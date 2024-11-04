Şişli'de öldürülen Şirine acı veda: Babası göz yaşlarını tutamadı, kahreden detay cenazede ortaya çıktı!
İstanbul Şişli'de mezarlıkta öldürülmüş halde bulunan 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi cenazesi memleketi Şanlıurfa'da toprağa verildi. Amca Ali Hanilçi büyük üzüntü yaşadoğını belirtirken, "Hepimizin ciğeri yanıyor, diyecek başka bir şey yok. Depremden sonra İstanbul'a göçtüler. Deprem oldu, sel felaketi oldu, burada tutunamadılar, İstanbul'a göçtüler. Sanki yağmurdan kaçtılar, doluya tutuldular. Türkiye'nin başı sağ olsun, Narin de Şirin de Türkiye'nin evlatları." ifadelerini kullandı.
AA
• 04 Kasım 2024 - 14:40 • Son Güncelleme:
AA
• 04 Kasım 2024 - 14:40 • Son Güncelleme: