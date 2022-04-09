Şeyma Subaşı'dan 'son' hamle! Meedo'dan kalan o izi de sildirdi
Şeyma Subaşı evlilik hazırlığı yaptığı Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den geçtiğimiz mart ayında ayrılmıştı. 'Yaşadığım hassas sürece saygı gösterin' diyen ve geri dönüş yok mesajı veren Subaşı, Meedo'dan kalan o izi de sildi.
Şeyma Subaşı bir süredir Mısırlı milyarder Meedo ile aşk yaşıyordu. Geçtiğimiz yıl 5 Haziran'da Meedo, Şeyma Subaşı'ya evlenme teklif etti. Ibiza'daki tekliften daha çok Meedo'nun sevgilisine aldığı yüzük konuşuldu.
Dürüst olmak gerekirse evlenmek için acele etmemizin nedeni de buydu. Acele etmek için bir sebep olmadığına karar verdik. Birbirimize sevgi ve saygı duyuyoruz, şimdilik kutlamaları erteleyip hamileliğin keyfini çıkarmaya odaklanmaya karar verdik. Bütün iyi dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkürler. Gelecek için heyecanlıyım"
Belki beni koleje gönderemediler ama her zaman daha iyi olmaya çalıştılar. Bana iyi bir insan olmamı öğütlediler. Çok özel olduğumu ve en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Allah bana en iyisini verdi. Çünkü onun en iyi olduğunu biliyorum. En fazlasını hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz. Hem içten hem de dıştan nazik olduğunuz için en iyiyi hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz?"
EVLİLİK TEKLİFİNDEN 24 GÜN SONRA AYRILDILAR
Şeyma Subaşı ile Meedo'nun ilişki 29 Haziran'da ani bir kararla bitti. Söylentilere göre, Mohammed Alsaloussi’nin Şeyma Subaşı’na taktığı tektaş yüzük başta olmak üzere aldığı pahalı hediyelerin hepsi de sahte çıktı. Kendisine yapılan tüm jestlerin sahte olduğunu öğrenen Şeyma Subaşı sevgilisinden ayrıldı.
Medyada çıkan haberler karşısında sessizliğini bozan Şeyma Subaşı, "Bugün çıkan haberler tamamen asılsızdır. Ayrılık doğru ama sebepleri bize kalsın." ifadelerini kullandı.
3 AY SONRA İKİNCİ AYRILIK
Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi’nin ilişkisi yolunda gitmedi. Ekim ayında Meedo'yu bir kez daha terk eden Subaşı, kızı Melisa ile birlikte Miami’ye yerleşti. Meedo'yu İstanbul'a getiren ve ondan nişanlım diye bahseden Şeyma Subaşı, ikinci ayrılığın ardından birlikte yer aldıkları tüm fotoğrafları sosyal medya hesabından kaldırdı.
Subaşı "Sizlerinde bildiği ve tanık olduğu gibi yaklaşık 1,5 senedir Meedo Alsaloussi ile yaşadığımız birlikteliğimizi karşılıklı anlaşarak sonlandırma kararı aldık. Her ilişkide olabileceği gibi biz de yaşadığımız anlaşmazlıklar sonucu ilişkimizi sürdüremeyeceğimize karar verip, saygı çerçevesinde yollarımızı ayırdık. Aldığımız bu karar ve yaşadığım hassas sürece siz değerli takipçilerim ve basın mensuplarından saygı ve anlayış rica ediyorum" dedi.