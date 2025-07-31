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Şırnak'ta koca bir köy mağaradan oluşuyor! Arkeologlar keşfetti: Valilik kolları sıvadı

31.07.2025 - 13:29Güncellenme Tarihi:

Şırnak Valiliği, kadim uygarlıkların izlerini taşıyan Mağara Köyü'nü turizme kazandırmak için kolları sıvadı.

1Şırnak'ta koca bir köy mağaradan oluşuyor! Arkeologlar keşfetti: Valilik kolları sıvadı

Şırnak Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek, İdil ilçesine bağlı Mağara Köyü'nde saha incelemelerinde bulunarak, bölgede yürütülen çalışmalar hakkında yerinde bilgi aldı.

2Şırnak'ta koca bir köy mağaradan oluşuyor! Arkeologlar keşfetti: Valilik kolları sıvadı

Köyün tarihi dokusunu koruyacak, aynı zamanda sürdürülebilir turizm altyapısını oluşturacak projeler masaya yatırıldı.

3Şırnak'ta koca bir köy mağaradan oluşuyor! Arkeologlar keşfetti: Valilik kolları sıvadı

Kaya oyma yapılar, terk edilmiş taş evler ve geleneksel Ezidi mimarisinin izlerini taşıyan köy, tarihçiler ve arkeologlar için önemli bir alan olma özelliğini sürdürüyor. Bölge halkının da sürece dahil edilerek kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.

4Şırnak'ta koca bir köy mağaradan oluşuyor! Arkeologlar keşfetti: Valilik kolları sıvadı

Vali Yardımcısı Çiçek, "Mağara Köyü sadece bir yerleşim yeri değil; bu coğrafyada yaşamış kadim toplulukların sessiz hafızasıdır. Bu hafızayı korumak ve tanıtmak, bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir" ifadelerini kullandı.