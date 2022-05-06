Sıfır ve ikinci el araba almayı düşünenler dikkat! İşte en az yakan ucuz arabalar...

HYUNDAI İ20 - 1.0 BENZİNLİ - 100 BEYGİR

Uzak doğu araçlarının Hyundai lokomotif markalarından olan Hyundai Türkiye'de de ciddi yatırımları olan bir marka olarak dikkat çekiyor. Hyundai İ20 pazar gücü ve ekonomik değer kazanma noktasında önemli modellerden. 1 litrelik motor hacmi ve 100 beygirlik bir güç ile ciddi yakıt tasarrufu sağlayabilen modellerden olan İ 20 rakiplerinden ayrışan bir araç üretmeyi hedefledi ve hem arkas stop ünitesi hem de konsol bölümünde bunu başardı.