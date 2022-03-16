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MagazinSezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu boşandı! 'Hiçbir bağımız kalmadı!'
HaberlerMagazin Haberleri Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu boşandı! 'Hiçbir bağımız kalmadı!'
• 16 Mart 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:

Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu boşandı! 'Hiçbir bağımız kalmadı!'

2019 yılında nikah masasına oturan Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Konuyla alakalı ünlü model, "Anlaşmazlıklar yaşıyorduk" derken, iş insanı ise, "Hiçbir bağımız kalmadı" dedi.

• 16 Mart 2022 - 09:51 • Son Güncelleme:
1Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu boşandı Hiçbir bağımız kalmadı
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2019 yılında nikah masasına oturan model Sezgi Sena Akay ile iş insanı Emir Hasoğlu'nun boşandıkları ortaya çıktı. Çiftin oğulları Ali Kerim'in velayetinin annesine verildiği öğrenildi.

2HİÇBİR BAĞIMIZ KALMADI

"HİÇBİR BAĞIMIZ KALMADI"

Hasoğlu, konuyla alakalı sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Emir Hasoğlu'nun, "Sezgi Sena Akay ile hiçbir bağım kalmamıştır. Hayatı ile ilgili yorum yapmayacağım. Oğlum Ali Kerim için hukuk yoluna başvuracağım." mesajının ardından gözler ünlü modele çevrildi.

3ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIK

"ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIK"

Akay da Instagram'dan, "Birbirimizi tanımadan, çok kısa sürede evliliğe taşıdığımız birlikteliğimizi, yaşadığımız anlaşmazlıklar dolayısıyla bitirme kararı aldım. Anlaşmalı olarak boşandık. Boşanma sonrasında her iki taraf için de bir alışma ve kabullenme süreci olduğundan kendisinin henüz bu süreci atlatamadığını düşünüyorum." açıklamasını yaptı

4MÜJDEYİ BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

MÜJDEYİ BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU

Tescilli güzel, 26 yaşında anne olmuştu. Akay, o dönem güzel haberi şu ifadelerle duyurmuştu:Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum; annelik... Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin. Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni her şeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip, çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi?

5SEZGİ SENA AKAY HAKKINDA

SEZGİ SENA AKAY HAKKINDA

1994 yılında İstanbul'da doğan Sezgi Sene Akay, 1.82 boyundadır. "Best Model Of Turkey" yarışmasında birinci olan Akay, kariyerine model olarak devam etti

6Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu boşandı Hiçbir bağımız kalmadı

Daha sonra dizilerde rol alan Sezgi Sena Akay, "Zeytin Tepesi", "Acı Aşk", "Muhteşem Yüzyıl - Kösem", "Meryem" ve "Hıçkırık" adlı dizilerde rol aldı.

7Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu boşandı Hiçbir bağımız kalmadı

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