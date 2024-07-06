Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor! Bu besinlerden uzak durun

Yağlı ve baharatlı yiyecekler, bazı baklagiller özellikle mercimek, kuru fasülye ve portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller... Bunun dışında kuru üzüm gibi kuruyemişler... deniz ürünlerinden ise özellikle kalamar, karides, midye... Sakatatlardan da karaciğer, işkembe... Salam, sosis, sucuk... Fıstık ezmesi, krema ve konserve besinler.