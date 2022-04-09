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MagazinŞeyma Subaşı'dan 'son' hamle! Meedo'dan kalan o izi de sildirdi
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı'dan 'son' hamle! Meedo'dan kalan o izi de sildirdi
• 09 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı'dan 'son' hamle! Meedo'dan kalan o izi de sildirdi

Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz mart ayında ayrılmıştı. 'Yaşadığım hassas sürece saygı gösterin' diyen ve geri dönüş yok mesajı veren Subaşı, Meedo'dan kalan o izi de sildi.

• 09 Nisan 2022 - 16:33 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi
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Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı milyarder Meedo ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran'da Meedo, Şeyma Subaşı'ya evlenme teklif etti. Ibiza'daki tekliften daha çok Meedo'nun sevgilisine aldığı yüzük konuşuldu.

2Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi

Teklife 'evet' yanıtını veren Şeyma Subaşı, duygularını "Hayatımın ne kadar büyülü ve unutulmaz bir anı. Duygularımı anlatacak kelime bulamıyorum" ifadeleriyle dile getirdi. Bir süre sonra Şeyma Subaşı'nın hamile olduğu, düğün işlemlerinin de bu nedenle hızlandığı iddia edildi.

3EVET HAMİLEYİM

'EVET HAMİLEYİM'

'Önce hamile değilim' açıklaması yapan Subaşı, 22 Haziran 2021'de iddiaları kabul etti. "Bütün dünyadaki arkadaşlarım ve ailem. Son zamanlarda hamile olduğuma dair çıkan söylentileri memnuniyetle doğrulamayı ve hamile olduğumu bilmenizi isterim.

4Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi

Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım"

5BEBEĞİMİ KAYBETTİM

'BEBEĞİMİ KAYBETTİM'

Şeyma Subaşı bu açıklamadan iki gün sonra ise bebeğini kaybettiğini duyurdu: "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim"

6HARİKA BİR ADAM OLMANIN KİTABINI YAZ MEEDO

'HARİKA BİR ADAM OLMANIN KİTABINI YAZ MEEDO'

Hayatını gözler önünde yaşayan Şeyma Subaşı kendisini eleştirenlere de sosyal medya üzerinden yanıt verdi: "Her zaman en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Ben çok değerliyim, ben çok özelim. Ama hepsinden önce ailemden iyi bir eğitim aldım.

7Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi

Belki beni koleje gönderemediler ama her zaman daha iyi olmaya çalıştılar. Bana iyi bir insan olmamı öğütlediler. Çok özel olduğumu ve en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Allah bana en iyisini verdi. Çünkü onun en iyi olduğunu biliyorum. En fazlasını hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz. Hem içten hem de dıştan nazik olduğunuz için en iyiyi hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz?"

8Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi

"Başınızı yastığa koyduğunuzda 'Bugün istemeden kimseyi incittim mi' diye soruyor musunuz? Dua ediyor musunuz ve Allah'ın size verdiği yaşama şükrediyor musunuz?

9Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi

Ben bunları yapıyorum. O yüzden eminim ve bunu söylüyorum. BEN EN İYİSİNİ HAK EDİYORUM... Ve Allah da bana en iyisini verdi. Harika bir insan olduğun için SENİ SEVİYORUM MEEDO. Harika bir adam olmanın kitabını yazmalısın."

10EVLİLİK TEKLİFİNDEN 24 GÜN SONRA AYRILDILAR

EVLİLİK TEKLİFİNDEN 24 GÜN SONRA AYRILDILAR

Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ilişki 29 Haziran'da ani bir kararla bitti. Söylentilere göre, Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıktı. Kendisine yapılan tüm jestlerin sahte olduğunu öğrenen Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı.

11Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi

Medyada çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın." ifadelerini kullandı.

12HAYAT PARTNERİMİ ÖZLEDİM

'HAYAT PARTNERİMİ ÖZLEDİM'

Subaşı, 1 aylık ayrılığın ardından Mısırlı işadamıyla yeniden bir araya geldi. Alsaloussi ile fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşan Şeyma Subaşı, o karenin altına “Hayat partnerimi özledim” diye yazdı.

133 AY SONRA İKİNCİ AYRILIK

3 AY SONRA İKİNCİ AYRILIK

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin ilişkisi yolunda gitmedi. Ekim ayında Meedo'yu bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Miami’ye yerleşti. Meedo'yu İstanbul'a getiren ve ondan nişanlım diye bahseden Şeyma Subaşı, ikinci ayrılığın ardından birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.

14YİNE DAYANAMADILAR

YİNE DAYANAMADILAR

2021'in sonlarında çift, bir dargın bir barışık devam eden ilişkilerine üçüncü kez şans verme kararı aldı. Şeyma Subaşı yeniden Meedo ile yaşadığı eve taşındı. Instagram'dan silinen fotoğraflar yeniden yüklendi.

15BİZ AYRILDIK

BİZ AYRILDIK!

Her fırsatta sevgilisine övgüler yağdıran kimi zaman da kullandığı ifadeler yüzünden eleştirilen Şeyma Subaşı, gece yarısı Meedo ile ilişkisinin bittiğini açıkladı.

16Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi

Subaşı "Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum" dedi.

17SON İZİ DE SİLDİ

SON İZİ DE SİLDİ

Paylaşımları ile 'geri dönüş yok' mesajı veren Şeyma Subaşı, Meedo'ya dair tüm izi de sildi.

18Şeyma Subaşıdan son hamle Meedodan kalan o izi de sildirdi

Meedo'nun adını koluna kazıtan Subaşı, dövmesinin üstünü kapattı.

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