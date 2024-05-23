Gazete Vatan Logo
GAZETE VATAN ANA SAYFA
Gündem Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Oran verilerek tek tek açıklandı
Haberler Gündem Haberleri Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Oran verilerek tek tek açıklandı

Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Oran verilerek tek tek açıklandı

Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil renklerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), trafiğe kaydı yapılan taşıtlara ilişkin verileri paylaştı. En çok tercih edilen renklerin başında ne siyah ne de beyaz yer alıyor. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan araçlarda en çok tercih edilen renk belli oldu. İlk sırada yer alan renk dikkat çekti. İşte detayları..

• 23 Mayıs 2024 - 11:51 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 11:51 • Son Güncelleme:
1 Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat Oran verilerek tek tek açıklandı

Nisan ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 9,4 artarak 196 bin 309'a yükseldi.

2 Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat Oran verilerek tek tek açıklandı

Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 33,5 azalışla bin 890'a geriledi. Böylece trafikteki taşıt sayısı, nisanda 194 bin 419 artış kaydetti.

3 TÜRKİYEDE EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL RENKLERİ

TÜRKİYE'DE EN ÇOK TERCİH EDİLEN OTOMOBİL RENKLERİ

4 GRİ

GRİ

Adet: 134 bin 883 Yüzde 39,3'ü

5 BEYAZ

BEYAZ

Adet: 85 bin 234 Yüzde 24,8'i

6 SİYAH

SİYAH

Adet: 42 bin 766 Yüzde 12,4'ü

7 MAVİ

MAVİ

Adet: 41 bin 259 Yüzde 12'si

8 KIRMIZI

KIRMIZI

Adet: 21 bin 794 Yüzde 6,3'ü

9 YEŞİL

YEŞİL

Adet: 9 bin 115 Yüzde 2,7'si

10 TURUNCU

TURUNCU

Adet: 3 bin 900 Yüzde 1,1'i

11 MOR

MOR

Adet: Bin 855 Yüzde 0,5

12 SARI

SARI

Adet: Bin 465 Yüzde 0,4'ü

13 DİĞER RENKLER

DİĞER RENKLER

Adet: Bin 314 Yüzde 0,4