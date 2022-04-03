Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den flaş hamle!

Evlilik süreçlerinde genellikle hep bir aksilik çıkar, bir şeyler ters gider. Bu süreçte sizi yıpratan, zorlandığınız olaylar yaşadınız mı?

Biz fikir ayrılıkları ya da kararsızlıklar açısından bir problem yaşamadık. Mesela ben gelinliğimi bile son bir ay kala gidip buldum karar verdim. Çünkü böyle şeyleri çok fazla şu olsun bu olsun diye direten insanlar değiliz ikimiz de. Herhalde o yüzden ki pek bu konularda aksiliklerimiz olmadı. Bizim için en büyük aksilik pandemi dönemine denk gelmesiydi. Bir süredir beraber olduğumuz için daha fazla da ertelemek istemedik bu süreci çünkü pandeminin ne zaman biteceğini hala daha bilemiyoruz. O yüzden içimize sinecek şekilde her şeyi yapmaya çalıştık olabildiğince. Zaten sevdiklerimiz yanımızdaydı en önemlisi de bu. Bu süreci yaşayanlara da söyleyebileceğim şey tabii ki hazırlıklı ve kararlı ilerlemek önemli ama bir şey olmuyorsa da oldurmaya çalışmak veya birbirini kırmaya hiç gerek yok ıvır zıvır şeyler için. Çünkü zaten bir noktadan sonra olması gerektiği gibi oluyor ve sen o andan olabildiğince mutlu olmaya bakmalısın en özel günün, boşu boşuna kimseyi de kırmaya değmez kendinizi de.