Silivri depremi, İzmir'de nasıl hissedildi? İşte İzmir'de 6.2'lik depremin hissedilme nedeni

Ancak İzmir ve çevresinde 6.7 büyüklüğünde bir deprem bile olsa yapılaşmanın yüzde 70-80'inin zeminin zayıf olduğu bölgelerde olduğu, oradaki binaların da miadını doldurmuş olmasından dolayı en az İstanbul depremindeki kadar risk var. İzmir'de meydana gelecek daha düşük bir depremde can kayıpları anlamında riski, İstanbul'dan daha yüksek" dedi.