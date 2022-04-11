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MagazinSinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yürüyüş keyfi!
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• 11 Nisan 2022 - 17:42 • Son Güncelleme:

Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yürüyüş keyfi!

İkinci kez anne ve baba olmaya hazırlanan Sinem Kobal-Kenan İmirzalıoğlu çift, kızları Lalin ile birlikte yürüyüşe çıktı. Kobal, bu anları sosyal medya hesabından paylaştı.

• 11 Nisan 2022 - 17:42 • Son Güncelleme:
1Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun yürüyüş keyfi
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Kenan İmirzalıoğlu ile 6 yıl önce nikah masasına oturan ünlü oyuncu Sinem Kobal, 2020 yılında kızı Lalin'i kucağına alarak, ilk kez annelik duygusunu yaşamıştı. Geçtiğimiz aylarda da ikinci kez bebek sevinci yaşadığını duyuran Kobal, bugün tüm vaktini ailesine ayırdı.

2TAKİPÇİLERİNDEN İLGİ GÖRDÜ

TAKİPÇİLERİNDEN İLGİ GÖRDÜ!

Eşi ve kızıyla birlikte yürüyüşe çıkan Sinem Kobal, o anları da Instagram hesabından yayınlamayı ihmal etmedi. İkinci kez anne olmaya hazırlanan ünlü oyuncu, siyah-beyaz bu fotoğrafı Satin Jackets'in "You Make Me Feel Good" adlı şarkısı eşliğinde paylaştı. Kobal'ın gönderisi takipçilerinden oldukça ilgi gördü.

3HAYALİNDEKİ EVİ BULDU

HAYALİNDEKİ EVİ BULDU

Evlendikleri günden itibaren Emirgan'da yaşayan çift, ayrıca ikinci bebek haberinin ardından evlerini değiştirme kararı almıştı. Bahçesinin küçük olması sebebiyle daha büyük bir arayışa giren Kenan İmirzalıoğlu, aradığı evi Zekeriyaköy’de bulmuştu.

Eşi ve çocuklarının rahat etmesi için masraftan kaçınmayan ünlü oyuncunun, o bölgede oturan oyuncu arkadaşı Aras Bulut İynemli’den de yardım aldığı öğrenilmişti. Ünlü çiftin eşyaları 3 ay önce Emirgan’daki evlerinden nakliye araçlarıyla taşınırken objektiflere yansımıştı.

4ALLAH HERKESE NASİP ETSİN

"ALLAH HERKESE NASİP ETSİN"

Öte yandan daha önce anne ve baba olmanın güzelliklerinden bahseden ikili, "Bu dünyadaki en güzel şeylerden birisi... Allah herkese nasip etsin inşallah." ifadelerini kullanmıştı.

5GÖZLERİYLE HERKESİ AZARLAYABİLİR

"GÖZLERİYLE HERKESİ AZARLAYABİLİR"

"Lalin annesinin kopyası." diyen Kenan İmirzalıoğlu, "Yüz hatlarını Sinem'e çok benzetiyorlar. Sadece bakışları bana benziyor, hatta öyle bakıyor ki hemen ikna oluyorsun. Gözleriyle herkesi azarlayabilir, galiba o özelliği babama benziyor. Beğenmediği bir şey olursa, bakışlardan hemen anlaşılıyor." şeklinde konuşmuştu.

6BÜYÜDÜKÇE BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR

"BÜYÜDÜKÇE BAKIŞLARI DEĞİŞİYOR"

Kızları Lalin'in fiziksel olarak herkesten bir parça aldığını belirten Sinem Kobal, "Büyüdükçe bakışları değişiyor. 'Bazen içinden Kenan bakıyor' diyorum, bazen bakıyorsun kendi annemi ve babamı görüyorum. Çok garip bir şey, acayip..." demişti.

Çocuklarını gözleri gülerek anlatan ikili, "Lalin iyi ki var, o bizim en güzel parçamız..." ifadelerini kullanmıştı.

7DAHA LALİNİ BİTİRMEDEN BAŞKA ÇOCUĞA GEÇTİNİZ

"DAHA LALİN'İ BİTİRMEDEN BAŞKA ÇOCUĞA GEÇTİNİZ"

Gazetecilerin, "Kalabalık bir aileniz olur mu?" sorusuna yanıt veren İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar daha Lalin'i bitirmeden, hemen başka çocuğa geçtiniz." diyerek, kahkaha atmıştı.

8ANNESİYLE KARAR VERİR

"ANNESİYLE KARAR VERİR"

Kenan İmirzalıoğlu, "Kızınız Lalin için bir sosyal medya hesabı açma planınız var mı?" sorusuna da yanıt vermişti.İmirzalıoğlu, "Annesi ile beraber verecekleri bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi kullanana kadar açma taraftarı değilim. Benim hesabımı soracak olursanız da ben sosyal medyayı pek sevmiyorum. Bu sebeple kullanmıyorum." demişti.

9MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU

"MUHTEŞEM BİR ANNE OLDU"

Kenan İmirzalıoğlu, kızıyla ilgili, "Genel olarak annesine benziyor ama içerden bir Kenan bakıyor." ifadelerini kullanmıştı.

Eşinin çok iyi bir anne olduğunu da sözlerine ekleyen ünlü oyuncu, "Çok şükür sağlığı ve keyfi yerinde. Sinem, nazar değmesin muhteşem bir anne oldu. Böyle de devam eder diye düşünüyorum." demişti.

10Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun yürüyüş keyfi

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