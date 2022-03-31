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MagazinŞeyma Subaşı yine çok iddialı! Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı yine çok iddialı! Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...
• 31 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı yine çok iddialı! Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...

Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı katılacağı bir etkinlik için hazırlanıp poz verdi. Kırmızı süper minisiyle hayranlarının dikkatini çeken Şeyma Subaşı'nın eteğinin boyu oldukça iddialıydı. Ünlü fenomen kendini "Ah Şeyma Ah" notuyla paylaştı.

• 31 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı yine çok iddialı Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...
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Evliliğin kıyısından dönen ve sevgilisinden ayrılıp apar topar İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile anılıyor. Gittikleri her yerde görüntülenen ikili geçtiğimiz gün de Bebek'te yakalandı.

2Şeyma Subaşı yine çok iddialı Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...

Şeyma Subaşı sorulara ise yanıt vermiyor. Aşk hayatıyla gündem olan Subaşı İstanbul'da etkinlikten etkinliğe koşuyor.

3Şeyma Subaşı yine çok iddialı Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...

Son olarak ünlü isim kırmızı elbisesiyle dikkat çekti. Eteğinin boyu ile gündem olan Subaşı iddialı tarzını "Ah Şeyma ah" notuyla paylaştı.

4Şeyma Subaşı yine çok iddialı Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...

Elbisenin boyunu kısa bulan bazı takipçileri "Elbise nereden acaba" yorumları yaptı.

5Şeyma Subaşı yine çok iddialı Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...

Bazı takipçiler ise Şeyma Subaşı'nın dudaklarına takıldı. Subaşı'na "Dudaklar vasat olmuş", "Dudak dolgunu erit" yorumları yağdırdı.

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