Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den Serenay Sarıkaya hamlesi!

Adı son günlerde Hakan Sabancı ile anılan Şeyma Subaşı'nın eski sevgilisi Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi, bu aralar sosyal medyayı sık sık kullanıyor. Mohammed Alsaloussi son olarak imalı bir gönderi yapmıştı.



MEEDO'DAN ŞEYMA'YA GÖNDERME



Meedo paylaşımında, "Sizden daha fazlasını değil, sizin için daha fazlasını isteyen birini bulun. O zamana kadar herkesten önce ben varım" yazarak olay olmuştu. Bu paylaşım gündemdeyken eski aşktan bomba bir hamle geldi.