Sıcaklık tetikliyor, ağrı günlerce sürüyor! Bu besinlerden uzak durun
Türkiye'de yaklaşık 12 milyon migren hastası bulunuyor ve bu hastalar, stres, hatalı beslenme, uykusuzluk gibi faktörlerin yanı sıra sıcak yaz günlerinin de ataklarını tetiklediğini belirtiyorlar. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Yavuz Selim Yıldırım, migren ataklarının özellikle sıcaklık ve nem değişimlerinden, rüzgar ve havasız ortamlardan etkilendiğini, bu ortamlardaki düşük oksijen oranının migreni tetikleyebileceğini vurguluyor ve parlak güneş ışığında gözlerin kısılması sonucu yüz ve göz çevresi kaslarının gerilmesinin de migren ağrılarına yol açabileceğini belirtiyor.
gazetevatan.com
• 06 Temmuz 2024 - 07:10 • Son Güncelleme:
gazetevatan.com
• 06 Temmuz 2024 - 07:10 • Son Güncelleme: