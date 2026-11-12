SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

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AFAD’ın son depremler listesine göre 12 Kasım saat 12.06’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 2,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.



Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Aynı bölgede sabah saat 07.53’te de 1,9 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.



BALIKESİR’DE DEPREM OLDU MU?



Balıkesir ve çevresinde de küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi.



AFAD verilerine göre 12 Kasım saat 08.57’de Sındırgı’da 1,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde Sındırgı çevresinde 2,0 ve daha düşük büyüklüklerde başka depremler de kayda geçti.