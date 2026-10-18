Soğuklar bastırdı, talep resmen patladı! 3 bin liradan kapış kapış satılıyor

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Yıllardır yün üzerine uğraş verdiklerini belirten esnaf Veli Bora, "Özellikle soğuk havaların gelmesiyle birlikte, vücut dengelerinin sarsılmasından dolayı vücut ısısını koruyabilmek için yün ürünlerini tercih etmeleri doğal olan, orijinal yün ürünlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında farklı ürünler de çıktı tabii ki. Bunlar da nedir? Orijinal termaller var, normal polyester tarzı termaller var. Deve yünü ürünlerimiz geldi. Her yıl farklı bir konseptle birlikte, farklı alternatiflerle müşterilerimize ürün sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl da deve yünü, tavşan yünü ve farklı yün çeşitlerimizle birlikte sunum yapıyoruz. Deve yünü, vücut ısısını dışarıya salmıyor, sıcak tutuyor ve terletmiyor. Bronşit, zatürre, astım gibi hastalıklara da faydası olabilmektedir. Çorabı var. Özellikle ayak ısısı önemlidir bu konuda. Vücudun ısısını genellikle ayaktan aldığından dolayı deve yünü daha sıcak tutmaktadır. Deve yününe gençlerimizden çok fazla talep yok. Çünkü ürün biraz kalındır. Kalın olduğundan dolayı talep etmiyorlar. Bunun yanında tavşan yünleri çok incedir. İnce olduğundan dolayı gençlerimiz tercih edebilmektedir. Alternatif olarak da termal ürünlerimiz çıktı. Bu termal ürünlerde de ince ve kalın olan modellerimiz mevcuttur. İnce olanları, vücut ısısını dışarıya salmayan ve sıcak tutan ürünler tercih edilmektedir. Pantolon olsun ya da gömleğin altında kaba durmayan ürünler tercih edilmektedir" dedi.