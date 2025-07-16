Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'

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Bir dilenci avuç avuç parayı önüme atınca bende çok şaşırdım. 30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. O kadar parayı getirip önüme bırakması ve oradan da 4 bin TL çıkması beni çok şaşırttı. 30 yıllık esnafım günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz. Açıkçası bir dilencinin bu parayı kazanması beni şaşırttı. Bu kazanç emeksiz bir kazanç" dedi.