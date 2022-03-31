• 31 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
Şeyma Subaşı yine çok iddialı! Kırmızı elbisesiyle dikkat çekti...
Hakan Sabancı ile adı aşk dedikodularına karışan Şeyma Subaşı katılacağı bir etkinlik için hazırlanıp poz verdi. Kırmızı süper minisiyle hayranlarının dikkatini çeken Şeyma Subaşı'nın eteğinin boyu oldukça iddialıydı. Ünlü fenomen kendini "Ah Şeyma Ah" notuyla paylaştı.
• 31 Mart 2022 - 11:36 • Son Güncelleme:
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Evliliğin kıyısından dönen ve sevgilisinden ayrılıp apar topar İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı Hakan Sabancı ile anılıyor. Gittikleri her yerde görüntülenen ikili geçtiğimiz gün de Bebek'te yakalandı.
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