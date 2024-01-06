Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024? Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor? Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak?

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.