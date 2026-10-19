Son 25 yıldır böylesi görülmedi! Geçen yıl 400 TL'ye satılıyordu, bu yıl 100 liradan kapış kapış gidiyor

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Havra Sokağı'nda balıkçılık yapan Serkan Çömlek, "Sezonumuz güzel başladı. Palamut, 1 Eylül'de av yasağının kalkmasıyla beraber avlanmaya başladı. Yaklaşık 50 gündür bolluk içindeyiz. En çok talep gören balık palamut. Bu fiyatlara palamut satacağımızı düşünmüyordum. Ama balık bol olduğu için fiyatlar dibe vurdu. İzmir balığı olan çupra da talep görüyor. Sardalya ve hamsi de talep gören balıklar arasında" diye konuştu."En son 2005 yılında bu kadar palamut bolluğu oldu"



Balık fiyatlarının ete kıyasla dipte kaldığını ifade eden Çömlek, "Sardalya ve hamsi 200, istavrit 200, çupra ve levrek 350 ila 400 liradan satılıyor. Fiyatlar bize göre normal. Vatandaşlardan bol bol balık tüketmelerini rica ediyorum. 20-25 yılın en büyük bolluğu. Bundan önce en son 2005 yılında bu kadar palamut bolluğu oldu" dedi.