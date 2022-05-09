SGK, SSK, Bağkur’lu, memur, emekli, engelli; EYT’li, dul, yetim milyonları ilgilendiriyor! Çift maaş ve…
Milyonlarca kişi merak ediyordu. Emekli, EYT’li, engelli, dul yetim herkes merak ediyordu. Çift maaş almak mümkün. Peki şartları ne? Emekli sandığı emeklisi anne ve SSK emeklisi babanın maaşını varisleri alabilir. Memur olmanız durumunda annenizin, 4/a sigortalısı ya da emeklisi olmanız durumunda ise babanızdan alacağınız aylık kesilir. Emekli aylığı bağlanma oranları nedir? Merhaba size çok güzel bir soru soracağım neden bir işçi vefat etmiş anne veya babasından yetim aylığı alıyor da bir memur alamıyor? Dul ve yetimler çift maaş alabilir mi? EYT çıkar mı? İşsizlik maaşı şartları gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yanıt verdi…
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Sayın Hocam Güzel açıklamalı yazılarınız takip ediyorum. Aşağıdaki konu hakkında bir açıklamanızı bekliyorum. Bağ-kur mükellefi olan bir kişi başka bir iş yerinde sigortalı olduğunda Bağ-kur hizmeti duruyor. Sigorta hizmeti başlıyor. Üstünlük kuralı gereği. Bu durumda sigortalı çalışanın şartları tamamlandığında işsizlik maaşı alma hakkı olur mu? Bağ-kur’u da aynı tarihinde sonlanmış ise açıklamanızı bekler, saygılarımı sunarım Yaşar Gönenç
Merhaba, güzel dilekleriniz için teşekkür ederim. Ticari faaliyeti devam eden sigortalının işsizlik ödeneği alacak şekilde sonlanması halinde işsizlik ödeneği bağlanmaz. Bağlanmış ise otomatik olarak bir ay sonra durdurulur, çünkü işten ayrıldıktan bir ay sonra otomatik Bağkur tescile düşer. Kişi, sigortalıyken komple ticari faaliyetlerini sonlandırması, işyeri varsa devretmesi gerekir ve ticaret sicilden de kaydını düşürmesi gerekir.
İyi günler, 1999 Kasım sigorta başlangıcı.2005 de bankaya işe girdiğimde %44 rapor aldım ve engelli kadrosunda 19 Ocak 2022’ye kadar çalıştım fakat vergi indirimine başvurmadım. (Yaklaşık 16.5 sene engelli kadrosu) 20 Ocak itibarıyla işten çıkarıldım. 22 küsur yıl sigorta, 6450 gün sigortam var. Sene olarak 4 yıl fazla, gün olarak da 2400 gün fazla çalışmışım zaten. Vergi dairesine gittim, vergi indirimi ve emeklilik için çalışıyor olman gerekiyor dendi ve hastaneye göndermediler. Tekrar işe girip emekliliğe başvurmak zorunlu dendi ama mantıklı gelmedi bana. Neden işe gireyim. Sürem fazlasıyla dolmuş zaten. Eski raporu da kabul etmeyecekler galiba. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Murat Topçu
Merhaba, vergi indirim belgesi çalışan sigortalılara verilmektedir. Siz bağlı bulunduğunuz SGK merkezine giderek engelli emekliliği için hastaneye sevkinizi isteyeceksiniz. Prim gün şartı ve sigortalılık sürelerini doldurmuşsunuz, sevkinizin sonucunda rapor oranınız da %40 ve üzerinde gelirse engelli emeklisi olursunuz. Malulen emeklilik ve vergi indirimi yazılarında sigortalılık şartı mevcuttur.
