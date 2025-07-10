Son 55 yılın rekoru kırıldı: İzmir'de böylesi görülmedi! Bakanlık ve MGM art arda duyurdu: Daha da artacak
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü raporlarına göre 2025 yılı Haziran ayı son 55 yılın en sıcak 4. haziran ayı olarak kayıtlara geçti. En düşük sıcaklık -0.2 derece ile Erzurum’da, en yüksek sıcaklık 45.6 derece ile Cizre’de gerçekleşti. İzmir merkezde 41,8 derece, İzmir Dikili’de 41,7 derece, Seferihisar’da 40,6 derece, İstanbul Florya’da 36,3 derece ve Sinop merkezde 33,7 derece ile tüm zamanların en yüksek haziran ayı sıcaklıkları ölçüldü.
Türkiye’de 21.8 derece olan 1991-2020 normalleri haziran ayı ortalama sıcaklığı bu haziranda 23.0 derece olarak ölçüldü.
2025 yılı Haziran ayı, son 55 yılın en sıcak 4. haziran ayı olarak kayıtlara geçti. Meteorolojik Veri Tabanı kayıtlarına göre; 26-29 Haziran arasında bazı merkezlerde (iklim değerlendirmesinin yapıldığı istasyonlar içerisinde 4 istasyon) tüm zamanların en yüksek haziran ayı sıcaklık değerleri kaydedildi.
Türkiye için iklim değerlendirmesinin yapıldığı 220 ölçüm istasyonu içinde yer alan 4 merkezde, haziran ayı içerisinde rekor kayıtları ölçüldü. İzmir merkezde 13 Haziran 2024’te 41,4 derece ile kaydedilen haziran rekoru, bu yıl 27 Haziran’da 41,8 derece ile yeniden kırıldı. Dikili’de 21 Haziran 1942’de 41 derece ile kaydedilen rekor 27 Haziran’da 41,7 ile yeni rekor oldu. Seferihisar’da 40,5 derece olan eski sıcaklık rekoru 2025 haziran ayında 40,6 derece ile yeni rekor kırılırken, İstanbul Florya’da 28 Haziran 1982’de 36,2 derecelik rekor 27 Haziran’da 36,3 derece ile yeni rekoru kırıldı. Sinop’ta ise 28 Haziran 2007’de ölçülen 33,2 derecelik rekor bu yıl 26 Haziran’da 33,7 ile kırıldı.
Marmara Bölgesi’nde haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 22.0 derece iken, 2025 Haziran ayı 23.5 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 9.2 derece ile Balıkesir’de, en yüksek sıcaklık ise 40.2 derece ile Lüleburgaz’da tespit edildi.
Ege’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 23.7 dereceyken, 2025 Haziran ayı 25.8 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 6.5 derece ile Simav’da, en yüksek sıcaklık ise 43.9 derece ile Milas’ta tespit edildi. Akdeniz’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 24.0 dereceyken 2025 Haziran ayı 25.8 derece olarak kayıtlara geçti. Bölgede en düşük sıcaklık 4.6 derece olarak Göksun’da, en yüksek sıcaklık ise 43.0 derece olarak Dalaman’da tespit edildi.
İç Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.3 dereceyken, 2025 Haziran ayı 20.4 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 1.5 derece olarak Kangal’da, en yüksek sıcaklık ise 36.5 derece olarak Çankırı’da tespit edildi.
Karadeniz’de haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.8 dereceyken, 2025 Haziran ayı 20.1 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 3.4 derece olarak Bayburt’ta, en yüksek sıcaklık ise 37.8 derece olarak Ankara Beypazarı’nda tespit edildi.
Doğu Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 19.1 dereceyken 2025 Haziran ayı 19.9 derece oldu. Bölgede en düşük sıcaklık -0.2 derece olarak Erzurum’da, en yüksek sıcaklık ise 38.4 derece olarak Ergani’de tespit edildi.
Güneydoğu Anadolu’da haziran ayı uzun yıllar ortalama sıcaklığı 27.2 dereceyken 2025 Haziran ayı 29.2 derece olarak gerçekleşti. Bölgede en düşük sıcaklık 12.8 derece olarak Batman’da, en yüksek sıcaklık ise 45.6 derece olarak Cizre’de tespit edildi.
Türkiye haziranda ortalama 12.5 mm yağış aldı. Yağış, 33.6 mm olan (1991-2020) haziran normalinin yüzde 63 altında kaldı. Marmara’da son 65 yılın, İç Anadolu’da son 22 yılın en düşük yağışı gerçekleşti.
Bugün itibariyle bölgelerdeki hava durumu ise şöyle;
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Trabzon, Rize ve Artvin'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
ARTVİN °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevreleri ile Van'ın doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 38°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık