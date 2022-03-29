Şeyma Subaşı ve Hakan Baş birlikte mi? "Aygün ve Meedo gelip boğaza atmasa bari"

-Meedo gelip sandalyeyle Hakan'ı boğaza atsa



-Ay var ya yılın magazin bombası



-Meedo gelip Hakanı boğaza fırlatır mı?



-Aygün Aydın denizden bile çıkabilir bir anda



-Oturdum, Şeyma ile Hakan'ın düğününde Aygün'ün elinde bebekle salonu nasıl basacağını hayal ediyorum



-Kim kimi boğaza atacak acaba