Sayın yetkili, 01.10.1968 doğumluyum. Emekli olduğum tarih 01.11.2018. Aylık bağlama oranları 2000 öncesi 63.70, çalışma günü 1180, 2000 - 2008/ 10 arası 53.00 çalışma gün 2647, 2008/10 sonrası 38.58 çalışma gün 3118, Sosyal medyada okuduğum, 2000 öncesi oranı 70, 2008 kadar olan 65,2008 sonrası 50 maaş bağlama oranı şeklinde. Bu bende hesaplama hatası olduğu ve daha düşük maaş aldığım endişesi oluşturmaktadır. Konu hakkında bilgi rica ederim. Mehmet Aşkım Çakmak
Merhaba, tarafınıza ne kadar aylık bağlandığını belirtmemişsiniz. 6945 günle emekli olmuşsunuz toplamda. Hizmetlerinizin büyük bir bölümü de 2008 sonrası yani ABO’nun en düşük olduğu dönem. Eğer 1999 ve 2008 öncesi hizmetleriniz yüksekten ödendiyse itirazınızda haklısınızdır, dilekçe ile kuruma müracaatta bulunabilir tekrardan aylık hesabı yaptırabilirsiniz. Ancak bu dönemlere ilişkin hizmet bildirimleriniz düşükse bağlanan aylıkta düşük olacaktır.
Merhaba Mert Bey. Emekli sandığı emeklisi anne ve SSK emeklisi babanın tek bekar kız evladı olarak vefatları halinde ikisinin de maaşlarını alabilir miyim? Maaşlar hangi oranda bağlanır. Teşekkürler. Aslı Günay
Merhaba, her iki aylığı da alabilirsiniz. Yetim aylığı bağlama oranı %25’tir, her iki aylık da %25 - %25 şeklinde ödenir. Memur olmanız durumunda annenizin, 4/a sigortalısı ya da emeklisi olmanız durumunda ise babanızdan alacağınız aylık kesilir.
Adım Ahmet Aydın, 14.01.2022 tarihinde emeklilik dilekçesi verdim. SGK’nın sisteminde 10988 TL bağlanır gözükürken emekli maaşı 9600 TL bağlandı. Gittiğimizde oluşan farkla ilgili cevap alamadık. Benden birkaç gün sonra emeklilik dilekçesi veren arkadaşıma SGK’nın sisteminde ne gözüküyorsa o bağlanmıştır. Oysa biz arkadaşımızla çalışırken SGK’nın sisteminden kontrol ettiğimizde ben daha yüksek alıyordum. Bu konuda yardımcı olabilirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim.
Merhaba, SGK’nın erişime açmış olduğu aylık hesabı doğru verileri içermektedir. Ancak eski dönemlere ait kişilerin hizmetlerinde bazen kaymalar meydana gelebilmektedir. Bu hizmetleri aylık hesabı sayfasından iptal şeklinde seçmeniz gerekir. Sizin de hizmetlerinizde başka kişilerin kazançları mevcutsa ve bunları iptal etmeden aylık hesabı yaptıysanız yüksek sonuç vermiş olabilir. Ancak bu gibi durumların olmadığını düşünüyorsanız SGK’ya giderek değil, bir dilekçe yazıp iadeli taahhütlü postayla müracaat edin. Kurum tarafınıza yazılı bilgi verecektir, hata yapıldıysa mutlaka düzeltilecektir.
Annem babamdan dolayı dul maaşı almaktadır. Annesi 2019 temmuzda vefat etti Bağ-Kurdan emekli maaşı almakta idi annem hem eşinin hem de annesinin maaşını alabilir mi? eşinin ölüm tarihi 08/12/2008 annesinin ölüm tarihi 22/07/2019
Merhaba, Sosyal Güvenlik Kurumu 2018/9 sayılı Genelgesi gereği kişilere çift aylık bağlamaktadır. 05.12.2019 tarihinden önce müracaat etmiş olsaydınız alabilirdiniz, Genelge ile bu tarihten sonra bağlanacak aylıklarda tercih edilecek olan bağlanacağı belirtildi.
Merhabalar 1970 doğumlu bayanım 01/06/1990 tarihinde SSK’lı olarak işe başladım 2 yıl çalıştım evlendikten sonra 29ay isteğe bağlı ödedim ara ara ödemelerim var toplamda 2290 gün primim var. İki doğum borçlanması yapsam 3600iş gününden emekli olabilir miyim bilgi verirseniz çok sevinirim. Ne zaman emekli olurum?
Merhaba, mevcut durumda isteğe bağlı prim ödemenizden dolayı Bağkur kapsamına girmişsiniz. Bu durumda 3600 değil, 5400 prim günüyle emekli olursunuz. Ancak sigortalı olarak bir işte çalışır ve sonrasında doğum borçlanması yaparsanız 3600 prim günüyle 58 yaşında emekli olabilirsiniz. Borçlanma yapmadan önce son sigortalılığınızın 4/A olmasına dikkat edin, sigortalı olmadan borçlanma yaparsanız yine emekli olamaz boşuna borçlanma yapmış olursunuz.
