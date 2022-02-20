• 20 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
Simge Aköz'den oyuncu sevgilisi Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!
'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' rolünü canlandıran Berkay Ateş, kadın milli voleybol takımı oyuncularından Simge Aköz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Aköz, paylaştığı fotoğrafla ünlü oyuncuya adeta ilan-ı aşk etti.
• 20 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
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BBC'nin 'Doctor Foster' adlı dizisinden ülkemize uyarlanan 'Sadakatsiz'de 'Aras Ateşoğlu' karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş (34), aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de (30) bulmuştu.
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İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER
Ardından ünlü çift, Arnavutköy’de bulunan bir mekana girerken görüntülenmişti. Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girmişti. Ateş, muhabirlerin “Hayırlı olsun efendim yeni ilişkiniz, neler söylemek istersiniz?” sorularına aldırış etmeden hızlıca mekana girmeyi tercih etmişti.
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