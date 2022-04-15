SGK, SSK, Bağkur’lu, emekli, EYT’li, engelli, herkesi ilgilendiriyor! Maaş kesilmez, 1261 şartı var...
İşçi, işveren Emekli, EYT’li, herkes merak ediyordu tek tek açıkladı. Emekli maaşınızı artırmak ve aylığını değiştirebilmeniz için tekrardan, mevcut emekli maaşınızı durdurup 1261 gün 4/C’li olarak çalışmanız gerekiyor. Raporlu işçi ihbar süresini rapor bitiş tarihi itibariyle tamamlarsa istifa edebilir ve ödeme yapmaz ama tamamlamaz ise parayı iade eder. Engellilik raporuna istinaden bağlanan aylıklar rapor oranında herhangi bir değişiklik olmadıkça kesilmez. Dilediğiniz işte çalışabilirsiniz, işletmeniz SGDP’li olarak bildiriminizi yapabilir. Ağır engelli çocuğu bulunan annelere çalıştıkları sürelere ¼ oranında prim günü eklemesi yapılıyor ve aynı zamanda eklenen süre kadar da yaştan indirim yapılıyor. EYT çıkarsa prim gününüz eksik olduğundan faydalanamayabilirsiniz, EYT’den faydalanmanız için en az 5000 gün şartı istenebilir. Merhaba, 1990 yılından itibaren kendi firmamda sigortalıyım. Arada hiç boşluğum da yok, kuruma emeklilik için dilekçe verdim benim tüm hizmetlerimi 4/a’dan Bağkur’a geçirmişler. Dava açma hakkım yok mudur? Bu adaletsizlik değil midir? Merhabalar, puantaj usulüyle haftada 7 gün çalışıyorum. Adıma Genel Sağlık Sigortası prim borcu çıkar mı? Sağlıktan faydalanabilir miyim? Mert Bey ben Bağkur sigortalısı esnafım. Almam gereken pahalı ve reçeteli ilaçlarım var, ancak borcumdan dolayı ilaçlarımı alamıyorum. Cumhurbaşkanı kararıyla yıl sonuna kadar yararlanamıyor muyuz bundan? gibi çok sayıda soruya İş ve Sosyal Güvenlik Uzmanı yazarımız Mert Nayır yanıt verdi…
İşçi, memur, dul, yetim, emekli, emekli, bu sorulara yanıt arıyor, uzmanasor@gazetevatan.com adresine sorularınızı yollayın uzmanlarımız yanıtlasın. İşte o sorular ve yanıtları…
Merhaba. Ben 20 yıl emekli sandığı son 5 yıl SGK’lı çalışıp SGK’dan emekli oldum. Ama emekli maaşım emekli sandığı emeklisi arkadaşlarımın çok altında ve mağdurum, o nedenle emekli sandığı emeklisi olmak istiyorum. Bu mümkün mü?
Merhaba, 4/a’dan tarafınıza bağlanan emekli aylığını değiştirebilmeniz için tekrardan 1261 gün 4/C’li olarak çalışmanız gerekecektir. Eğer 4/A aylığınızı durdurup 1261 gün 4/C’li olarak çalışırsanız sorunuzda belirtmiş olduğunuzu sağlayabilirsiniz.
Merhabalar. Devam eden bir sağlık raporum var. Bu süreçte istifa etmek istiyorum (işçi kadrosundayım) Ancak 6 haftalık ihbar süremde de işe gidebilmem söz konusu değil. İhbar tazminatımı işverene ödemeden işten ayrılabilir miyim?
Merhaba, iş kanununda çalışma hayatına ilişkin her detaya yer verilmemiştir. Bazı konular yargı kararlarıyla neticelendirilmektedir. İhbar süresinde rapor alan işçilerle ilgili yayımlanan yargı kararlarında ihbar süresinin raporlu gün kadar uzatılması gerektiği yönündedir. Bu karara istinaden sorunuzun cevabına dönecek olursak ihbar sürenizi rapor bitiş tarihi itibariyle tamamlamanız, tamamlamamanız halinde ise ücret kesintisi yoluyla tahsiline gidilmesi olacaktır.
Merhabalar. Annemin 01.01.2001 tarihli işe girişi bulunmakta. Çalışmakta olduğu iş yerinde 20.yılını tamamlamasına az kaldı ve 7000 prim gün sayısını doldurdu. Kendi isteği ile 20.yılını doldurduktan sonra ayrılmak istiyor. 1966 doğumlu olduğundan 2-3 sene daha yaşından dolayı emekliliğe hak kazanamıyor. İşten ayrılıp kıdem tazminatını alma imkânı var mıdır? Yoksa yaşını bekleyip emekliliği hak kazandıktan sonra mı kıdem tazminatı hakkı doğuyor? Bizi bilgilendirirseniz çok seviniriz. Teşekkürler.
Merhaba, anneniz 58 yaş 7000 prim günü şartına tabidir. Prim gününü tamamladığı taktirde kurumdan kıdeme esas yazı alıp kıdem tazminatını talep edebilir. Kurumdan yazı almadan işyerine müracaat eder ise tazminat ödemesi yapılmaz, bu açıdan kıdeme esas yazı önemlidir.
Merhaba, 1990 yılından itibaren kendi firmamda sigortalıyım. Arada hiç boşluğum da yok, kuruma emeklilik için dilekçe verdim benim tüm hizmetlerimi 4/a’dan Bağkur’a geçirmişler. Dava açma hakkım yok mudur? Bu adaletsizlik değil midir?
