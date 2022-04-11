Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun yürüyüş keyfi!

"ANNESİYLE KARAR VERİR"

Kenan İmirzalıoğlu, "Kızınız Lalin için bir sosyal medya hesabı açma planınız var mı?" sorusuna da yanıt vermişti.İmirzalıoğlu, "Annesi ile beraber verecekleri bir karar ancak daha yaşı ufak. Kendisi kullanana kadar açma taraftarı değilim. Benim hesabımı soracak olursanız da ben sosyal medyayı pek sevmiyorum. Bu sebeple kullanmıyorum." demişti.