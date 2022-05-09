SGK, SSK, Bağkur’lu, memur, emekli, engelli; EYT’li, dul, yetim milyonları ilgilendiriyor! Çift maaş ve…

Mert Bey merhaba, emeklilerin bayram ikramiyeleri karşılık görmedi. EYT ile ilgili de bir uzman olarak görüşünüz nedir, yasa çıkacak mı?

Merhaba, bayram ikramiyesi kararı gerçekten bizlerin de beklemediği yönde gelişti. Bu bayram beklenen zam verilmeyince dolayısıyla kurban bayramına bir düzenleme gelmesi de zor gözüküyor. Gelelim EYT sorusuna; Kamu idarelerinin bütçelerinin zor durumda olduğu aşikar. Bu konunun çözümü kaynak yaratmakta. Masada bir çok formül var ama hepsinin ucu sonu belirsiz. EYT konusunda büyük baskı oluşturuyor yasayı bekleyenler. Büyük umutlar var, Çalışma Bakanı son yaptığı açıklamada gündemimizde yok dese de kesinlikle bir çıkış planı arayışı içerisinde konunun tüm uzmanları. Bu sorun çözülmediği sürece seçimde başarının gelmeyeceğini herkesten çok sayın Cumhurbaşkanımız biliyor. Görünen takvim 2023 gibi duruyor.