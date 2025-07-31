Şırnak'ta koca bir köy mağaradan oluşuyor! Arkeologlar keşfetti: Valilik kolları sıvadı

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Vali Yardımcısı Çiçek, "Mağara Köyü sadece bir yerleşim yeri değil; bu coğrafyada yaşamış kadim toplulukların sessiz hafızasıdır. Bu hafızayı korumak ve tanıtmak, bizim en önemli sorumluluklarımızdan biridir" ifadelerini kullandı.