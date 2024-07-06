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Gündem Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor! Bu besinlerden uzak durun
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Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor! Bu besinlerden uzak durun

Türkiye'de yaklaşık 12 milyon migren hastası bulunuyor ve bu hastalar, stres, hatalı beslenme, uykusuzluk gibi faktörlerin yanı sıra sıcak yaz günlerinin de ataklarını tetiklediğini belirtiyorlar. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, migren ataklarının özellikle sıcaklık ve nem değişimlerinden, rüzgar ve havasız ortamlardan etkilendiğini, bu ortamlardaki düşük oksijen oranının migreni tetikleyebileceğini vurguluyor ve parlak güneş ışığında gözlerin kısılması sonucu yüz ve göz çevresi kaslarının gerilmesinin de migren ağrılarına yol açabileceğini belirtiyor.

gazetevatan.com
• 06 Temmuz 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
gazetevatan.com
• 06 Temmuz 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
1 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

'Başıma adeta çivi çakıyor, beynim patlıyor, başım çatlayacak şekilde ağrıyor, saçlarımı yoluyorum yine de geçmiyor...' Bu ifadeler, migren ağrısı yaşayanların sıkça dile getirdiği şikayetlerden bazıları. Yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte migren ataklarında da artış görülüyor. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım merak edilenleri gazetevatan.com için yanıtladı.

2 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

Migren ataklarının özellikle sıcaklık ve nem oranındaki değişiminden, rüzgâr ile lodoslu havalardan etkilendiğinin altını çizen Prof. Dr. Yıldırım, bulunduğumuz ortamın basıncına bağlı değişiklikler ile havasız ortamlarda oksijen oranındaki düşüklerin de anında migren ataklarını tetiklediğini söyledi.

3 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

“Parlak güneşte gözlerimizi kıstığımız için yüz ve göz çevresi kasları da bu bölgeden başlayan ağrılara neden olabilir.” Diyen Yıldırım, çevresel faktörler dışında beslenmeye bağlı olarak da migren ağrıları yaşanabileceğini söyledi.

4 AŞIRI KAFEİNE DİKKAT

AŞIRI KAFEİNE DİKKAT

Migreni tetikleyen besinlerin en başında kahvenin geldiğinin altını çizen Yıldırım, ağrılara neden olan besinleri ise şu şekilde sıraladı:

5 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

Yağlı ve baharatlı yiyecekler, bazı baklagiller özellikle mercimek, kuru fasülye ve portakal, mandalina, greyfurt gibi turunçgiller... Bunun dışında kuru üzüm gibi kuruyemişler... deniz ürünlerinden ise özellikle kalamar, karides, midye... Sakatatlardan da karaciğer, işkembe... Salam, sosis, sucuk... Fıstık ezmesi, krema ve konserve besinler.

6 KLİMA ATAKLARI TETİKLEYEBİLİR

KLİMA ATAKLARI TETİKLEYEBİLİR

Terlemeye bağlı dehidratasyondan yani sıvı kaybından dolayı sıcaklık artışı, parlak güneş ve klimalı ortamların da atakları arttırdığını belirten Yıldırım, özellikle migren ağrısı çekenlerin yaz aylarını bir nebze de olsa nasıl rahat atlatacağını anlatarak, tavsiyelerde bulundu:

7 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

“En önemli dikkat edilmesi gereken konu bol sıvı alınmasıdır. Bunun dışında düzenli uyku ve beslenmeye dikkat edilmesi gerekiyor. Aşırı çay, kahve ve alkol tüketiminden ve tuzlu yiyeceklerden uzak durulmalıdır. Yine yazları kapalı ortamlarda klima karşısında ve klimanın direk yüze başa ve vücuda gelmeyecek şekilde serinlenmesinde yarar var.”

8 MİGRENİN TEDAVİSİ VAR MI

MİGRENİN TEDAVİSİ VAR MI?

Migren hastalığının farklı tedavilerinin olduğunun ifade eden Yıldırım, özellikle botoks işleminin kaslarda gevşeme yaparak bu bölgeden kaynaklanan tetikleyici unsurları engellediğini söyledi ve ekledi:

9 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

“Botoks kaz ayakları ve alın çizgileri gibi yüz bölgesinde, yüz mimiklerimize bağlı oluşan kırışıklıkları giderdiği gibi migren hastalarında bu bölgeden kaynaklanan tetikleyici unsurları da devre dışı bırakarak Profilaksi tedavisinde kullanılıyor.”

10 MİGRENE NE İYİ GELİR

MİGRENE NE İYİ GELİR?

Migren ataklarını azaltan besinleri de açıklayan Yıldırım, listenin en başına sebze ve meyve çorbası/püresini ekleyerek devam etti:

11 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

Kereviz, haşlanmış yumurta, elma, armut, kivi, papatya çayı, Melisa çayı gibi sakinleştirici içecek yiyecekler migren ataklarına iyi gelir migren atağını azaltır. Yiyeceklerin dışında özellikle stres, uyku ve aşırı yorgunluğun migren ağrılarının en belirleyici etkenleri olduğunu söyleyen Yıldırım, "Mutlaka stresten uzak durulmalı, düzenli uyku ve bol sıvı alınmalı" dedi.

12 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

Yapılan araştırmalarda aşırı egzersizlerin de migren ataklarını olumsuz yönde etkilediğinin altını çizen Yıldırım, bu durumun aksine günlük 30 - 35 dakikalık yürüyüşlerin, kan dolaşımını artıran hareketlerin migren atakları sıklığını azalttığını ifade etti.

13 Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor Bu besinlerden uzak durun

Egzersiz yaparak yağ yakımını yüzde 30 kadar artırabilirsiniz. Ancak mide sorunu olanlar limon tüketimine dikkat etmeli.

14 MİGREN ATAKLARI GÜNLERCE SÜREBİLİR

MİGREN ATAKLARI GÜNLERCE SÜREBİLİR

Migren atakları 1-3 gün arası sürebiliyor. Migrenin kadınlarda daha fazla görüldüğünü açıklayan Yıldırım, bunun nedeni olarak hormonal faktörlerin etkili olduğunu söyledi.