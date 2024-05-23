Sıfır ve ikinci el araba alacaklar dikkat! Oran verilerek tek tek açıklandı
Türkiye'de en çok tercih edilen otomobil renklerini açıklayan Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), trafiğe kaydı yapılan taşıtlara ilişkin verileri paylaştı. En çok tercih edilen renklerin başında ne siyah ne de beyaz yer alıyor. Nisan ayında trafiğe kaydı yapılan araçlarda en çok tercih edilen renk belli oldu. İlk sırada yer alan renk dikkat çekti. İşte detayları..
• 23 Mayıs 2024 - 11:51 • Son Güncelleme:
• 23 Mayıs 2024 - 11:51 • Son Güncelleme: