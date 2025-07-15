Sivas'ın incileri kene istilasında! İğne atsan yere düşmezdi, şimdi kimse yok!
Kaynak : İHA
Sivas'ın doğal güzellikleriyle büyüleyen Ağgöl ve Karagöl, artan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı riski nedeniyle, geçmişte cıvıl cıvıl olan göller şimdi sessizliğe bürünmüş durumda. Görüntüleriyle kendine hayran bırakan bu doğal alanlar, kene tehlikesi yüzünden adeta terk edilmiş halde bulunurken vatandaşlar, sağlıkları için risk almamak adına göllerden uzak durmayı tercih ediyor.
Yeşil ve turkuaz renkleri ile ilgi çeken göller, insan gözüne benzetildiği için doğanın gözleri olarak ta adlandırılıyor.
Kış aylarında donan ve yağan kar ile eşsiz bir güzellik sunan göller, nazar boncuğuna da benzetiliyor.
Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan göller, bu yıl artan kene popülasyonu sonrası sessizliğe büründü.
Kırsal alanda artan kene sayısı ve yaşanan ölümler sonucu boş kalan göller dron ile havadan görüntülendi.
Canova göllerine sıklıkla gittiğini ifade eden bir ziyaretçi, "Her yaz buraya geliyorum doğayla iç içe oluyorum. Bu göller huzur veriyor, beni mutlu ediyor.
Buradaki göller insan gözünü andırıyor. Yazın buraya geldiğimde burada çok fazla insan oluyordu ama artan kene popülasyonu ve kene ölümlerinden dolayı insanlar buraya gelmeye, bu doğal güzelliği görmeye korkar hale geldi. Kene yerli ve yabancı turistleri etkiledi buraya gelmiyorlar" dedi.