Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi? "Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari"
Mohammed Alsaloussi ile evliliğin eşiğinden dönen ve soluğu Türkiye'de alan Şeyma Subaşı'nın adı şimdi de Hakan Sabancı ile anılıyor. Çapkınlıklarıyla tanınan Sabancı, Dila Tarkan'ın düğünü dönüşü Şeyma Subaşı ile Bebek'te yakalandı. İkilinin fotoğrafını görenler bomba yorumlar yaptı. Hakan Sabancı'nın peşini bırakmayan Aygün Aydın ve eski sevgili Meedo yorumların başrolü oldu.
Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde yine gündemde. Mohammed Alsaloussi ile ani bir kararla ayrıldıktan sonra İstanbul'a dönen Şeyma Subaşı'nın adı Hakan Sabancı ile anılıyor. Son olarak ikili Dila Tarkan'ın düğünü için Yunanistan'da almış ve orada da yakınlaştıkları iddia edilmişti. Gossippastane hesabının iddiasına göre ikili döner dönmez hemen buluştu.
Şeyma Subaşı ve Hakan Sabancı Bebek'te yakalanınca sosyal medya yıkıldı. İkilinin fotoğraflarını görenlerin aklına hemen Sabancı'yı ifşa eden Aygün Aydın ve Şeyma Subaşı'nın eski aşkı Mohammed Alsaloussi geldi.
-Meedo gelip sandalyeyle Hakan'ı boğaza atsa
-Ay var ya yılın magazin bombası
-Meedo gelip Hakanı boğaza fırlatır mı?
-Aygün Aydın denizden bile çıkabilir bir anda
-Oturdum, Şeyma ile Hakan'ın düğününde Aygün'ün elinde bebekle salonu nasıl basacağını hayal ediyorum
-Kim kimi boğaza atacak acaba
Mekanda da Sabancı ile yemek yediği görüntüler sosyal medyaya düşen Subaşı'na, basın mensupları “Hakan Sabancı ile aşk yaşadığınız doğru mu? Mekanın restoran kısmında yemek yediğiniz konuşuluyor. Neler söyleyeceksiniz?” gibi sorular yöneltti.
Kendisine yöneltilen cevap vermeden hızlı adımlarla aracına binen 31 yaşındaki Şeyma Subaşı ise oradan uzaklaştı.
"TAKDİR EDİLİYORUM"
Öte yandan bir çocuk annesi fenomen, ayrılığın ardından 3,1 milyon takipçici bulunan sosyal medya hesabından yeni bir pozunu paylaşmıştı. Subaşı, Londra sokaklarında çekilen fotoğrafına yazdığı notla dikkat çekmeyi başarmıştı.
Fenomen isim, 40 binden fazla beğeni alan fotoğrafına, "Sevgili Londra, çok fazla fotoğraf çekmiyorum... Telefonumla uğraşmıyorum, daha az uyuyorum. Ama eski dostlarımla, en iyi arkadaşlarımla vakit geçirmek... Çok takdir ediliyorum. Her yerde beni yürekten önemseyen iyi arkadaşlarım var" diye yazmıştı.