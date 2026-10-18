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Soğuklar bastırdı, talep resmen patladı! 3 bin liradan kapış kapış satılıyor

18.10.2026 - 12:18Güncellenme Tarihi:

Kaynak: İHA

Havaların soğumasıyla birlikte yün ve termal ürünlere talep artarken, vatandaşlar deve yünü, tavşan yünü ve termal ürünlere yöneliyor.

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1Soğuklar bastırdı, talep resmen patladı! 3 bin liradan kapış kapış satılıyor

Havaların soğumasıyla birlikte birlikte vatandaşlar, soğuk havalara karşı yün ve termal ürünlere yöneliyor. Deve yünü ürünleri bin ila 3 bin TL arasında değişirken, angora tavşan yünü ürünleri yaklaşık bin 500 TL’den satışa sunuluyor. Termal ürünler 250 TL’den, pamuklu ürünler ise yaklaşık 400 TL’den başlıyor. Satıcılar, özellikle ince yapılı termal ürünlerin günlük kullanımda ve çocuk giyiminde tercih edildiğini belirtirken, vatandaşlara ürün seçerken kumaş kalitesine dikkat etmelerini öneriyor.

2Soğuklar bastırdı, talep resmen patladı! 3 bin liradan kapış kapış satılıyor

Yıllardır yün üzerine uğraş verdiklerini belirten esnaf Veli Bora, "Özellikle soğuk havaların gelmesiyle birlikte, vücut dengelerinin sarsılmasından dolayı vücut ısısını koruyabilmek için yün ürünlerini tercih etmeleri doğal olan, orijinal yün ürünlerini tercih etmelerini tavsiye ediyoruz. Bunun yanında farklı ürünler de çıktı tabii ki. Bunlar da nedir? Orijinal termaller var, normal polyester tarzı termaller var. Deve yünü ürünlerimiz geldi. Her yıl farklı bir konseptle birlikte, farklı alternatiflerle müşterilerimize ürün sunmaya çalışıyoruz. Bu yıl da deve yünü, tavşan yünü ve farklı yün çeşitlerimizle birlikte sunum yapıyoruz. Deve yünü, vücut ısısını dışarıya salmıyor, sıcak tutuyor ve terletmiyor. Bronşit, zatürre, astım gibi hastalıklara da faydası olabilmektedir. Çorabı var. Özellikle ayak ısısı önemlidir bu konuda. Vücudun ısısını genellikle ayaktan aldığından dolayı deve yünü daha sıcak tutmaktadır. Deve yününe gençlerimizden çok fazla talep yok. Çünkü ürün biraz kalındır. Kalın olduğundan dolayı talep etmiyorlar. Bunun yanında tavşan yünleri çok incedir. İnce olduğundan dolayı gençlerimiz tercih edebilmektedir. Alternatif olarak da termal ürünlerimiz çıktı. Bu termal ürünlerde de ince ve kalın olan modellerimiz mevcuttur. İnce olanları, vücut ısısını dışarıya salmayan ve sıcak tutan ürünler tercih edilmektedir. Pantolon olsun ya da gömleğin altında kaba durmayan ürünler tercih edilmektedir" dedi.

3Soğuklar bastırdı, talep resmen patladı! 3 bin liradan kapış kapış satılıyor

Ürünlerin yenidoğan bebeklerde veya 0-6 yaş arası çocuklarda da tercih edildiğini söyleyen Veli Bora, "Eskiden olan kalın yünler değil artık. İncecik, termal şeklinde olan yünlerimiz mevcut. Bu yünler de çocuğa rahatsızlık vermiyor, terletmiyor ve terliyorsa da bu teri emmektedir. Vücut ısısını dengede tuttuğundan dolayı da tercih etmeleri gerekmektedir. Öncelikle en uygun olan ürünlerimiz termal ürünlerdir. Bu polyester tarzı ürünleri çok tavsiye etmiyoruz. Bu ürünlerimizin tanesi 250 TL'den başlıyor. Yün kalitesinde, pamuk kalitesinde olan ürünlerimiz mevcut. Pamuk ürünlerimiz 400 lira civarında. Hakiki, kaliteli yünlerimiz de 750 TL'den başlayıp angora tavşan yünü ürünlerimiz bin 500 lira civarındadır. Deve yünü ürünlerimizin fiyatları da ürünün çeşitliliğine göre değişmektedir. Bin lirayla 3 bin lira arasında değişmektedir" diye konuştu.

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