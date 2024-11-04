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GündemŞişli'de öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı!
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Şişli'de öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı!

İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Amca Ali Hanilçi büyük üzüntü yaşadoğını belirtirken, "Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul'a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye'nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları." ifadelerini kullandı.

AA
• 04 Kasım 2024 - 14:40 • Son Güncelleme:
AA
• 04 Kasım 2024 - 14:40 • Son Güncelleme:
1Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

Feriköy Mezarlığında bulunan Şirin Elmas Hanilçi'nin cenazesi, memleketi Şanlıurfa'ya getirildi.

2Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

Şanlıurfa Asri Mezarlıkta Hanilçi için cenaze töreni düzenlendi.

3Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

Törende tabutun üzerine küçük kızın fotoğrafı ile küçük bir gelinlik konuldu.

Baba İbrahim ve anne Yeter Hanilçi ile kardeşleri ağlayarak, Türkçe ve Kürtçe ağıt yaktı.

4Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

6 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

5AİLE DEPREMDEN SONRA İSTANBULA TAŞINMIŞ

AİLE DEPREMDEN SONRA İSTANBUL'A TAŞINMIŞ

Amca Ali Hanilçi, gazetecilere, olaydan büyük üzüntü duyduklarını dile getirdi.

6Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

Olayın cezasız kalmamasını istediklerini anlatan Hanilçi, Şirin'in feci şekilde öldürüldüğünü, Şirin ve Narin gibi çocukları öldürenlerin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediklerini aktardı.

7Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

Çok üzüntülü olduklarını dile getiren Hanilçi, "Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul'a göçtüler.

8ŞİRİN DE NARİN DE TÜRKİYENİN EVLATLARI

ŞİRİN DE NARİN DE TÜRKİYE'NİN EVLATLARI

Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye'nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

9Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

Diğer amca Çetin Hanilçi ise halen olayın şokunu yaşadıklarını belirterek, "Bu tür olayların yaşanmamasını istiyoruz. İstanbul'da vahşice katledildi. Devletimize inanıyor ve güveniyoruz.

10Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

Bu caninin en ağır şekilde ceza almasını istiyoruz. Bir daha bu tür çocuk cinayetlerinin olmamasını, olayların önlenmesini bekliyoruz." dedi.

11Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı

Feriköy Mahallesi'nde 31 Ekim'den beri haber alınamayan, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi, 2 Kasım'da Feriköy Mezarlığında öldürülürmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan şüpheli M.Ö. tutuklanmıştı.

12Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı
13Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı
14Şişlide öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı