Şırnak'ta koca bir köy mağaradan oluşuyor! Arkeologlar keşfetti: Valilik kolları sıvadı
31.07.2025 - 13:29Güncellenme Tarihi:
Şırnak Valiliği, kadim uygarlıkların izlerini taşıyan Mağara Köyü'nü turizme kazandırmak için kolları sıvadı.
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Köyün tarihi dokusunu koruyacak, aynı zamanda sürdürülebilir turizm altyapısını oluşturacak projeler masaya yatırıldı.
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Kaya oyma yapılar, terk edilmiş taş evler ve geleneksel Ezidi mimarisinin izlerini taşıyan köy, tarihçiler ve arkeologlar için önemli bir alan olma özelliğini sürdürüyor. Bölge halkının da sürece dahil edilerek kırsal kalkınmaya katkı sağlanması hedefleniyor.