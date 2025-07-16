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Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'

16.07.2025 - 12:33Güncellenme Tarihi:

Kaynak : SİVAS (İHA) -

Sivas'ta market işleten 30 yılık esnaf Hamdi İrfan Işın, önceki gün kendisini şoke eden bir olay yaşadı. Çocuğuyla beraber markete gelen bir dilencinin bozuk paralarını tümletmek istemesiyle kendisini olayın içinde bulan esnaf gördüklerine inanamadı. Dilencinin günlük hasılatını gören Hamdi İrfan Işın, şaşkına döndü. Esnaf Hamdi İrfan Işın, '30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Bizler bu kadar kazanamıyoruz' dedi.

1Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'

Olay geçtiğimiz günlerde Sivas'ta bir markette gerçekleşti. Dilenerek topladığı parayı bütünlemek isteyen kadın dilenci, 30 yıllık esnaf olan Hamdi İrfan Işın'ın iş yerine gitti.

2Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'

Parasını bütünlemek isteyen dilenci, çantasından çıkardığı 4 bin TL'yi esnafın önündeki masaya bıraktı. Olayı hayretler içerisinde yaşayan esnaf Hamdi İrfan Işın, kadının bıraktığı 4 bin TL'yi bütünleyerek dilenciye verdi.

3Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'

Esnaf ve diğer müşterileri şaşırtan olay, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 30 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Hamdi İrfan Işın, "30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz" dedi.

4Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'

Olayı anlatan esnaf Işın, "Bir kadın çocuğuyla birlikte dükkanıma geldi. İlk başta ne yapacağını bilemedik. Elinde bir çanta vardı ve o çantayı masanın üzerine koydu.

5Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'

Çantada bulunan paraları bütünlemek isteğini söyledi. Çantadan çıkarttığı paraları avuç avuç önüme bıraktı, dükkandaki müşteriler de o ana şahit oldu onlar da çok şaşırdı. 4 bin TL den fazla parayı bize bütünletti.

6Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'

Bir dilenci avuç avuç parayı önüme atınca bende çok şaşırdım. 30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. O kadar parayı getirip önüme bırakması ve oradan da 4 bin TL çıkması beni çok şaşırttı. 30 yıllık esnafım günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz. Açıkçası bir dilencinin bu parayı kazanması beni şaşırttı. Bu kazanç emeksiz bir kazanç" dedi.