Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024? Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor? Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak?
Hava tahminlerine dair bilgiler paylaşan Kerem Ökten 4 Ocak gecesinde yaptığı paylaşımında "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün." ifadelerine yer verdi. Söz konusu paylaşımın ardından vatandaşlar Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024? Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor? Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak? Sorularına yanıt aramaya başladı.
• 06 Ocak 2024 - 13:24 • Son Güncelleme:
• 06 Ocak 2024 - 13:24 • Son Güncelleme: