Şırnak'ta su kesintisi alarmı! Belediye uyardı: Musluklardan su akmayacak
03.11.2026 - 17:02Güncellenme Tarihi:
Şırnak Belediyesi, Mıjin Su Hattı'nda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle kent genelinde su kesintisi yaşanabileceğini duyurdu. Çalışmalar süresince Toptepe İsale Hattı üzerinden dönüşümlü su verileceği belirtilirken, vatandaşlardan olası mağduriyetlere karşı su kaynaklarını tasarruflu kullanmaları istendi.
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Şırnak Belediyesi, kent genelinde içme suyu teminini sağlayan Mıjin Su Hattı’nda gerçekleştirilecek çalışmalar nedeniyle vatandaşlara su kesintisi uyarısında bulundu. Belediyeden yapılan açıklamada, hat üzerinde yürütülecek çalışmalar boyunca kent genelinde bir süre su kesintisi yaşanabileceği belirtildi.
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Vatandaşların mağduriyetinin en aza indirilmesi amacıyla alternatif su temini için Toptepe İsale Hattı'nın devreye alınacağı ve bu hat üzerinden dönüşümlü olarak su sağlanacağı bildirildi.
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Açıklamada, çalışmalar süresince yaşanabilecek su sıkıntısının en aza indirilmesi için vatandaşlardan mevcut su kaynaklarını dikkatli ve tasarruflu kullanmaları istendi.