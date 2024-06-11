Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor
Haberler Gündem Haberleri Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 22 vakanın tespit edildiği 3 vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

İHA - DHA
• 11 Haziran 2024 - 11:36 • Son Güncelleme:
İHA - DHA
• 11 Haziran 2024 - 11:36 • Son Güncelleme:
1 Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

Sivas Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı nedeniyle 22 vakanın tespit edildiği 3 vatandaşın ise hayatını kaybettiği belirtildi.

Sivas'ta yaz aylarının son zamanlarda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) vakalarında artış gözlemleniyor. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşları kene konusunda uyararak, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği'nde 2 muhtemel, 3 kesin KKKA tanılı hastanın tedavilerinin devam ettiği ifade edildi.

2 Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

“PANTOLON PAÇALARI ÇORAPLARIN İÇERİSİNE SOKULMALIDIR” Açıklamada, pantolon paçalarının çorapların içerisine sokulması gerektiğine değinilerek, “Tarla, bağ, bahçe, orman ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara giderken vücudu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içerisine sokulmalıdır. Kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir. Kene yönünden riskli alanlardan dönüldüğünde vücutta kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil kene olup olmadığı kontrol edilmelidir” denildi.

3 “ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN”

“ÇIPLAK ELLE DOKUNMAYIN”

Keneye çıplak elle dokunulmaması belirtilen açıklamada, “ Vücuda tutunmuş kene üzerine sigara basmak, kolonya, gaz yağı gibi maddeler dökmek; vücut içeriğini kişiye aktarmasına sebep olacağı için kesinlikle yapılmamalıdır. Vücudunuza tutunan keneye çıplak elle dokunmamalı, tutunan kene çıkarmamalı, zaman kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Hayvanların üzerindeki kene elle çıkarılmamalıdır ayrıca hastalık hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanların kanlarına, vücut sıvılarına veya dokularına çıplak el ile temas edilmemelidir. Hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini almalıdır. Kene tutunmasından sonra, 10 gün içinde; halsizlik, iştahsızlık, ateş, vücut ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma ve ishal şikâyetlerinden herhangi birini görülürse, zaman kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır” ifadelerine yer verildi.

4 Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

Kentte havaların ısınmasıyla yeniden görülmeye başlayan kene ısırması sonucu, son 1 haftada Gülbidin Ekberi (25), Şehri Tanrıveren (36) ve Emre Nacar (25), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. SCÜ Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. İlhan Çetin, Türkiye geneli güncel vaka sayıları hakkında bilgi vererek KKKA hastalığı hakkında uyarılarda bulundu.

5 Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

Havaların ısınmasının ardından KKKA vakalarında artış olduğunu söyleyen Prof. Dr. Çetin, "Kırım Kongo Kanamalı Ateşi hastalığı bahar aylarının gelmesiyle başlar. Türkiye'de nisan ayı ile vakalar başlar ve artarak ekim ayına kadar devam eder. Haziran ve temmuz ayı genelde vakaların en fazla olduğu dönemdir. Ülkemizde genellikle ortalama olarak yıllık bin ila 1200 vaka oluyor. Bu sene nisan ayında ilk vakamız geldi. Şu an için Sivas'ta 35 civarında vaka sayımız var. Ne yazık ki, 3 vatandaşımız da hayatını kaybetmiş durumda. Özellikle iklimin ısınması nedeniyle bundan sonraki dönemlerde vaka sayılarında artış bekliyoruz. Aldığımız bilgilere göre, Türkiye genelinde 270-300 civarında vakanın oluştuğunu biliyoruz. Bu yıl 750 ile bin civarında vakayla dönemi kapatacağımızı tahmin ediyoruz. Umarız ki, şu ana kadar ilgili kurumların almış oldukları tedbirlerin etkisiyle bu sayı daha az olur. Maalesef bu yıl bahar aylarının çok sıcak geçmesi sebebiyle arazideki kene sayısında çok ciddi bir artış olduğunu gözlemledik. Otların yağmurlardan dolayı hem miktar olarak hem de boyut olarak artmasıyla kene popülasyonunda bir artış var. Umuyoruz ki, bu durum vaka sayılarına yansımaz" dedi.

6 ‘KKKA HASTALIĞI TEDBİR ALINDIĞINDA ÖNLENEBİLİR’

‘KKKA HASTALIĞI TEDBİR ALINDIĞINDA ÖNLENEBİLİR’

Kurban Bayramı nedeniyle vatandaşların kenelere karşı daha dikkatli olmaları gerektiğini belirten Çetin, "İçinde bulunduğumuz dönem İslam alemi için önemli günler.

7 Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

Eve gittiklerinde üzerlerini kontrol etmeleri gerek. Bizim üzerine basarak söylediğimiz bir diğer husus da, eğer üzerlerine kene yapışmışsa mutlaka kendileri çıkartmamalı. Hastane ortamında çıkarılmasının çok değerli olduğunu bir kez daha ifade etmek isterim" diye konuştu.

8 Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

Kenelerden korunmak için dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğine değinen Prof. Dr. Çetin, "Halk sağlığı açısından önemli hastalıklar, tedbir alındığında önlenebilen hastalıklardır. Özellikle KKKA hastalığı da tedbir alındığında önlenebilir bir hastalık. Bu nedenle tedbirli olmamız gerekiyor. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanların sahada çalışırken üzerlerine kene yapışmaması için alacakları birtakım tedbirler var. Bunları mutlaka almaları gerekiyor.

9 KURBAN ALIMLARINDA DİKKAT

KURBAN ALIMLARINDA DİKKAT

Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hem küçük hem büyükbaş hareketliliğinde artma oluyor. Orta Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi’nden batıya doğru hayvan taşımacılığı ve satışı için gidildiğini biliyoruz. Bu noktada hayvanları götüren insanların mutlaka tedbir alması, hayvanlarını kontrol etmesi gerekiyor.

10 Sivas Valiliği uyardı: 22 vaka tespit edildi 3 kişi öldü 300 kişi tedavi görüyor

Özellikle hayvan pazarlarında daha çok dikkat edilmesi gerek. Hayvan satın alan insanların da hayvanın üzerinde kene olup olmadığını kontrol ederek almaları gerekiyor. Bütün bunların yanı sıra kurban kesiminde de hasta hayvanların kanından eldeki açık yaralardan virüs girebiliyor. Bunun için de mutlaka eldiven kullanarak işlemlerin yapılmasını ve hijyene dikkat edilmesini önemseyip öneriyoruz" ifadelerini kullandı.