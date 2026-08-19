Son Dakika: Adana'da şafak operasyonu! Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'un evinde arama yapılıyor
19.08.2026 - 08:09Güncellenme Tarihi:
Adana'da Furkan Vakfı Kurucusu Alparslan Kuytul ve bazı vakıf üyelerinin evlerine sabah saatlerinde şafak operasyonu düzenlendi. Çok sayıda polis ekibinin katıldığı operasyonda geniş güvenlik önlemleri alınırken, Kuytul'un evinde arama çalışmaları başlatıldı.
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Adana'da Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul'a yönelik polis ekipleri tarafından şafak vakti operasyon yapıldı. Evinin önüne çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, evde arama yapıldığı öğrenildi.
Furkan Vakfı kurucusu ve başkanı Alparslan Kuytul ve bazı vakıf üyelerinin evlerine bu sabah çok sayıda polis ekibi ile operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Ekiplerin Kuytul'un evinde arama yaptığı öğrenildi.