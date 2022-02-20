Simge Aköz'den oyuncu sevgilisi Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!

"İYİ Kİ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mutlu birliktelikleri tüm hızıyla devam eden çiftten Simge Aköz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ateş ile birlikte gülerken çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlanan ünlü isim, paylaşımına; 'İyi ki' notunu düştü.