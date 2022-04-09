Şeyma Subaşı'dan 'son' hamle! Meedo'dan kalan o izi de sildirdi

Belki beni koleje gönderemediler ama her zaman daha iyi olmaya çalıştılar. Bana iyi bir insan olmamı öğütlediler. Çok özel olduğumu ve en iyiyi hak ettiğimi biliyordum. Allah bana en iyisini verdi. Çünkü onun en iyi olduğunu biliyorum. En fazlasını hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz. Hem içten hem de dıştan nazik olduğunuz için en iyiyi hak ettiğinizi söyleyebilir misiniz?"