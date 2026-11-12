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SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

12.11.2026 - 16:00Güncellenme Tarihi:
Haber Merkezi
Haber Merkezi

Az önce deprem mi oldu, nerede deprem oldu? 12 Kasım 2026 Perşembe günü meydana gelen son depremler, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. “Son dakika deprem oldu mu?”, “Deprem nerede oldu?”, “İstanbul’da deprem mi oldu?”, “AFAD son depremler listesinde hangi iller var?”, “Kandilli son depremler açıkladı mı?” soruları gün içerisinde araştırılıyor. AFAD’ın güncel son depremler listesinde Kütahya, Malatya, Kırşehir, Erzurum, Ankara, Mersin ve çevresinde meydana gelen küçük ölçekli sarsıntılar yer aldı. İşte 12 Kasım AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesine ilişkin güncel bilgiler...

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1SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Türkiye ve çevresindeki deprem hareketliliği anlık olarak takip edilmeye devam ediyor. Gün içerisinde bulunduğu bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar, telefon ve bilgisayarlarından “deprem mi oldu?”, “az önce deprem nerede oldu?”, “bugün deprem oldu mu?”, “son depremler”, “AFAD deprem”, “Kandilli son depremler” sorgularına yöneliyor.

2SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi, Türkiye ve yakın çevresinde kaydedilen depremlere ilişkin bilgileri kendi sistemleri üzerinden yayımlıyor. Depremlerin saati, merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği bu listeler üzerinden takip edilebiliyor.

AFAD’ın 12 Kasım 2026 tarihli son deprem verilerinde gün içinde farklı bölgelerde düşük büyüklüklerde sarsıntılar kaydedildi. Saat 14.11 itibarıyla listede yer alan son deprem Kütahya’nın Hisarcık ilçesinde 1,2 büyüklüğünde ölçüldü.

3SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

AZ ÖNCE DEPREM Mİ OLDU?


AFAD tarafından yayımlanan son depremler listesi gün boyunca anlık olarak güncelleniyor.

12 Kasım Perşembe günü saat 14.11’de Kütahya Hisarcık’ta 1,2 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Depremin derinliği 7,07 kilometre olarak açıklandı.

Bundan önce ise Malatya’nın Yeşilyurt ve Pütürge ilçelerinde peş peşe küçük ölçekli depremler meydana geldi.

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4SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

12 KASIM AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ


AFAD’ın 12 Kasım 2026 günü kaydettiği son sarsıntılardan bazıları şöyle:

14.11 – Hisarcık (Kütahya): 1,2
12.39 – Yeşilyurt (Malatya): 1,2
12.38 – Yeşilyurt (Malatya): 1,4
12.30 – Pütürge (Malatya): 2,5
12.20 – Mucur (Kırşehir): 1,0
12.14 – Karaçoban (Erzurum): 1,9
12.09 – Yeşilyurt (Malatya): 1,2
12.06 – Beypazarı (Ankara): 2,0
11.39 – Gülnar açıkları (Mersin): 2,6
11.38 – Sumbas (Osmaniye): 1,7.

AFAD’ın listesi yeni sarsıntılar oldukça güncellendiği için gün içerisinde sıralama ve son deprem bilgisi değişebiliyor.

5SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

BUGÜN EN BÜYÜK DEPREM NEREDE OLDU?


AFAD’ın 12 Kasım günü yayımladığı veriler arasında sabah saatlerinde Adana’nın Kozan ilçesinde 2,9 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem saat 01.13’te meydana gelirken derinliği 7,04 kilometre olarak açıklandı.

Sabah 06.31’de yine Kozan’da 2,8; saat 02.31’de Tokat’ın Niksar ilçesinde ise 2,7 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi.

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6SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

MALATYA’DA DEPREM Mİ OLDU?


12 Kasım günü Malatya ve çevresinde birden fazla küçük ölçekli deprem kaydedildi.

AFAD verilerine göre saat 12.30’da Pütürge’de 2,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Aynı gün Yeşilyurt, Pütürge ve çevresinde daha düşük büyüklüklerde çeşitli sarsıntılar da listeye yansıdı.

7SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

ANKARA’DA DEPREM Mİ OLDU?


AFAD’ın son depremler listesine göre 12 Kasım saat 12.06’da Ankara’nın Beypazarı ilçesinde 2,0 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü. Aynı bölgede sabah saat 07.53’te de 1,9 büyüklüğünde bir başka deprem meydana geldi.

BALIKESİR’DE DEPREM OLDU MU?

Balıkesir ve çevresinde de küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi.

AFAD verilerine göre 12 Kasım saat 08.57’de Sındırgı’da 1,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Gece saatlerinde Sındırgı çevresinde 2,0 ve daha düşük büyüklüklerde başka depremler de kayda geçti.

8SON DAKİKA DEPREM | Az önce deprem mi oldu? 12 Kasım AFAD ve Kandilli son depremler listesi

MARMARA DENİZİ’NDE DEPREM OLDU MU?


AFAD verilerine göre saat 04.57’de Marmara Denizi Bandırma Körfezi’nde 1,2 büyüklüğünde bir sarsıntı meydana geldi.

Depremin Bandırma’ya yaklaşık 4,35 kilometre mesafede ve 7,33 kilometre derinlikte gerçekleştiği kaydedildi.

İSTANBUL’DA DEPREM Mİ OLDU?

12 Kasım AFAD son depremler listesindeki güncel kayıtlarda İstanbul merkezli dikkat çeken bir deprem yer almıyor. Marmara Denizi çevresinde ise Bandırma Körfezi başta olmak üzere küçük ölçekli sarsıntılar kaydedildi.

Yeni bir deprem meydana gelmesi halinde AFAD’ın son depremler listesi otomatik olarak güncelleniyor.

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