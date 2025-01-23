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Şırnak'ta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor

Şırnak T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda hükümlüler, açılan fırında günlük 3 bin 200 ekmek ve 350 poğaça ile simit üreterek, cezaevinin ihtiyacını karşılıyor. Cezaevi Müdürü Serkan Kengil, 'Üretilen ekmek, simit ve poğaçaların kurumun tüm ihtiyacını karşıladığını ifade ederek, “Ekmek fırınımız Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan hükümlülerin günlük iaşelerinde kullanılan ekmeği üretimi için ve aynı zamanda personelimizin ve lojmanda kalan sivil vatandaşlar ile Açık Ceza İnfaz Kurumu’ndaki hükümlü tutukluların faydalandığı simit ve poğaça üretilmektedir. Günlük 3 bin 200 ekmek üretimi yapılmakta olup yaklaşık 350 adet simit ve poğaça üretimi yapılmaktadır' dedi.

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)
• 23 Ocak 2025 - 14:46 • Son Güncelleme:
Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,(DHA)
• 23 Ocak 2025 - 14:46 • Son Güncelleme:
1Şırnakta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor
2Şırnakta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor
3Şırnakta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor
4Şırnakta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor
5Şırnakta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor
6Şırnakta hükümlüler, kendi ekmeğini üretiyor