Geri Dön
GAZETE VATAN ANA SAYFA
MagazinŞeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi? "Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari"
HaberlerMagazin Haberleri Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi? "Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari"
• 29 Mart 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:

Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi? "Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari"

Mohammed Alsaloussi ile evliliğin eşiğinden dönen ve soluğu Türkiye'de alan Şeyma Subaşı'nın adı şimdi de Hakan Sabancı ile anılıyor. Çapkınlıklarıyla tanınan Sabancı, Dila Tarkan'ın düğünü dönüşü Şeyma Subaşı ile Bebek'te yakalandı. İkilinin fotoğrafını görenler bomba yorumlar yaptı. Hakan Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın ve eski sevgili Meedo yorumların başrolü oldu.

• 29 Mart 2022 - 09:25 • Son Güncelleme:
1Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari
ABONE OL

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde. Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılıyor. Son olarak ikili Dila Tarkan'ın düğünü için Yunanistan'da almış ve orada da yakınlaştıkları iddia edilmişti. Gossippastane hesabının iddiasına göre ikili döner dönmez hemen buluştu.

2Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari

Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalanınca sosyal medya yıkıldı. İkilinin fotoğraflarını görenlerin aklına hemen Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi geldi.

3YORUMLAR GÜNDEM OLDU

YORUMLAR GÜNDEM OLDU

Yapılan yorumlarda Şevval Şahin'i yeni flörtüyle gören Yiğit Marcus Aral'ın Kerem Kamışlı'yı denize atmasına göndermeler vardı. İşte yapılan efsane yorumlardan bazıları:

4Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari

-Meedo gelip sandalyeyle Hakan'ı boğaza atsa

-Ay var ya yılın magazin bombası

-Meedo gelip Hakanı boğaza fırlatır mı?

-Aygün Aydın denizden bile çıkabilir bir anda

-Oturdum, Şeyma ile Hakan'ın düğününde Aygün'ün elinde bebekle salonu nasıl basacağını hayal ediyorum

-Kim kimi boğaza atacak acaba

5Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari

Mekanda da Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı'na, basın mensupları “Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Mekanın restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?” gibi sorular yöneltti.

Kendisine yöneltilen cevap vermeden hızlı adımlarla aracına binen 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ise oradan uzaklaştı.

6TAKDİR EDİLİYORUM

"TAKDİR EDİLİYORUM"

Öte yandan bir çocuk annesi fenomen, ayrılığın ardından 3,1 milyon takipçici bulunan sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaşmıştı. Subaşı, Londra sokaklarında çekilen fotoğrafına yazdığı notla dikkat çekmeyi başarmıştı.

7Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari

Fenomen isim, 40 binden fazla beğeni alan fotoğrafına, "Sevgili Londra, çok fazla fotoğraf çekmiyorum... Telefonumla uğraşmıyorum, daha az uyuyorum. Ama eski dostlarımla, en iyi arkadaşlarımla vakit geçirmek... Çok takdir ediliyorum. Her yerde beni yürekten önemseyen iyi arkadaşlarım var" diye yazmıştı.

8Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari

Takipçileri, Meedo'ya gönderme yaptığını düşünülen Subaşı'na, "Sen daha güzellerine layıksın prenses", "İyi laf söylemiş" ve "Sen arkadaşlarına fazla güvenme" gibi yorumlar yapmıştı.

İLGİLİ GALERİLER

Sıradaki Galeri
Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

Yüsra Geyik paylaşmalara doyamadı! Tarzıyla dikkat çekti...

Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!

Özge Ulusoy'dan Hacı Sabancı'ya olay gönderme!

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...

Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden an! Seyircilerin yüzde 60'ı yanlış cevap verdi...

Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...

Halsey, Oscar'a Türk sevgilisi Alev Aydın ile katıldı! İddialı tarzıyla göz kamaştırdı...