Merhaba size çok güzel bir soru soracağım neden bir işçi vefat etmiş anne veya babasından yetim aylığı alıyor da bir memur alamıyor? İşçinin hakki ise memurun hakki değil mi işçi hakkini alıyorsa memur neden almıyor işçi tediye maaş farkı gece farkı maaş ikramiyesi alıyor vb.. bunlar umurumda değil ben neden babamdan maaş almıyorum? 4/C
Merhaba, 5434 sayılı Kanunda demişler ki memurun yetim çocuğu geride kaldığında 4/a’lı da olsa 4/b’li de olsa aylığını bağla kesme. Ancak devlet memuru olursa zaten kendisini garantiye almıştır o zaman aylığını kesebilirsin. Sorunuzun cevabı 5434 sayılı Kanunda yatıyor, ben sadece size iletiyorum. ‘’2) Göreve Girme Halinde Aylıkların Kesilmesi5434 sayılı Kanuna göre emekli aylığı bağlananların 4/1-a ve 4/1-b statüsünde çalışmaya başlamaları halinde aylıkları kesilmemektedir. Ancak, 5434 sayılı Kanunun 99 uncu maddesi gereğince emekli aylığı alanların kamuda emeklilik hakkı tanınan vazifelere atanmaları halinde (5510 sayılı Kanunun 4/1-c statüsünde) aylıklarının tamamı kesilmektedir. ‘’
Benim eşim 09.12.2020 tarihinde vefat etti. SSK girişi 1976... 610 gün SSK prim ödenmişliği var. Eğer 900 gün olsa imiş emekli olabiliyormuş. Emekli olabilmesi için 1200 gün doğum borçlanması yapmam gerekiyormuş. Buda 64.000 TL tutuyor. Bunu odama gücüm yok. Neden 300 gün borçlanmam yetmiyorsa 1200 gün istiyorlar? 300 gün borçlanan bunu ödeyebilirim.
Merhaba, öncelikle sizlere baş sağlığı dilerim. Dul ve yetim aylıklarının hak sahiplerine bağlanmasında aranan bazı şartlar mevcuttur. 4/a sigortalılarında kurum 5 yıllık sigortalılık süresi, 900 prim günü şartı arar. Eğer bu şartlar yeterli değilse ve borçlanma yapılacaksa bu defa 900 prim günü değil 1800 prim günü şartı arar. Yani size kurum ‘eşinizin 900 prim günü yok, borçlanma yapmanız gerekir. Borçlanma yaparsanız da 1800 günü tamamlamanız gerekecektir’ demiş. 1200 Gün borçlanma yaptığınızda eşinizin prim günü 1800’ü dolduruyor ve aylığa hak kazanıyorsunuz. Sizin durumunuzla ilgili İzmir Barosunun paylaşmış olduğu emsal mahkeme kararı mevcuttur, dava yoluna giderseniz de davanız reddedilir. https://www.izmirbarosu.org.tr/Upload/files/6.pdf
Mert Bey merhaba, emeklilerin bayram ikramiyeleri karşılık görmedi. EYT ile ilgili de bir uzman olarak görüşünüz nedir, yasa çıkacak mı?
Merhaba, bayram ikramiyesi kararı gerçekten bizlerin de beklemediği yönde gelişti. Bu bayram beklenen zam verilmeyince dolayısıyla kurban bayramına bir düzenleme gelmesi de zor gözüküyor. Gelelim EYT sorusuna; Kamu idarelerinin bütçelerinin zor durumda olduğu aşikar. Bu konunun çözümü kaynak yaratmakta. Masada bir çok formül var ama hepsinin ucu sonu belirsiz. EYT konusunda büyük baskı oluşturuyor yasayı bekleyenler. Büyük umutlar var, Çalışma Bakanı son yaptığı açıklamada gündemimizde yok dese de kesinlikle bir çıkış planı arayışı içerisinde konunun tüm uzmanları. Bu sorun çözülmediği sürece seçimde başarının gelmeyeceğini herkesten çok sayın Cumhurbaşkanımız biliyor. Görünen takvim 2023 gibi duruyor.