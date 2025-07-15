Sivas'ın incileri kene istilasında! İğne atsan yere düşmezdi, şimdi kimse yok!

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Buradaki göller insan gözünü andırıyor. Yazın buraya geldiğimde burada çok fazla insan oluyordu ama artan kene popülasyonu ve kene ölümlerinden dolayı insanlar buraya gelmeye, bu doğal güzelliği görmeye korkar hale geldi. Kene yerli ve yabancı turistleri etkiledi buraya gelmiyorlar" dedi.