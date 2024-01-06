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Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024? Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor? Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak?

Hava tahminlerine dair bilgiler paylaşan Kerem Ökten 4 Ocak gecesinde yaptığı paylaşımında "Cumhuriyet tarihinin en soğuk ve en karlı günleri yolda olabilir. Antalya ve Adana'da bile kar örtüsü ve Ankara'da bile gece -21 dereceler mümkün." ifadelerine yer verdi. Söz konusu paylaşımın ardından vatandaşlar Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024? Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor? Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak? Sorularına yanıt aramaya başladı.

• 06 Ocak 2024 - 13:24 • Son Güncelleme:
• 06 Ocak 2024 - 13:24 • Son Güncelleme:
1Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024 Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yeni hava durumu raporuna göre Türkiye Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava sisteminin etkisi altına giriyor. CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen de salı günü sıcaklıkların 10-12 derece birden düşeceğini açıkladı. Peki, Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak?

2SOĞUK HAVA DALGASI NE ZAMAN GELECEK 2024

SOĞUK HAVA DALGASI NE ZAMAN GELECEK 2024?

Salı günü kutuplardan gelen ve Balkanlar üzerinden Türkiye’ye girecek soğuk hava dalgasının etkisiyle kente kar yağacağı tahmin ediliyor. Pazartesi gününden itibaren Sibirya soğuklarının etkisini girecek olan İstanbul’da sıcaklık 5 ila 8 derece düşecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet işleri Daire Başkanlığı’na bağlı AKOM’un tahminine göre kentte lodosun getirdiği ılık hava, 8 Ocak Pazartesi’ye kadar etkili olacak. AKOM, 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesini öngörüyor.

3Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024 Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak

9 Ocak, Salı günü kentin yüksek kesimlerinde, 10 Ocak Çarşamba günü ise kent genelinde kar yağışının gerçekleşmesi bekleniyor. Buna bağlı olarak öncelikle yurdun batı bölgelerinde sağanak ile güney ve batı kıyılarda yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde başlayacak yağışların, zamanla tüm yurtta etkili olması tahmin ediliyor.

4Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024 Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak

10.01.2024 Çarşamba gününden itibaren hava sıcaklıklarındaki azalmayla birlikte, Ülkemizin güney ve batı kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve batı kesimlerde (kıyı kesimler hariç) karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması beklenen yağışların, güney ve batı kesimler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz’de yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

5Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024 Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak

Halen mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 10.01.2024 (Çarşamba) günü kuzeybatı kesimlerden başlamak üzere hafta boyunca hızlı ve ani düşüşle mevsim normallerinin altına düşmesi bekleniyor.

6Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024 Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak

Rüzgârın, Pazar ve Pazartesi günleri batı ve iç bölgelerde güney ve batı yönlerden kuvvetli ve fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

7AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

AKOM’DAN İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI

AKOM’un paylaştığı bilgilere göre, 8 Ocak Pazartesi’den itibaren etkisini gösterecek Sibirya kökenli soğuk havanın, hafta ortasında etkisini arttırarak yer yer etkili kar yağışına sebep olması bekleniyor. 12 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları öğle saatlerinde 16 dereceye ulaşacak.

8Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024 Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak

Akşam saatlerinde yağmur geçişlerinin yaşanmasının beklenirken, gün içinde ve hafta boyunca lodos yönlü rüzgar, ılık hava getirecek. Rüzgarın 20-45 kilometre/saat hızla esmesi bekleniyor. Lodosun getirdiği ılık havanın 8 Ocak Pazartesi’ye kadar sürmesi, hafta başı akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul’un Sibirya bölgesinden gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmesi bekleniyor. Sibirya kökenli sistemle birlikte hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece azalması, yağmur ile başlayan yağışların 9 ve 10 Ocak’ta kara dönüşmesi öngörülüyor.

9PROF. DR. ŞEN: KIYI EGE, AKDENİZ VE TRAKYA HARİÇ ÜLKEDE KAR VAR

PROF. DR. ŞEN: KIYI EGE, AKDENİZ VE TRAKYA HARİÇ ÜLKEDE KAR VAR

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Pazar ve Pazartesi Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'e yağmur geliyor. Sıcaklık ortalama üzerinde olacak" ifadelerini kullandı.

10Soğuk hava dalgası ne zaman gelecek 2024 Cumhuriyet tarihinin en soğuk kışı ne zaman geliyor Kutup soğukları Türkiye’ye ayın kaçında giriş yapacak

Prof. Dr. Şen "9 Ocak Salı günü sıcaklık 10-12 derece birden düşecek ve Kıyı Ege Akdeniz Trakya haricinde Ülkede KKY ve KAR yağışı başlayacak 10 Ocak Çarşamba günü de devam edecek" dedi.