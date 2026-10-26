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Siirt’teki petrol kampında çıkan yangın söndürüldü! Soğutma çalışmaları sürüyor

26.10.2026 - 17:34Güncellenme Tarihi:

Kaynak: Arif ARSLAN/SİİRT, (DHA)-

Siirt'in Kurtalan ilçesinde, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Mağrip kampında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürüldü. Yangında 2 kişi dumandan etkilendi.

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1Siirt’teki petrol kampında çıkan yangın söndürüldü! Soğutma çalışmaları sürüyor

Kurtalan ilçesi Kaynaklı köyünde TPAO’ya ait Mağrip kampında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 2 kişi ilk müdahalelerinin ardından kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. İtfaiyecilerin müdahalesiyle kontrol altına alınıp söndürülen yangının çıkış nedeninin belirlenmesine ilişkin inceleme başlatıldı.

2Siirt’teki petrol kampında çıkan yangın söndürüldü! Soğutma çalışmaları sürüyor

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR


Kurtalan Kaymakamı Salih Başara, yangının çıktığı bölgede inceleme yapıp, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Yangının kontrol altına alındığını belirten Başara, olası risklerin ortadan kaldırılması ve güvenliğin sağlanması amacıyla bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

3Siirt’teki petrol kampında çıkan yangın söndürüldü! Soğutma çalışmaları sürüyor

Kaymakam Başara, yangına ilk andan itibaren özveriyle müdahale eden ekiplere de teşekkür etti.

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