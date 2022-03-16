Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu boşandı! 'Hiçbir bağımız kalmadı!'
2019 yılında nikah masasına oturan Sezgi Sena Akay ile Emir Hasoğlu, 3 yıllık evliliklerini anlaşmalı olarak sonlandırdı. Konuyla alakalı ünlü model, "Anlaşmazlıklar yaşıyorduk" derken, iş insanı ise, "Hiçbir bağımız kalmadı" dedi.
2019 yılında nikah masasına oturan model Sezgi Sena Akay ile iş insanı Emir Hasoğlu'nun boşandıkları ortaya çıktı. Çiftin oğulları Ali Kerim'in velayetinin annesine verildiği öğrenildi.
"ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDIK"
Akay da Instagram'dan, "Birbirimizi tanımadan, çok kısa sürede evliliğe taşıdığımız birlikteliğimizi, yaşadığımız anlaşmazlıklar dolayısıyla bitirme kararı aldım. Anlaşmalı olarak boşandık. Boşanma sonrasında her iki taraf için de bir alışma ve kabullenme süreci olduğundan kendisinin henüz bu süreci atlatamadığını düşünüyorum." açıklamasını yaptı
MÜJDEYİ BU SÖZLERLE DUYURMUŞTU
Tescilli güzel, 26 yaşında anne olmuştu. Akay, o dönem güzel haberi şu ifadelerle duyurmuştu:Yarın benim doğum günüm ve 25 yaşımı bitirirken dünyanın en özel duygularından birini yaşıyorum; annelik... Allah isteyen herkese bu güzel duyguyu nasip etsin. Babanla birlikte seni heyecanla bekliyoruz, elimizden geldiğince seni her şeyden koruyup, seni olduğun gibi kabul edip, çok seveceğiz. Sağlıkla dünyayı gelmeni sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu arada tahminleri alalım. Kız mı, erkek mi?