da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi, gözaltına alındı. Furkan Vakfı'nın kurucusu ve kamuoyunda yaptığı dini sohbetlerle tanınan Alparslan Kuytul, son yıllarda hem faaliyetleri hem de hakkında yürütülen adli süreçlerle sıkça gündeme gelen isimler arasında yer alıyor. Peki, Alparslan Kuytul kimdir, kaç yaşında, nereli ve Furkan Vakfı'nı ne zaman kurdu? İşte operasyonun detayları ve Adalet Bakanı Akın Gürlek'in soruşturmaya dair açıklamaları...
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Son dakika haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Furkan Vakfı Kurucu Başkanı Alparslan Kuytul ile çok sayıda kişinin evine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi’ndeki Kuytul’un evinin çevresinde çevik kuvvet ve özel harekat timleriyle önlemi alındı.
Evin çevresine gelip, slogan atan Kuytul’un destekçileriyle polis ekipleri arasında kısa süreli tartışma çıktı. Evde yapılan aramanın ardından Alparslan Kuytul ve eşi Semra Kuytul ile çok sayıda kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
BAKAN GÜRLEK'TEN AÇIKLAMA
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alparslan Kuytul'un gözaltına alınmasına ilişkin sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Gürlek, mesajında şu ifadelere yer verdi:
Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini tehdit eden, kişiler üzerinde baskı kuran ve suçtan haksız kazanç elde eden yapılara karşı mücadelemizi hukuk içinde kararlılıkla sürdürüyoruz.
'32 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILMIŞTIR'
Adana Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından başlatılan ve Adana İl Emniyet Müdürlüğümüzle koordineli yürütülen soruşturmada, kamuoyunda “Kuytulcular” olarak bilinen yapılanmanın suç teşkil ettiği değerlendirilen faaliyetleri ve bu faaliyetlerden elde edildiği tespit edilen gelirler mercek altına alınmıştır.
Müşteki ve tanık beyanları, mali analizler, banka hareketleri, dijital materyaller ve diğer deliller doğrultusunda; suç örgütü kurma ve yönetme, örgüt üyeliği, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, nitelikli dolandırıcılık, resmî belgede sahtecilik ve Vergi Usul Kanunu’na muhalefet suçlarından 32 şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
FURKAN VAKFI BAŞKANI ALPARSLAN KUYTUL KİMDİR?
Alparslan Kuytul, 1965 yılında Adana'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Adana'da tamamlayan Kuytul, üniversite eğitimini Çukurova Üniversitesi Mimarlık-Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde aldı. Daha sonra dini ilimler alanında eğitim görmek amacıyla Mısır'a giderek El-Ezher Üniversitesi Şeriat Fakültesi İslam Hukuku Bölümü'nde öğrenim gördü.
FURKAN VAKFI'NI NE ZAMAN KURDU?
Alparslan Kuytul, 1988 yılında Kardeşler Kitabevi'ni kurdu. Ardından 1994 yılında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı hayata geçirerek çalışmalarını vakıf çatısı altında sürdürmeye başladı. Vakıf, eğitim faaliyetleri, konferanslar, seminerler ve yayın çalışmalarıyla tanındı.
Kuytul, yıllar boyunca tefsir dersleri, konferanslar ve çeşitli yayın faaliyetleriyle kamuoyunda yer aldı. Ayrıca internet üzerinden gerçekleştirdiği yayınlar ve toplumsal konulara ilişkin değerlendirmeleriyle dikkat çekti.
ALPARSLAN KUYTUL KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?
1965 doğumlu olan Alparslan Kuytul, Adanalıdır. 2026 yılı itibarıyla 61 yaşındadır. Bazı biyografik kaynaklarda doğum yeri Adana'nın Karataş ilçesi olarak belirtilmektedir.
EŞİ KİMDİR?
Alparslan Kuytul, Semra Kuytul ile evlidir. Semra Kuytul da Furkan Vakfı ve Furkan Hareketi çevresindeki faaliyetlerde adı öne çıkan isimler arasında bulunmaktadır.
HAKKINDAKİ ADLİ SÜREÇLER
Alparslan Kuytul, 2018 yılında yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınarak tutuklandı. Daha sonra hakkında açılan bazı davalarda beraat kararları verildi.
2022 yılında ise iş insanı Koray Sarısaçlı'nın kaçırıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında yeniden tutuklandı. Kuytul, suçlamaları reddetti ve 2023 yılında tahliye edildi.
SON GELİŞMELER
Alparslan Kuytul, 2026 yılında Furkan Vakfı'na yönelik düzenlenen operasyon kapsamında yeniden gündeme geldi. Operasyon çerçevesinde Kuytul, eşi Semra Kuytul ve bazı vakıf mensupları hakkında gözaltı işlemleri uygulandı. Sürece ilişkin adli işlemler ve resmi açıklamalar kamuoyu tarafından yakından takip edilmektedir.