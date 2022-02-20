Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinSimge Aköz'den oyuncu sevgilisi Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!
HaberlerMagazin Haberleri Simge Aköz'den oyuncu sevgilisi Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!
• 20 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:

Simge Aköz'den oyuncu sevgilisi Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!

'Sadakatsiz' dizisinde 'Aras' rolünü canlandıran Berkay Ateş, kadın milli voleybol takımı oyuncularından Simge Aköz ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Mutlu birliktelikleri devam eden çiftten Aköz, paylaştığı fotoğrafla ünlü oyuncuya adeta ilan-ı aşk etti.

• 20 Şubat 2022 - 13:40 • Son Güncelleme:
1Simge Aközden oyuncu sevgilisi Berkay Ateşe ilan-ı aşk
ABONE OL

BBC'nin 'Doctor Foster' adlı dizisinden ülkemize uyarlanan 'Sadakatsiz'de 'Aras Ateşoğlu' karakterine hayat veren oyuncu Berkay Ateş (34), aradığı aşkı milli voleybolcumuz Simge Aköz'de (30) bulmuştu.

2Simge Aközden oyuncu sevgilisi Berkay Ateşe ilan-ı aşk

2021 yılının son günlerinde aşk haberleriyle gündeme gelen ikili birlikte arkadaş ortamında görüntülenmiş ancak aşk iddialarına dair yorum yapmamıştı.

3İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

İLK KEZ YAN YANA GÖRÜNTÜLENDİLER

Ardından ünlü çift, Arnavutköy’de bulunan bir mekana girerken görüntülenmişti. Karşılarında basın mensuplarını görünce bir anda ayrılan ikili, mekana ayrı ayrı girmişti. Ateş, muhabirlerin “Hayırlı olsun efendim yeni ilişkiniz, neler söylemek istersiniz?” sorularına aldırış etmeden hızlıca mekana girmeyi tercih etmişti.

4Simge Aközden oyuncu sevgilisi Berkay Ateşe ilan-ı aşk

30 yaşındaki ünlü voleybolcu ise montunun kapüşonu ile yüzünü gizleyip sorulara cevap vermeden hızlıca mekana girmişti. Mekanın içinde yan yana oturan çift, objektiflerden daha fazla kaçamamıştı.

5AŞK POZU

AŞK POZU

Seti olmadığı dönemlerde Aköz'ü sahada izleyeme giden Ateş, 2022 yılına da arkadaşları ve sevgilisiyle girmişti. Ünlü çiftin, yılbaşı akşamı çekilen aşk pozları sosyal medyada ortaya çıkmıştı.

6İYİ Kİ NOTUYLA PAYLAŞTI

"İYİ Kİ" NOTUYLA PAYLAŞTI

Mutlu birliktelikleri tüm hızıyla devam eden çiftten Simge Aköz, son paylaşımıyla adından söz ettirdi. Ateş ile birlikte gülerken çekilmiş bir fotoğraflarını yayınlanan ünlü isim, paylaşımına; 'İyi ki' notunu düştü.

7TAKIM ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

TAKIM ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

Aköz'ün bu fotoğrafına, 35 binin üzerinde beğeni geldi. Zehra Güneş, Hande Baladın, Kübra Akman, Naz Aydemir Akyol, Saliha Şahin, Ebrar Karakurt gibi ünlü voleybolcular bu gönderinin altına yorum yağdırdı. Ebrar'ın üst üste attığı yorumlar dikkat çekti.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...

Arka Sokaklar'ın Metin'i Furkan Göksel'in sevgilisi paylaştı! Yorum yağdı...

Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması!

Gökçe Bahadır'dan çocuk açıklaması!

Simge Aköz'den oyuncu sevgilisi Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!

Simge Aköz'den oyuncu sevgilisi Berkay Ateş'e ilan-ı aşk!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!

Mahmut Tuncer'in kızı Gizem Tuncer: Parasız adam gereksiz adamdır!