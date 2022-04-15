SGK, SSK, Bağkur’lu, emekli, EYT’li, engelli, herkesi ilgilendiriyor! Maaş kesilmez, 1261 şartı var...

Sayın uzman, ben eşimin şirketinde 2015 yılından bu yana sigortalı olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl müfettişler geldi, incelemelerde bulundu, kayıtlı defterlerimizi ve belgelerimizi istediler. Hiçbir şey çıkmadı, şimdi ise benim tüm sigorta primlerimi iptal etmişler, bu durumda ne yapmamız gerekir?

Merhaba, eşinizin yanında ücreti mukabilinde bir hizmet veriyorsanız sigortalı olarak bildirilmenizde bir sakınca olmayacaktır. Ancak herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın ve fiili olarak işletmede çalıştığınız tespit edilemediyse primlerinizin iptal edilmesi normaldir. Buradaki kıstas ücretli olarak çalışıyor olmanız ve fiili olarak çalışıyor olmanızdır. Buna örnek vermek gerekirse eşiniz bir market işletmecisiyse ve siz orada ara sıra bulunuyor ve ücret almıyorsanız sigortalı olmanız gerekmez. Burada müfettiş raporuna da detaylı bakılması gerekir, çünkü müfettişler hatalı inceleme yapmaz. Mutlaka tanık beyanı, inceleme, gözlem ve belge kontrolü neticesinde iptal kararı vermişlerdir.