Merhaba, kurum bu yönde 2019 yılında çıkarmış olduğu Genelge ile ne yazık ki kendi firmasında sigortalı olanların önünü kesti. Daha önce izin verdiği kesintisiz hizmet bildirme şartını da tanımadan 4/b’ye çeviriyor. Bu konuda mağduriyetler oluşmakta ancak yargı kararları kurum lehine kararlar verdiğinden adaletsizlik diyemeyiz şimdilik. Yargıtay bu konuda, ‘şirket ortaklarının ve sahiplerinin Bağkur’lu olması gerekmektedir’ şeklinde kararlar çıkarmaktadır.
Merhabalar, puantaj usulüyle haftada 7 gün çalışıyorum. Adıma Genel Sağlık Sigortası prim borcu çıkar mı? Sağlıktan faydalanabilir miyim?
Merhaba, 8 gün ve daha az süreyle prim bildiren sigortalılara Genel Sağlık Sigortası prim borcu çıkarılmaktadır. Bu süre daha önce 20 gün ve altında çalışanlar şeklindeydi, 2020 yılında 8’e indirildi. Ya işyerinizde 1 gün daha fazla çalışacaksınız ya da eksik sürelerinizi GSS primi ile tamamlayacaksınız.
Merhaba Mert Bey, işe giriş tarihim 01.01.2000, 1997 yılında 18 ay askerlik yaptım. Toplam prim günüm ise 5500. SGK’ya gittiğimde kıdem tazminatı yazısı vermediler, pek oradaki memur arkadaş bilgi de vermedi. Borçlanma yaparsam kıdem tazminatı yazısı alabilir miyim?
Merhaba, askerlik borçlanması ile sigortalılık başlangıcınızı 08.09.1999 tarihine çekerseniz kıdem tazminatı yazısını da alabilirsiniz. Bunun için 115 gün borçlanma yapmanız yeterli olacaktır.
Mert Bey ben Bağkur sigortalısı esnafım. Almam gereken pahalı ve reçeteli ilaçlarım var, ancak borcumdan dolayı ilaçlarımı alamıyorum. Cumhurbaşkanı kararıyla yıl sonuna kadar yararlanamıyor muyuz bundan?
Merhaba, Cumhurbaşkanı kararıyla devlet hastanelerinde ücretsiz bir şekilde muayene olabilirsiniz, adınıza yazılan reçeteli ilaçları ne yazık ki borcunuzdan dolayı alamazsınız yani sistem müsaade etmez. Bu konuda ya borcunuzu tamamen ödeyeceksiniz ya da yapılandırma müracaatında bulunacaksınız. Sizin durumunuzda olan tüm borçlu kişiler ücretsiz tedavi olsa da ilaçlarına ücretsiz bir şekilde erişemiyorlar.
Selamlar, benim engelli bir çocuğum var. O küçükken birilerine bırakarak çalışabiliyordum ancak artık büyüdü, kimseye bırakamıyorum. 4800 Günüm var, kalan sürelerimi borçlanabilir miyim? 47 yaş 5450 prim gününe tabiyim, 5 yıldır çalışamıyorum. Yaşımı tamamladım, EYT çıkarsa faydalanabilir miyim ayrıca, cevap verirseniz sevinirim.
Merhaba, ağır engelli çocuğu bulunan annelere çalıştıkları sürelere ¼ oranında prim günü eklemesi yapılıyor ve aynı zamanda eklenen süre kadar da yaştan indirim yapılıyor. Eğer çocuğunuz ağır engelli değilse eksik kalan 650 günlük sürenizi çalışarak ya da doğum borçlanması şeklinde tamamlamanız gerekecektir. EYT çıkarsa prim gününüz eksik olduğundan faydalanamayabilirsiniz, EYT’den faydalanmanız için en az 5000 gün şartı istenebilir.
Sayın uzman, ben eşimin şirketinde 2015 yılından bu yana sigortalı olarak çalışıyorum. Geçtiğimiz yıl müfettişler geldi, incelemelerde bulundu, kayıtlı defterlerimizi ve belgelerimizi istediler. Hiçbir şey çıkmadı, şimdi ise benim tüm sigorta primlerimi iptal etmişler, bu durumda ne yapmamız gerekir?
Merhaba, eşinizin yanında ücreti mukabilinde bir hizmet veriyorsanız sigortalı olarak bildirilmenizde bir sakınca olmayacaktır. Ancak herhangi bir ücret ödemesi yapılmaksızın ve fiili olarak işletmede çalıştığınız tespit edilemediyse primlerinizin iptal edilmesi normaldir. Buradaki kıstas ücretli olarak çalışıyor olmanız ve fiili olarak çalışıyor olmanızdır. Buna örnek vermek gerekirse eşiniz bir market işletmecisiyse ve siz orada ara sıra bulunuyor ve ücret almıyorsanız sigortalı olmanız gerekmez. Burada müfettiş raporuna da detaylı bakılması gerekir, çünkü müfettişler hatalı inceleme yapmaz. Mutlaka tanık beyanı, inceleme, gözlem ve belge kontrolü neticesinde iptal kararı vermişlerdir.
Merhaba, ben engelli emeklisiyim. 2019 Yılında sürekli %55 oranlı raporumla aylık bağlandı. Masa başında bir iş buldum, beni sigortaya bildirirlerse aylığım kesilir mi?
Merhaba, engellilik raporuna istinaden bağlanan aylıklar rapor oranında herhangi bir değişiklik olmadıkça kesilmez. Dilediğiniz işte çalışabilirsiniz, işletmeniz SGDP’li olarak bildiriminizi yapabilir.