Türkiye,
Şehirlerinden Okunur

GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gazete Vatan Logo
GündemGökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!
HaberlerGündem Haberleri Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

02.10.2026 - 13:39Güncellenme Tarihi:

Kaynak: AA

Muğla’nın eşsiz Gökova Körfezi kıyısında yetiştirilen ve coğrafi işaretli olan meşhur Gökova susamı, işçi bulma sıkıntısı ve yüksek maliyetler nedeniyle bu yıl ilk kez biçerdöverle toplanmaya başlandı. Bölgenin simgesi haline gelen ve "Deli Memet" rüzgarıyla aromalanan susamda bu yıl 1600 ton rekolte bekleniyor.

Google'da tercih edilen kaynak olarak ekleyinGoogle'da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Haberlerimizi Google'da Takip EdinGelişmelerden anında haberdar olun.
Google’da tercih edilen
kaynak olarak ekleyin
1Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

Muğla'nın Gökova Körfezi kıyısında yetiştirilen coğrafi işaretli Gökova susamı, işçi bulma sıkıntısının da etkisiyle bu yıl ilk kez biçerdöverle hasat edilmeye başlandı.

Gökova Mahallesi'ndeki tarlalarda hasadı başlayan susam, kurak tarıma uygunluğu ve yüksek yağ oranıyla bölgedeki üreticiler için önemli ürünler arasında yer alıyor.

2Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

Gökova Körfezi'nden esen ve yörede "Deli Memet" olarak adlandırılan rüzgarın taşıdığı iyot sayesinde kendine özgü aroma kazandığı belirtilen susam, geleneksel yöntemin yanı sıra bu yıl makineli hasatla da toplanıyor.

Geleneksel yöntemde desteler halinde kurutulan susam, sopalarla dövülerek tanelerinden ayrılıyor ve eleklerden geçiriliyor.

3Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

ÜRETİM ALANI 15 BİN DÖNÜME ULAŞTI

Muğla Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, AA muhabirine, son yıllarda yapılan çalışmalarla susam üretim alanının 15 bin dönüme ulaştığını ve 1500 tonun üzerinde ürün elde edildiğini söyledi.

Sözleşmeli üretim modeliyle susamı alan ve işleyen firmalarla çiftçileri buluşturduklarını belirten Baydar, Bakanlığın projeleri kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteği sağlandığını ifade etti.

4Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

Susam üretiminde makine kullanımını yaygınlaştırmak amacıyla 2 yeni hasat makinesi aldıklarını anlatan Baydar, makinelerin Ula ve Seydikemer Ziraat Odalarına teslim edilerek üreticilerin kullanımına ücretsiz sunulduğunu kaydetti.

5Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

Susam hasadını ilk kez biçerdöverle gerçekleştiren Mustafa Çakmak, yaklaşık 30 yıldır biçerdöver işlettiğini söyledi.

Daha önce arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, anason ve rezene gibi ürünlerin hasadını yaptığını belirten Çakmak, susam üreticilerinin işini kolaylaştırmak amacıyla biçerdöverde değişiklik yaptığını ifade etti.

Çakmak, yaklaşık 15 günlük çalışmanın ardından makineyi susam hasadına uygun hale getirdiklerini belirterek, "Çiftçimizin işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık." dedi.

6Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

Makineli hasadın ürün kaybını azalttığını ve hasat sonrası kalan ürünün hayvan yemi olarak değerlendirilebildiğini aktaran Çakmak, üreticilerin makineli hasada yönelmesiyle susam ekiminin de artabileceğini dile getirdi.

Yağışlardan etkilenmemek için ürünleri zamanında hasat etmeye çalıştıklarını belirten Çakmak, bu nedenle gece geç saatlere kadar çalıştıklarını kaydetti.

7Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

"İŞÇİ BULMAKTA ZORLANIYORUZ"

Akçapınar Mahallesi'nde yaklaşık 50 yıldır susam üretimi yapan Süleyman Akzeybek de işçi bulma ve yüksek yevmiye maliyetlerinin hasat sürecini zorlaştırdığını söyledi.

8Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

Bu nedenle makineli hasada yöneldiklerini anlatan Akzeybek, "Daha önce 80 kişinin yaptığı işi, biçerdöverle bir günde yapabiliyoruz. Makine kullanımı üreticinin işini kolaylaştırıyor. Susam üretiminin sürdürülebilirliğine katkı sağlayacak." diye konuştu.

Muğla genelinde bu yıl 1600 ton susam elde edilmesi bekleniyor.

Sizin İçin Seçtiklerimiz

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

8 yıl Türkiye'de öğrendi, Suriye'de üretime başladı: Kırsalda gelir kapısı oldu

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Bakanlıktan aldığı kredi desteğiyle kurdu! Topraksız tarımla yetiştirdiği safranın gramı 700 liradan satılıyor

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

Ektiğine pişman oldu, 80 ton verim aldı! Hatay'da hasat güldürdü

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

3 saat kazanda kaynatılıyor, günlerce kurutuluyor! Hatay’da dededen kalma lezzet ambarlara giriyor

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Sosyal medyadaki gizli tehlike! Hiçbir şey göründüğü gibi değil Uzmanlardan dikkat çeken uyarı

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi

Samsunspor'da Marius Mouandilmadji sonrası kriz! Yüksel Yıldırım: Bela olabilirdi