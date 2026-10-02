Gökova susamında tarihi ilk! İşçi bulunamayınca tarlaya girdi, 80 kişinin yaptığı işi 1 günde yapıyor!

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Susam hasadını ilk kez biçerdöverle gerçekleştiren Mustafa Çakmak, yaklaşık 30 yıldır biçerdöver işlettiğini söyledi.



Daha önce arpa, buğday, mısır, ayçiçeği, anason ve rezene gibi ürünlerin hasadını yaptığını belirten Çakmak, susam üreticilerinin işini kolaylaştırmak amacıyla biçerdöverde değişiklik yaptığını ifade etti.



Çakmak, yaklaşık 15 günlük çalışmanın ardından makineyi susam hasadına uygun hale getirdiklerini belirterek, "Çiftçimizin işini kolaylaştırmak için elimizden geleni yaptık." dedi.