Sivas'ta dilencinin kazancını öğrenen esnafın morali bozuldu! '30 yıllık esnafım bu kadar kazanamıyorum'
Kaynak : SİVAS (İHA) -
Sivas'ta market işleten 30 yılık esnaf Hamdi İrfan Işın, önceki gün kendisini şoke eden bir olay yaşadı. Çocuğuyla beraber markete gelen bir dilencinin bozuk paralarını tümletmek istemesiyle kendisini olayın içinde bulan esnaf gördüklerine inanamadı. Dilencinin günlük hasılatını gören Hamdi İrfan Işın, şaşkına döndü. Esnaf Hamdi İrfan Işın, '30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Bizler bu kadar kazanamıyoruz' dedi.
Esnaf ve diğer müşterileri şaşırtan olay, anbean iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 30 yıldır esnaflık yaptığını ifade eden Hamdi İrfan Işın, "30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz" dedi.
Olayı anlatan esnaf Işın, "Bir kadın çocuğuyla birlikte dükkanıma geldi. İlk başta ne yapacağını bilemedik. Elinde bir çanta vardı ve o çantayı masanın üzerine koydu.
Çantada bulunan paraları bütünlemek isteğini söyledi. Çantadan çıkarttığı paraları avuç avuç önüme bıraktı, dükkandaki müşteriler de o ana şahit oldu onlar da çok şaşırdı. 4 bin TL den fazla parayı bize bütünletti.
Bir dilenci avuç avuç parayı önüme atınca bende çok şaşırdım. 30 yıllık esnafım ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. O kadar parayı getirip önüme bırakması ve oradan da 4 bin TL çıkması beni çok şaşırttı. 30 yıllık esnafım günlük 4 bin TL net kazanç bizler elde edemiyoruz. Açıkçası bir dilencinin bu parayı kazanması beni şaşırttı. Bu kazanç emeksiz bir kazanç" dedi.