Sihirli Annem'in Ceren'i Gizem Güven'den flaş hamle!
"Sihirli Annem" dizisinde 'Ceren' karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran oyuncu Gizem Güven, 10 yıl aşk yaşadığı futbolcu Caner Turp ile 1 buçuk yıl önce nikah masasına oturmuştu. Çiftten geçtiğimiz günlerde kötü haber gelmişti. Gizem Güven, Instagram hesabından Caner Turp ile fikir ayrılıkları yaşadıklarını ve evlilikleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurmuştu. Eski eşiyle yaşadığı evi terk edip yeniden İstanbul'a dönen Güven, kendisine yeni bir hayat kurdu.
Gençlik dizisi "Sihirli Annem"de 'Ceren' karakterine hayat veren ünlü oyuncu ve fenomen Gizem Güven, 10 yıldır futbolcu Caner Turp ile birliktelik yaşıyordu. Mutlu ilişkileriyle sık sık dikkatleri üzerine çeken Gizem Güven ve Caner Turp, 1 buçuk yıl önce nikah masasına oturdu.
Ünlü oyuncu, yaptığı açıklamada şunları dile getirdi:
"Bir süredir evliliğimiz ile ilgili yaşadığımız fikir ayrılıklarımızı çözüme ulaştıramadığımız için karşılıklı konuşup anlaşarak saygı çerçevesi içinde ayrılık kararı aldığımızı sizlerle paylaşmayı uygun gördük. Evliliğimizi bitirmiş olsak da geçmişimize ve birbirimize olan saygımız baki kalacaktır.
Alışabildin mi, evlilik nasıl gidiyor?
Aslında alışmak diye bir şey yok diye düşünüyorum çünkü uzun zamandır hayatımda olan bir insan olduğu için değişen tek şey aynı evi paylaşmak ve her gün bir arada olmak oluyor. Zaten bu düzeni biliyorsun ve bu şekilde gelişmesini istediğin için evlenmeye adım atıyorsun. Bu süreçte birbirini çok daha iyi tanıyor olabilirsin iyi kötü bir sürü durum karşısında birbirine karşı ve bazı sorumluluklara karşı olan tutumunla. Klasik olacak ama gerçekten sevgi saygı hoşgörü ve fedakarlık gibi kavramları bilerek yaklaştığında mutlu oluyorsun çok şükür her şey yolunda gidiyor:)
Yakın zamanda çocuk fikrine sıcak bakıyor musun?
Çocukları çok seviyorum ve zaman geçirmeyi de çok seviyorum. Yakın zamanda Pakize aramıza katıldı (kedimiz) onunla ilgili de birçok sorumluluk olduğunu fark ettik ve çocuk konusunda da bir o kadar büyük sorumluluklar gerektiren ve kendini o anlamda da hazır hissettiğinde olmalı diye düşünüyorum. Her şey kısmet tabii ama şu an için pek sıcak bakmıyoruz :)
Görkemli kına gecen ve düğününle günlerce konuşuldun. Fotoğraflarınız da oldukça beğenildi. Bu kadar çok ilgi göreceğini ve gündem olacağını tahmin etmiş miydin?
Tahmin etmemiştim… Çocukluğumun bir parçası benim yaşıtlarımın da çocukluğu olduğu için ekstra bir ilgi gösterdiler sanırım ve duygulandılar. Bana gelen mesajlardan ve tepkilerden bunu anlıyorum. Pandemi şartlarına rağmen olabildiğince güzel değerlendirebildiğimiz süreçler oldu. Bazı aksilikler ve negatiflikler olsa da biz olumluya çevirebildik diye düşünüyorum böyle yaşanacakmış demek ki :)
Düğününe "Sihirli Annem" dizisindeki rol arkadaşların da katıldı. Eski ve yeni hallerinizin yan yana getirildiği kare sosyal medyada olay yarattı. O fotoğraf kolajını görünce neler hissettin?
O gün beni yalnız bırakmamaları, tüm bu koşullara rağmen yanımda olmaları zaten benim için en büyük teşekkürdü. Ve gerçekten geçmişten günümüze olan hallerimizi her gördüğümde çok duygulanıyorum zaman ne çabuk geçiyor diye o yüzden zamanı iyi değerlendirmek ve dostlukları koparmamak en önemlisi geriye en çok onlar kalıyor.
Evlilik süreçlerinde genellikle hep bir aksilik çıkar, bir şeyler ters gider. Bu süreçte sizi yıpratan, zorlandığınız olaylar yaşadınız mı?
Biz fikir ayrılıkları ya da kararsızlıklar açısından bir problem yaşamadık. Mesela ben gelinliğimi bile son bir ay kala gidip buldum karar verdim. Çünkü böyle şeyleri çok fazla şu olsun bu olsun diye direten insanlar değiliz ikimiz de. Herhalde o yüzden ki pek bu konularda aksiliklerimiz olmadı. Bizim için en büyük aksilik pandemi dönemine denk gelmesiydi. Bir süredir beraber olduğumuz için daha fazla da ertelemek istemedik bu süreci çünkü pandeminin ne zaman biteceğini hala daha bilemiyoruz. O yüzden içimize sinecek şekilde her şeyi yapmaya çalıştık olabildiğince. Zaten sevdiklerimiz yanımızdaydı en önemlisi de bu. Bu süreci yaşayanlara da söyleyebileceğim şey tabii ki hazırlıklı ve kararlı ilerlemek önemli ama bir şey olmuyorsa da oldurmaya çalışmak veya birbirini kırmaya hiç gerek yok ıvır zıvır şeyler için. Çünkü zaten bir noktadan sonra olması gerektiği gibi oluyor ve sen o andan olabildiğince mutlu olmaya bakmalısın en özel günün, boşu boşuna kimseyi de kırmaya değmez kendinizi de.
Futbolcu eşiniz Caner Turp, kısa süre önce Urfa'da kariyerini sürdürüyordu. Kariyerine orada devam etseydi veya şimdilerde yeniden bir il dışı ya da yurt dışından teklif gelse, yaşadığınız şehri kolayca bırakıp düzeninizi değiştirebilir misiniz?
Kariyer olarak ona zararı olmadıkça tercihlerimizi ikimiz de birbirimizi düşünerek değerlendirmeye çalışıyoruz evlilik itibariyle düzen olarak düşününce ama bazen şartlar gereği hamle yapmak durumunda kalabiliyoruz özellikle bu pandemi sonrası. Geçen sene o taraftaydı bu sene durum belirsiz ama yanında olabileceğim her koşulda zaten bunun üstesinden geliriz diye düşünüyorum. Benim burada ailem ve çevrem ve işim her zaman devam ediyor olacağı içinde duruma dengelememiz gerekecektir ayrı bir şehirde olursak.