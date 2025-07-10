Son 55 yılın rekoru kırıldı: İzmir'de böylesi görülmedi! Bakanlık ve MGM art arda duyurdu: Daha da artacak

12

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, Düzce, Bolu, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 29°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DÜZCE °C, 27°C



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SİNOP °C, 32°C



Parçalı ve az bulutlu



ZONGULDAK °C, 25°C



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı