Silivri depremi, İzmir'de nasıl hissedildi? İşte İzmir'de 6.2'lik depremin hissedilme nedeni
Jeofizik Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Sinancan Öziçer, İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin, İzmir'de en çok zayıf zeminin olduğu ilçelerde hissedildiğini belirterek, kıyı şeridine yakın Çiğli, Karşıyaka, Bornova, Konak, Alsancak, Güzelbahçe, Narlıdere ilçelerinin alüvyon tabakasının yüksek olmasından kaynaklı depremi daha şiddetli hissettiğini söyledi.
DHA
• 25 Nisan 2025 - 19:23 • Son Güncelleme:
DHA
• 25 Nisan 2025 - 19:23 • Son Güncelleme: